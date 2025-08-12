La Conmebol le bajó el pulgar a Brasil y Uruguay: la final de la Libertadores se jugará en Lima

Lucas González: “Vine a Unión para sumar minutos y ganar experiencia”
El defensor concordiense, de 21 años, afronta su primera temporada en Unión de Crespo, adonde llegó para sumar minutos y experiencia en la Liga de Paraná Campaña.
La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará en Lima. La Conmebol habría elegido a Perú para evitar a Brasil y Uruguay por las denuncias de racismo.Deportes12 de agosto de 2025
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció oficialmente que la final única de la Copa Libertadores 2025 se disputará en el Estadio Monumental de Lima.
El encuentro decisivo se jugará el sábado 29 de noviembre y volverá a colocar a la capital peruana en el centro de la escena futbolística continental.
La confirmación, realizada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a través de sus redes sociales, pone fin a las especulaciones sobre la sede y significa un nuevo reconocimiento al Monumental, que ya había albergado la final de 2019 entre Flamengo y River Plate, recordada por el doblete de Gabriel “Gabigol” Barbosa que le dio el título a los brasileños.
El proceso de elección tuvo a Lima compitiendo con Montevideo y Brasilia. Según versiones periodísticas, la decisión estuvo influida por la intención de la entidad de evitar la organización en Brasil y Uruguay, tras las recientes polémicas y denuncias por discriminación y racismo en esos países.
Finalmente, la candidatura peruana prevaleció, apoyada en la experiencia previa y en su capacidad logística.
El impacto del anuncio es significativo para el fútbol peruano y para la economía local. La llegada de miles de hinchas de los equipos finalistas promete un fuerte impulso al turismo, la hotelería, la gastronomía y el comercio en general.
Además, el evento representa una oportunidad para que Perú vuelva a mostrarse como anfitrión de espectáculos deportivos de gran magnitud, reafirmando su posición en el mapa del fútbol sudamericano.
Desde 2019, la Copa Libertadores adoptó el formato de final única en sede neutral, una modalidad que nació luego de la recordada final de 2018 entre River y Boca disputada en el estadio Santiago Bernabéu.
En este 2025, Lima tendrá nuevamente la responsabilidad y el privilegio de ser el escenario donde se defina quién levanta la copa más importante del continente.
El defensor concordiense, de 21 años, afronta su primera temporada en Unión de Crespo, adonde llegó para sumar minutos y experiencia en la Liga de Paraná Campaña.
El Millonario enfrentará el jueves 28 de agosto al Tatengue en Mendoza en un mes cargado de actividad para los de Núñez.
Los equipos de Crespo obtuvieron victorias en esta segunda fecha del Fútbol Chacarero.
Se disputaron los partidos correspondientes a las categorías teloneras a la primera división en el Fútbol Chacarero.
Este domingo 10 de agosto se disputó la segunda fecha del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña, con resultados dispares para los equipos crespenses. Todos los resultados.
En un duelo con tres goles anulados por posición adelantada, Independiente y River igualaron por 0 a 0 en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.
En una de las instancias más desafiantes del reality musical de TELEFE, la crespense María Paz Velázquez deslumbró con su interpretación en una difícil batalla del programa. Sin embargo, a pesar de su notable actuación, no consiguió pasar a la siguiente etapa. Mira aquí la actuación de Ma. Paz Velázquez