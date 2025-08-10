Un hombre estaba reparando su techó y cayó desde unos 5 metros de altura

Un hombre sufrió una grave lesión en su cabeza, tras caer de un techo en la ciudad de Chajarí. El hecho sucedió este sábado a las 18:10, en un domicilio ubicado en Ruta 3 Hermanas y calle Concordia, en zona periurbana al Este de Chajarí.

Se trata de un vecino de 55 años, que se encontraba reparando el techo de su vivienda. Se rompió la escalera en la que estaba, lo que provocó su desestabilización, por lo cual cayó al piso de cabeza desde unos 5 metros de altura.

Se comisionó una ambulancia, en la cual que se trasladó de urgencia al hombre.

Se dió intervención al galeno policial, quien informó que padeció “lesiones graves”, precisamente traumatismo craneoencefálico con pérdida de conocimiento con herida tipo scalp en cuero cabelludo.

Debido a esta situación, fue trasladado a la Clínica Unión para estudio del traumatismo. La Fiscalía dispuso la realización de actuaciones de rigor, consignó Ahora.