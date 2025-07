Fotomultas: en Entre Ríos, la empresa que brinda el servicio recauda $800 millones por mes

Básicamente, los equipos de radar (su nombre técnico es cinemómetro), detectan exceso de velocidad, adelantamiento indebido, uso de luces reglamentarias y cruce de semáforos en rojo.

Para llevar adelante este sistema de control y registro, la policía de Entre Ríos contrató una empresa privada, que brinda tecnología a través de sofisticados equipos fijos y móviles.

Desde hace cuatro años, quien tiene a su cargo en nuestra provincia el servicio de detección y registración de las infracciones, es la empresa Brocart SA. Se trata de una firma que provee dicho servicio en varias provincias y municipios argentinos.

Esta firma cobra por sus servicios alrededor de 800 millones de pesos por mes. Al menos, así sucedió en abril, mayo y junio de este año. En cada uno de esos períodos, Brocart SA recibió de canon por su trabajo una cifra superior a los 810 millones por mes.

Así lo reveló este miércoles un informe especial del programa Cuestión de Fondo (CdF), que se emite por Canal 9 Litoral.

Cómo se le paga a la empresa privada

El canon mensual que se le abona a la firma Brocart S.A. se compone de conceptos fijos y variables, por lo que su monto varía en cada período.

Sin embargo, es posible establecer un promedio de lo que representa este costo para la Institución policial entrerriana, que ronda el 47% de lo efectivamente ingresado por parte del pago que realizan los infractores.

Los conceptos que integran el canon a Brocart SA, son tres: alquiler de los equipos de fiscalización, gastos de notificación, y prestación de servicios.

Los dos últimos conceptos (gastos de notificación y prestación de servicios) resultan variables, ya que dependen directamente de la cantidad de actas cobradas.

El canon abonado a Brocart SA los últimos cuatro meses son los siguientes:

-Marzo 2025 $750.994.765

-Abril 2025 $810.860.873

-Mayo 2025 $897.319.741

-Junio 2025 $814.815.436

“Es preciso aclarar que al estado entrerriano no le cuesta un solo peso el servicio que brinda la empresa privada, ya que todo lo que se le abona a Brocart SA, surge de lo que pagan los mismos infractores”, aclararon fuentes de la policía a CdF.

“No debe olvidarse la naturaleza verdaderamente preventiva que asumen este tipo de controles en la medida que su sola presencia, insta al usuario de las rutas a ajustar su conducta al volante”, destacaron desde la fuerza policial.

Para tener en cuenta

El abogado Juan Pablo López Ciarroca explicó los alcances de las multas de tránsito y lo que debe tener en cuenta cuando recibimos en nuestro domicilio una notificación por una infracción en una ruta.

López Ciarroca sostuvo que las multas de tránsito deben estar confeccionados de acuerdo a la ley nacional 24.449. La norma establece una serie de requisitos que debe contener la multa para que sea válida. “Primero y principal, debe estar fundada en un hecho real; debe contener los datos del presunto infractor, del agente que la labró, y debe figurar además la fecha, hora y el lugar preciso en que se cometió la infracción. Además, debe contener una referencia a la ley, aclarando qué norma se infringió y qué falta cometimos. En los casos de las fotomulta, el radar debe estar señalizado, así como también registrado y homologado. Además, en las fotos que aparecen en la multa, se debe poder observar la patente de nuestro vehículo. Por último, y fundamental, debe contener los plazos para realizar el descargo y a través de qué medios podemos realizar los mismos. Todo ello es para ejercer nuestro derecho a defensa. En el caso que la multa no contenga alguno de esos elementos, puede ser objeto de nulidad”.

Dónde están

Nuestra provincia posee, en total, 20 equipos de control por radar. De ellos, 4 corresponden a puestos móviles que van rotando en diferentes rutas. Hay otros 5 equipos, ubicados en los semáforos del acceso a Oro Verde y 11 fijos, instalados en diversos puntos de la ruta nacional 14 y ruta 26, indicó Análisis.

Fotomultas sí, pero con señalización

Diego Molina, padre de uno de los jóvenes fallecidos en la tragedia vial del colegio Ecos y miembro fundador de la ONG Conduciendo a Conciencia, apoyó el sistema de las fotomultas.

En diálogo con CdF, sostuvo: “Nosotros creemos que las multas a través de un sistema fotográfico, son necesarias. Ayudan a que los conductores estén atentos a bajar la velocidad y a respetar las normas de tránsito que ponen en riesgo la vida de todos. Sin embargo, es importante que los automovilistas estén avisados. Que se nos indique si hay cámaras y que con la cámara estén puestas las velocidades máximas y mínimas permitidas. La señalética en ruta es clave, desde una bifurcación o una velocidad máxima. Todo tiene que estar informado para que el conductor esté prevenido, en todo momento, de lo que puede llegar a suceder”.

Por qué generan indignación

María Cristina Isoba es presidenta de la ONG “Luchemos por la vida”. La entidad, a través de campañas de concientización y actividades educativas, trabaja desde hace treinta años por la seguridad en rutas y caminos.

“El sistema de fotomultas, cuando se administra responsablemente, es muy eficaz para la prevención de determinados comportamientos de riesgo. Se utilizan en todo el mundo, y son un elemento disuasor muy importante ya que lo que muchos conductores suelen tener un exceso de confianza en su propia capacidad de conducir su vehículo. Y con frecuencia violan las máximas permitidas de velocidad”, afirma Isoba.

Sin embargo, aclara: “Pero la función de la fotomulta es efectiva en tanto se notifique rápidamente la falta y se efectivice la sanción. Porque toda multa tiene por objetivo desestimular los comportamientos de los infractores. Lo que tenemos que hacer es optimizar el sistema, para que no quede en una mera recaudación de dinero que no es el objetivo. El objetivo es promover un cambio de conductas. Cuando se fiscaliza bien, el sistema funciona”.

El problema, entiende Isoba, es cuando algunos Municipios instalan estratégicamente los equipos de radar tipo ‘caza-bobos’ en algunos puntos de la ruta. Es cuando la velocidad en la ruta pasa de 120 a 60, y ya no hay tiempo de reducir la marcha. Eso no sirve, porque generan indignación, molestia y fastidio. En ese momento, la gente dice que ‘las multas son sólo para recaudar’, y tienen razón. Ese no es el objetivo de los controles, y que los mismos deben apuntar a salvar vidas”.