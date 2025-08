En los últimos días, el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Crespo celebró su asamblea anual ordinaria, donde se presentó el balance contable y se expusieron las actividades realizadas durante el último ejercicio. No obstante, no se llevó a cabo una renovación de autoridades, tal como confirmó el presidente de la entidad, Elio Vianco, en diálogo con FM Estación Plus Crespo.

"Se efectuó la asamblea anual donde se presenta el balance y se describen un poco las actividades que se efectuaron durante el año. No hay cambio de autoridades hasta el año que viene, donde sí, definitivamente, hay que hacer un recambio", indicó Vianco.

En otro orden, el dirigente brindó precisiones respecto a las obras que se están desarrollando en el hogar de tránsito que administra la institución —un espacio destinado a alojar a afiliados que deben atenderse en centros de salud de la zona— y que se encuentra cerrado desde hace varios meses.

"Las obras son en el alojamiento, en el hogar de tránsito. Está cerrado desde marzo o abril porque con las grandes lluvias se detectó un problema constructivo en el techo", explicó.

Vianco detalló que el techo, con una estructura arquitectónica tipo cúpula, no permitía un correcto escurrimiento del agua durante lluvias intensas, lo que generó filtraciones importantes, especialmente en una galería/solárium. La situación provocó daños en las instalaciones eléctricas y afectó el cielorraso.

"Después de muchas charlas con la Federación Provincial, se acordó eliminar esa cúpula y hacer un techo plano. En eso se está trabajando ahora. El jueves se colocó un techo nuevo, todavía sin terminar, pero ya cubierto como para que, si llueve no entre agua al edificio", señaló.

La empresa responsable de los trabajos es Wagner Construcciones, que enfrentó demoras debido a las inclemencias climáticas. “Se suspendió dos veces el inicio de retiro del viejo techo porque era una estructura complicada de desarmar. Esta semana se logró retirar una de las dos cúpulas y colocar un nuevo techo", indicó el presidente a FM Estación Plus Crespo.

Respecto al plazo de finalización, Vianco informó que el constructor estimó unos 20 días de obra con buen clima, aunque reconoció que, dadas las condiciones actuales, el tiempo podría extenderse.

"También hay que reparar el cielorraso que quedó bastante manchado y dañado. Además, las canaletas embutidas estaban tapadas y eso agravó el problema", agregó.

Finalmente, el titular del Centro de Jubilados hizo un llamado a la comprensión de los afiliados: "Tenemos llamados permanentes de afiliados que quieren venir a atenderse en Crespo. El alojamiento en nuestro hogar de tránsito es mucho más económico que un hotel. Les pedimos paciencia hasta que se terminen los trabajos."

La institución espera que, una vez concluidas las obras, el servicio pueda retomarse con normalidad y continuar brindando una solución habitacional accesible a quienes lo necesiten por motivos de salud.