Paraná Campaña: segunda fecha para Sub 20 y Sub 17

Fútbol Femenino: triunfos de Sarmiento y Unión en Paraná Campaña
Los equipos de Crespo obtuvieron victorias en esta segunda fecha del Fútbol Chacarero.
Se disputaron los partidos correspondientes a las categorías teloneras a la primera división en el Fútbol Chacarero.Deportes11 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Pasó el segundo episodio en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, la actualidad de las categorías que disputan sus encuentros los días domingo, previo a la primera división.
Fecha 2 - Sub 20
Zona Sur
Cañadita 1-0 Sarmiento
Arsenal 3-1 Cultural
Unión 4-0 Seguí FBC
Viale FBC 0-0 Dep. Tabossi
Libre: Unión de Viale
Zona Norte
Atl. María Grande 2-0 Independiente FBC
Dep. Tuyango 0-0 Unión Agrarios
Atl. Hernandarias 0-1 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 1-2 Atl. Litoral
Libre: Asoc. Diego Maradona
Posiciones
Zona Sur
Unión 4 (2 PJ)
Viale FBC 4 (2 PJ)
Cañadita 4 (2 PJ)
Dep. Tabossi 4 (2 PJ)
Arsenal 3 (1 PJ)
Sarmiento 1 (2 PJ)
Cultural 1 (2 PJ)
Unión de Viale 0 (1 PJ)
Seguí FBC 0 (2 PJ)
Zona Norte
Litoral 4 (2 PJ)
Atl. María Grande 3 (2 PJ)
Asoc. Diego Maradona 3 (1 PJ)
Atl. Hasenkamp 3 (1 PJ)
Atl. Hernandarias 3 (2 PJ)
Unión Agrarios 2 (2 PJ)
Juv. Sarmiento 1 (2 PJ)
Dep. Tuyango 1 (2 PJ)
Independiente FBC 1 (2 PJ)
Fecha 2 - Sub 17
Zona Sur
Cañadita 0-2 Sarmiento
Arsenal 1-0 Cultural
Unión 6-0 Seguí FBC
Viale FBC 2-1 Dep. Tabossi
Libre: Unión de Viale
Zona Norte
Atl. María Grande 2-0 Independiente FBC
Dep. Tuyango 1-0 Unión Agrarios
Atl. Hernandarias 0-3 Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento 0-4 Atl. Litoral
Libre: Asoc. Diego Maradona
Posiciones
Zona Sur
Unión 6 (2 PJ)
Viale FBC 6 (2 PJ)
Dep. Tabossi 3 (2 PJ)
Cultural 3 (2 PJ)
Sarmiento 3 (2 PJ)
Arsenal 3 (1 PJ)
Unión de Viale 0 (1 PJ)
Cañadita 0 (2 PJ)
Seguí FBC 0 (2 PJ)
Zona Norte
Litoral 6 (2 PJ)
Atl. María Grande 6 (2 PJ)
Dep. Tuyango 6 (2 PJ)
Atl. Hasenkamp 3 (1 PJ)
Unión Agrarios 3 (2 PJ)
Asoc. Diego Maradona 0 (1 PJ)
Independiente FBC 0 (2 PJ)
Juv. Sarmiento 0 (2 PJ)
Atl. Hernandarias 0 (2 PJ)
