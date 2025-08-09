Reincidente con arresto domiciliario, hallado en una plaza

Un hombre fue arrestado en Barrio del Rosario
Pesaba sobre el ciudadano un pedido de detención reciente. Comisaría Crespo lo entregó a la justicia.
La Policía de Crespo lo descubrió y tras una breve corrida, fue detenido. El acusado quedó en serio riesgo de perder la modalidad de su pena preventiva.Crespo09 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Un sujeto con antecedentes y recientes sospechas fundadas de participación en delitos cometidos a nivel local, tuvo una conducta que complica su situación procesal.
El Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Atento a la manda judicial, esta dependencia realiza periódicos controles sobre las condiciones de cumplimiento de la prisión preventiva que se le impusiera a un ciudadano de 25 años de edad, radicado en Crespo".
El funcionario hizo saber que "la disposición de restricción de libertad recae mientras se sustancia la Investigación Penal Preparatoria, de cada uno de los hechos que se le imputaron, tratándose de sustracciones consecutivas, focalizadas en Barrios Del Lago y San José".
De hecho, el cúmulo de medios probatorios aportados por el Área de Investigaciones de Comisaría Crespo, derivaron en la modalidad fijada, de arresto domiciliario, "encontrándose en plena vigencia", destacó.
Roldán explicó que "en ese contexto, una dotación concurrió este sábado hasta el domicilio, para verificar su permanencia, hallando al sindicado previo a arribar al inmueble en cuestión. Más precisamente, fue hallado en Plaza Virgen de Guadalupe de esta ciudad. Al advertir la proximidad del móvil, intentó fugarse del espacio público, emprendiendo una carrera peatonal con orientación hacia la morada. La acción fue frustrada por el personal policial, que lo interceptó a escasos pasos de su ingreso. No obstante, el familiar directo responsable había optado por cerrar la puerta principal, al observador que estaba siendo perseguido por la policía".
Sin perjuicio de ello, el ciudadano también fue denunciado este sábado por un episodio de violencia de género, dentro de ese residencia por una familiar directa.
"Conforme ordenó la Fiscalía interviniente, el aprehendido fue trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, a fin de afrontar las medidas que la justicia estime corresponder por el quebrantamiento de pena detectado", apuntó el Jefe Policial de Crespo.
