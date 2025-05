Joaquín Folmer: “Desde que clasificamos, todas las noches pienso que puedo jugar un Mundial”

El entrenador de la Selección Argentina de básquet U19, Mauro Polla, dio a conocer la pre lista de 18 convocados para la concentración en la que se definirán los 12 que van al Mundial de Suiza en junio. Dentro de los convocados, se encuentra el crespense Joaquín Folmer.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Folmer comentó: “Estoy muy contento de poder volver a entrenar y compartir cancha con gente que está en el más alto nivel. Es básicamente el mismo plantel que jugamos la AmeriCup salvo uno de los chicos que no está y después hay siete nuevos chicos que fueron llamados. Con los chicos que conseguimos la clasificación al Mundial estuvimos hablando porque la noticia de la convocatoria la sabíamos desde hace dos semanas, pero no se podía publicar nada. Se lo conté a los más cercanos y el que abre la boca le hago la cruz, ja”.

El próximo lunes comienzan los entrenamientos para el recorte definitivo: “Son pocos días de entrenamiento, comienzan este lunes y el sábado 14 se definen los convocados según lo que vi publicado por la CABB. Tenemos poco tiempo porque el 28 de junio ya arranca la competencia así que unos días antes ya tendríamos que estar allá para conocer las instalaciones y donde vamos a competir”.

El crespense tiene la posibilidad de jugar un Mundial siendo jugador de Unión: “Es muy loco, yo sentía que tal vez no me iban a volver a llamar de la Selección por haber vuelto al club. Pero yo me siento bien para ir y dejar lo mejor de mí, que es jugar al básquet y poder jugar un Mundial representando al club de mi vida que es Unión. Y que tan feliz me hace jugar acá con nuestra gente y su apoyo. Desde la Selección siempre estuvieron en contacto conmigo siempre manifesté mi deseo de seguir estando en las convocatorias así que el PF siempre me mandaba rutinas de gimnasio y movilidad para antes de los partidos y lo he cumplido. Cuando se enteraron desde el staff que volví, que fue por mi situación emocional en Corrientes, se preocuparon y me dijeron que estaba bien. Que priorice estar bien conmigo mismo, pero que no me deje estar porque se venía la convocatoria y querían contar conmigo”.

Por último, mencionó las sensaciones acerca de la posibilidad de jugar un Mundial: “si bien siento que voy a competir en un nivel más elevado que el año pasado, porque llamaron a chicos que están jugando fuera del país, creo que está en mí darlo todo y si no se da, no se da. Pero yo creo que estoy bien físicamente y de confianza. Así que no queda otra que meterle para adelante y ojalá se dé. Desde que clasificamos al Mundial, está la ilusión todos los días y todas las noches de pensar que puedo jugar un Mundial y se me pone la piel de gallina”.