Vecina de Ramírez reclama "trato digno" para adultos mayores institucionalizados

Estación Plus Crespo

Una vecina de General Ramírez reveló haber sufrido horas de angustia, a raíz de circunstancias que rodearon a su pareja, quien se encuentra institucionalizado y bajo la responsabilidad de una Residencia para Adultos Mayores.

La mujer relató a FM Estación Plus Crespo que "en Ramírez todos saben que estábamos en pareja, por lo que alrededor de las 22:00 del domingo, me empezaron a contactar varias personas, con insistencia, porque vieron que él había sido llevado en una camioneta hasta el domicilio donde vivía antes de ser ingresado al Hogar. En esa casa no vive nadie. Habrían llevado a otros abuelos más".

La señora hizo saber que "hace tiempo que no me dejaban verlo ni trasladarlo a Crespo, para que sea atendido por los médicos de la clínica, donde siempre nos atendimos. Por eso yo no entendía mucho qué pasaba, por qué estaba de nuevo en su casa. Lo desconocía".

"Algunos vecinos me decían que sentían ruidos y gritos, por eso fueron a ver y se encontraron con que mi pareja se había caído y los otros intentaban ayudarlo a levantarse, pero no podían", comentó y agregó: "Con la ayuda de quienes llegaron en auxilio, pudieron ponerlo en pie, porque estaban solos. No sé cuánto tiempo habrá pasado así".

Según averiguaciones realizadas por FM Estación Plus Crespo, algunos adultos mayores institucionalizados habían sido trasladados provisoriamente a ese inmueble -propiedad del hombre que sufrió una caída-, a raíz de refacciones que se estarían realizando en las instalaciones donde se encuentran alojados los demás residentes gerontológicos.

El hombre había sido luego trasladado al hospital local. "Recién ahí pude verlo, al día siguiente. De salud, lo noté mejor de lo que estaba la última vez que me dejaron visitarlo, pero decaído, desanimado. Eso es lo que más me preocupa y reclamo, que reciba un trato digno, que sea tratado con afecto y estén atentos a sus necesidades. Lo que pasó podría haber sido grave para él y me pregunto, quién estaba ahí de responsable", dijo la vecina de Ramírez.

La sucursal de la Residencia que lo contiene, estaría en traspaso de titularidad. Conforme chequeó FM Estación Plus Crespo a través del Boletín Oficial de Entre Ríos, oportunamente el Poder Ejecutivo Provincial rechazó un recurso de apelación jerárquica presentado por los dueños de la residencia gerontológica. De ese modo, se confirmaba la sanción de clausura que se le había impuesto por gravísimas irregularidades y malos tratos a las personas allí alojadas. El procedimiento de cierre definitivo aún se encuentra pendiente. La otra sede, ya fue clausurada.