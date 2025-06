Por cuestiones económicas, suspenden la tradicional Cena del Día del Avicultor

El 2 de julio se celebra el Día Nacional de la Avicultura y aún permanece vivo en los referentes del sector, el festejo desarrollado en Crespo en el 2024, que reunió a unos 400 activos protagonistas del sector avícola. Pero el 2025 presenta otra realidad y desde la Asociación Civil Crespo Capital de la Avicultura, confirmaron que el evento previsto para el mes próximo no se llevará a cabo.

La presidenta de la institución, Mariela Gallinger, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Teníamos muchas ilusiones y ganas de volver a hacer la Cena Anual del Avicultor, pero este año tiene otros tintes, y no tenemos el acompañamiento que esperábamos de las empresas. Estando a un mes del 5 de julio -fecha fijada para la celebración-, ya necesitaríamos tener todos los aspectos resueltos, y no estamos en esa condición. Económicamente no podemos afrontar una fiesta de las características que siempre tiene, hubo poco acompañamiento de las empresas, y lamentablemente tuvimos que decidir no hacerla".

"Haremos otro tipo de actividades", señaló la dirigente, al explicar que las actividades alusivas tendrán otro perfil. En ese línea de pensamiento, agregó: "Haremos otro tipo de actividades, que van de la mano o aportan a la avicultura, pero que no requieren de tanta inversión. Las tradicionales cenas son muy buenas, por el encuentro, los vínculos, un momento compartido para jerarquizar la actividad; pero somos muy conscientes de que somos una Asociación Civil, que no tenemos fondos, y que siempre nuestras concreciones son gracias al acompañamiento del sector privado. Este año es más escaso contar con esa ayuda, y no alcanza, por eso en la noche de este martes, como comisión tomamos la decisión de suspender la cena. Obviamente que nos dolió, pero comprendemos la situación que se está viviendo".

La edición 2025 prometía mantener el alto nivel institucional y técnico alcanzado el año anterior, cuando la cena contó con la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y la disertación del economista Damián Di Pace, quien ofreció un análisis detallado de la situación económica nacional y sus implicancias para el entramado productivo, con especial foco en la avicultura. "La importancia de estos espacios de encuentro, es reconocer el trabajo de quienes

impulsan el desarrollo del sector avícola, reforzar los vínculos institucionales y consolidar el compromiso entre empresas, Estado y comunidad”, afirmó quien encabeza la comisión.

La determinación fue difícil, pero Gallinger argumentó: "Nos gusta hacer cosas interesantes y que podamos disfrutar, pero también somos muy conscientes de que la realidad avícola, industrial, empresarial, está transitando una meseta muy extensa. Hay algún paso de querer mejorar en cuanto a las exportaciones y otras cuestiones que van relacionadas con la rentabilidad de cada empresa, pero aún falta un camino por recorrer. Entendemos y prestamos mucha atención a lo que sucede en nuestro alrededor, y nos hacemos eco del padecimiento de tiempos complicados".

"Estamos abocados fuertemente a darle servicios contínuos a nuestros productores, con muchas capacitaciones -tanto para jóvenes trabajadores, como para las empresas de pollo, o para quienes están produciendo huevo-, y es lo que seguiremos haciendo".