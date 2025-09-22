La Policía comprará en forma directa cartuchos y municiones por 161.500 dólares

Una nena de 2 años fue atacada por un can cruza de Rottweiler de su abuela
La pequeña debió ser derivada desde Viale hacia el Hospital San Roque de Paraná.
Al tipo de cambio actual, la autorización del gobierno es por más de 207 millones de pesos -ajustables al momento de la operatoria-. La inversión responde a cartuchos anti-tumultos y municiones para el arma reglamentaria.
El gobernador Rogelio Frigerio y el Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, refrendaron la autorización para que la Policía de Entre Ríos, comandada por Claudio González, avance por una vía de excepción y concrete la compra directa de cartuchería a "Fabricaciones Militares Sociedad del Estado".
Confirmó Estación Plus Crespo que la adquisición incluye 50.000 cartuchos calibre 12/70 anti-tumulto y 50.000 municiones calibre .9 mm., que serán destinadas a las armas oficiales del personal.
La compra será por U$S 161.500 ó lo que en más o menos, resulte de la conversión en base al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina, vigente al cierre del día anterior a la fecha de emisión de la factura.
A pesar de que, presuntamente, se había reconocido su cuerpo, el joven apareció en su domicilio mientras su familia velaba otro cuerpo. La Justicia aún no logra identificar los restos que habían sido entregados.
Se trata de Julio Alberto Galicio, uno de los autores de un violento robo en una estancia de Entre Ríos. Fue detenido en Santa Fe durante un operativo de rutina. Estaba prófugo desde 2023.
La aprehensión operó en el horario de salida de boliche, en cercanías a unos carritos de comidas rápidas. La Fiscalía de Género en turno, dispuso el traslado del hombre a la sede policial.
Dos automóviles sufrieron severos destrozos, mientras que bomberos auxiliaron a quienes quedaron atrapados. Los servicios de emergencia trasladaron a los partícipes heridos.
La zona de Bajada Grande de Paraná sigue afectada por los robos en la vía pública. Hace unos días, un menor de edad fue asaltado a punta de pistola y le robaron el celular.
La intervención se enmarca en la Ley Provincial N° 10.956 que instrumenta la "Prevención, Asistencia y Protección de la Violencia por razones de Género".
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 21 de septiembre, no se registraron ganadores de los grandes pozos millonarios. Los números.