Motociclista murió en un choque con dos bicicletas

Alrededor de las 20:25 de este sábado, la policía de San Salvador tomó conocimiento de un accidente de tránsito, en Ruta Provincial N° 38, a 100 metros al Norte de calle Las Calaveras.

En forma inmediata se constituye personal policial, observando que habrían intervenido una moto Honda XLR, de color blanca, conducida por un muchacho de 39 años, oriundo de San Salvador.

Aparentemente circulaba por la mencionada ruta, en sentido Sur-Norte y por razones que se tratan de establecer, impacta a dos ciclistas que iban en el mismo sentido, provocando que los mismos resulten con lesiones y sean trasladados al nosocomio local. Son personas mayores de edad y también con domicilio en la ciudad de San Salvador, indicaron a FM Estación Plus Crespo.

El conductor de la moto, por las lesiones sufridas perdió su vida en el lugar.

Se da intervención a la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Mendez, quien dispone se labren las actuaciones de rigor.

El occiso fue trasladado a la morgue para la realización de autopsia, en la ciudad de Concordia y los rodados involucrados fueron secuestrados.