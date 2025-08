En comisión del Concejo Deliberante se encuentra un proyecto de importante volumen normativo, que fue girado desde el Departamento Ejecutivo Municipal como un nuevo Estatuto del Empleado Municipal. Desde las horas previas a su ingreso formal, ya cosechaba resistencia en sectores de trabajadores, que prontamente buscaron que su voluntad sea considerada a través de la representación sindical. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Noelia Götte, secretaria general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) de Crespo, precisó los alcances del conflicto.

Qué es el nuevo Estatuto

Poniendo en contexto a toda la comunidad, Götte definió la importancia que tiene este proyecto para el empleado municipal: "El Estatuto representa el conjunto de condiciones en las que se desempeña el empleado, sus obligaciones y derechos en toda circunstancia de vinculación con el Municipio; es lo que regula el funcionamiento de los trabajadores, lo que puede y no puede hacer, cómo, cuándo y de qué manera. De hecho, este Estatuto reúne un montón de ordenanzas y decretos existentes, en una sola figura. Hasta ahora nos veníamos manejando con una ordenanza del '84. Ahora se le suman todas las modificaciones y ordenanzas vinculadas que están en el medio hasta nuestra actualidad. Se toman en cuenta también muchos decretos del Ejecutivo, y se quiere armar todo eso junto. Pero se van a estar regulando muchas cosas, desde el horario, la modalidad de trabajo, la forma de sanción, los requisitos de acceso a la Municipalidad e incluso cómo se puede despedir. Es una ordenanza de más de 200 artículos, con cuestiones importantes".

Universo laboral

La secretaria gremial hizo saber que "en la Municipalidad de Crespo hay entre 120 y 150 temporarios. Hay una parte contratada y empleados de Planta Permanente. Son unas 500 personas a las que les alcanza el Estatuto, son medio centenar de familias de la ciudad. Porque incluso hay algunos artículos que ponen en jaque a la Planta Permanente".

Desacuerdos

"Tenemos muchos puntos a tratar y debatir", disparó la dirigente gremial y continuó: "En algunos aspectos podemos estar más o menos de acuerdo, pero hay otros que no vamos a considerar de ninguna manera. No estamos dispuestos a resignar ningún derecho".

A modo de ejemplo, Götte indicó: "El despido sin causa es inaceptable. Para el trabajador que hoy está en Planta Temporaria, que lo puedan echar sin mínimamente que le digan si no trabajó bien, si fue por ausencias, si hizo algo mal, algún motivo; el Sindicato no va a aceptar eso. Nos parece totalmente arbitrario que el Ejecutivo pueda despedir sin causa y hasta se convierte en una herramienta política del gobierno de turno que se encuentre en un determinado momento, el hecho de estar facultado de esta manera. Como Sindicato, creemos que más allá de que no esté en Planta Permanente, cualquier trabajador si va a ser despedido, merece las explicaciones y tener un debido proceso, no sin causa".

Por otra parte, la secretaria general apuntó: "Se establece en el proyecto que el horario normal de la jornada es de 7:00 a 13:00 y de 6 horas. Pero también dice que el Ejecutivo lo puede cambiar en caso de que sea necesario. No preguntamos en qué casos sería, cuándo, cómo, son parámetros que deben quedar claros; sobre todo en una ordenanza que va a regir de ahora en más y por muchísimos años".

Discordia en el proceder

Noelia Götte aclaró que "el nuevo Estatuto fue elaborado o confeccionado por el Ejecutivo Municipal, de manera unilateral. Nos enteramos cuando fue presentado en el Concejo". En esa línea de pensamiento, agregó: "Nosotros pertenecemos a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), que desde un principio nos han planteado que esto no puede ser así, darse de esta manera. Un proyecto de ordenanza que viene a aplicar reformas tan importantes, como concentra un Estatuto, debe ser acordado con los trabajadores. Es lo que el artículo 82 de la Constitución Provincial establece y lo que queremos que se logre. Pero ya ingresó mal, se presentó mal, y por eso desde el Sindicato, en principio se lo rechaza en su totalidad al proyecto. Es un proyecto del cual no tuvimos participación, ni siquiera pudimos verlo antes del ingreso. Por eso el enojo de los trabajadores, de diferentes ámbitos, porque no pudimos charlarlo ni sentarnos a revisarlo, con diálogo, consensuar qué era lo que modificaba, porque justamente nos atañe directamente".

Podría crearse una comisión especial

El Estatuto redactado pasó a comisión del Concejo Deliberante, para ser debatido por los bloques del Cuerpo Legislativo. Sin embargo, excepcionalmente podría crearse una comisión más amplia de representatividad. "Como Sindicato nos hemos reunido con los concejales, primero con un bloque y luego con el otro. A todos les manifestamos que los trabajadores no están de acuerdo con lo que plantearon en el proyecto. El jueves anterior tuvimos una reunión y los empleados están muy preocupados por el tema, por cómo será su día a día, la forma de trabajo, y demás. Ahora estamos a la espera de que que se llame a una comisión y se empiece a discutir el tema, porque hay muchas cosas por establecer, por buscarle la manera de plasmarlo. Vamos a intentar ver si se puede llegar a un acuerdo o no, pero aguardamos ser convocados", afirmó Götte.

"FESTRAM nos está acompañando y respaldando en la revisión legal de este tema, por si después llegara a haber cuestiones por judicializar. Vamos cumpliendo las reglas de como deben hacerse las cosas. De hecho, en un principio no solamente se le planteó al Departamento Legislativo la necesidad de hacer una presentación correcta, sino también al intendente, como máxima autoridad del Departamento Ejecutivo. Ahora lo vamos siguiendo en el día a día, a ver cómo termina esto. Es un proyecto muy amplio, que demandaría mucho tiempo revisarlo a conciencia y estudiar bien el ensamble de unas ordenanzas o decretos con otras, definir las cuestiones que se quieren incorporar. Hay descontento con estas formas en que se han dado las cosas", concluyó Götte.