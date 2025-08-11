Paraná Campaña: segunda fecha para Sub 20 y Sub 17

Más visto hoy en Estación Plus

Va a juicio Leonardo Airaldi, acusado de liderar una red narco Policiales/Judiciales 10 de agosto de 2025 El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.

Benedetti y Schneider se impusieron en las internas del radicalismo Entre Ríos 10 de agosto de 2025 La lista Corriente para Construir se alzó con la victoria en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) en Entre Ríos este domingo. Los datos de Crespo.

Perdió el control de su automóvil y volcó Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 10 de agosto de 2025 Durante la tarde de este domingo 10 de agosto, personal policial de la Comisaría de General Ramírez intervino en un siniestro vial ocurrido sobre avenida 25 de Mayo, a la altura de una curva de esa arteria.

María Paz Velázquez brilló en una intensa batalla de La Voz Argentina, pero no logró avanzar Estación Plus Crespo Crespo 10 de agosto de 2025 En una de las instancias más desafiantes del reality musical de TELEFE, la crespense María Paz Velázquez deslumbró con su interpretación en una difícil batalla del programa. Sin embargo, a pesar de su notable actuación, no consiguió pasar a la siguiente etapa. Mira aquí la actuación de Ma. Paz Velázquez