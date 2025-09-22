La Policía comprará en forma directa cartuchos y municiones por 161.500 dólares

El gobernador Rogelio Frigerio y el Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, refrendaron la autorización para que la Policía de Entre Ríos, comandada por Claudio González, avance por una vía de excepción y concrete la compra directa de cartuchería a "Fabricaciones Militares Sociedad del Estado".

Confirmó Estación Plus Crespo que la adquisición incluye 50.000 cartuchos calibre 12/70 anti-tumulto y 50.000 municiones calibre .9 mm., que serán destinadas a las armas oficiales del personal.

La compra será por U$S 161.500 ó lo que en más o menos, resulte de la conversión en base al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina, vigente al cierre del día anterior a la fecha de emisión de la factura.