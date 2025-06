El voleibol crespense tuvo acción con las categorías más pequeñas

Estación Plus Crespo

SUB 12 INICIAL

El equipo azul de la EMC perdió, como visitante, ante Atlético María Grande (2-0). Jugaron: Azul García, Geraldine Muñoz, Agostina Piray Berg, Kiara Arin, Julia Abasto, Catalina Jacob Romero, Luna Geist y Ludmila Porchneg.

SUB 12 AVANZADO

Esta división tuvo actividad en el marco de la Liga Provincial de Menores (LIPROME), en las instalaciones de Paracao de Paraná. Vencieron a Neuquén (2-0), mientras que perdieron ante las locales (2-1) y Echagüe (2-0). El plantel estuvo conformado por: Valentina Prediger, Alfonsina Apelhans, Virginia Martínez, Helena Regner, Alfonsina Maneiro, Paulina Busson, Sofía Randisi, Alma Wolk, Luana Serfas, Delfina Bernhardt y Sofía Figueroa Díaz.

SUB 12 INICIAL

El último fin de semana, en la continuidad del certamen de la APV, jugaron dos formaciones de la EMC como locales en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica. Los resultados de la jornada: Crespo blanco 2 vs. Rowing 0; Crespo blanco 0 vs. Sionista 2 y Crespo blanco 2 vs. Crespo azul 0.

Para Crespo azul jugaron: Luna Geist, Nahiara Torres, Julia Abasto, Guillermina Gottig, Agostina Piray Berg, Azul García, Geraldine Muñoz, Kiara Arin, Ludmila Porchneg, Juliana Olivo y Lucio Pach. Mientras que Crespo blanco presentó esta formación: Alma Marchesi, Tomás Schaab, Gian Luca Haberkon, Morena Müller, Trinidad Goette, Camila Folmer, Agustina Fehlauer, Alma Dias y Emilia Wertmüller.

ENCUENTRO

El último domingo, además, se realizó una nueva jornada del minivoleibol. En esta oportunidad la Escuela Municipal de Crespo viajó a la capital provincial, donde disputó sus partidos en las instalaciones del Paraná Rowing Club.