La Policía comprará en forma directa cartuchos y municiones por 161.500 dólares

Al tipo de cambio actual, la autorización del gobierno es por más de 207 millones de pesos -ajustables al momento de la operatoria-. La inversión responde a cartuchos anti-tumultos y municiones para el arma reglamentaria.

Policiales/Judiciales22 de septiembre de 2025
Detienen-a-un-joven-con-marihuana-en-el-Parana-16

El gobernador Rogelio Frigerio y el Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, refrendaron la autorización para que la Policía de Entre Ríos, comandada por Claudio González, avance por una vía de excepción y concrete la compra directa de cartuchería a "Fabricaciones Militares Sociedad del Estado".

Confirmó Estación Plus Crespo que la adquisición incluye 50.000 cartuchos calibre 12/70 anti-tumulto y 50.000 municiones calibre .9 mm., que serán destinadas a las armas oficiales del personal.

La compra será por U$S 161.500 ó lo que en más o menos, resulte de la conversión en base al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina, vigente al cierre del día anterior a la fecha de emisión de la factura.

cascos - chalecosLa Policía de Entre Ríos licitará la compra de escudos y cascos por 322 millones de pesos

