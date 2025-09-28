La Selección argentina debutó en el Mundial Sub 20 con un trabajado triunfo 3-1 ante Cuba

La Selección argentina Sub 20 debutó en el Mundial que se juega en Chile con un trabajado triunfo por 3-1 ante Cuba, en un encuentro donde jugó desde temprano con uno menos.

Los autores de los goles para los dirigidos por Diego Placente fueron los delanteros Alejo Sarco, quien se despachó con un doblete, e Ian Subiabre, mientras que el lateral cubano Karel Pérez había descontado momentáneamente.

El primer gol llegó a los cuatro minutos del primer tiempo, cuando Sarco definió en dos tiempos luego de un muy buen buscapié de Maher Carrizo.

Luego las cosas se complicaron y mucho para los dirigidos por Diego Placente, ya que el árbitro expulsó injustamente al defensor argentino Santiago Fernández luego de una contra de Cuba.

Pese a tener un jugador menos, la Selección argentina pudo estirar la ventaja a los 41 minutos del primer tiempo, nuevamente a través de Sarco, quien conectó un muy buen cabezazo tras un centro milimétrico del lateral Dylan Gorosito.

Sin embargo, la alegría duró poco para el combinado “Albiceleste”, ya que el lateral cubano Pérez se aprovechó de una desatención defensiva en un córner y descontó en la última jugada antes de irse al descanso.

En el complemento, la Selección Sub 20 pudo acomodarse mucho más en defensa, cuidó muy bien la ventaja de un gol y anuló totalmente a los delanteros cubanos, que prácticamente no tuvieron más situaciones claras.

El encargado de liquidar el encuentro fue Subiabre, que a los 90 minutos se encontró con un rebote en el área y anotó un golazo con un potente remate al primer palo, inatajable para el arquero cubano.

Este resultado le permite a la Selección argentina compartir la primera posición del Grupo D con Italia, que más temprano le había ganado 1-0 a Australia.

La próxima presentación de la Selección argentina en el Mundial Sub 20 será este miércoles 1° de octubre, cuando se enfrente con Australia a partir de las 20 (hora argentina).

La síntesis del partido

Mundial Sub 20

Argentina 3 – 1 Cuba

Grupo D – primera fecha

Estadio: Elías Figueroa Brander

Árbitro: Muhammad Nazmi bin Nasaruddin

Argentina: Santino Barbi; Santiago Fernández, Juan Villalba, Dylan Gorosito, Tobías Ramírez; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuba: Yurdy Hodelin; Leandro Mena, Karel Pérez, Camilo Pinillo, Elvis Casanova; Marcos Campos, Maikol Vega, Romario Torres; Yordan Castañer, Alessio Raballo y Jade Quiñónes. DT: Pedro Pereira Mesa.

Gol en el primer tiempo: 4 y 41m. Alejo Sarco (A) y 48m. Karel Pérez (C).

Gol en el segundo tiempo: 45m. Ian Subiabre (A).

Expulsión en el primer tiempo: 12m. Santiago Fernández (A).

Cambio en el primer tiempo: 18m. Teo Rodríguez por Santino Andino (A).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Tomás Rodríguez por Álvaro Montoro (A), 17m. Didier Reinoso por Yordan Castañer y Diego Catasus por Maikol Vega (C), 20m. Ian Subiabre por Maher Carrizo (A), 31m. Samuel Rodríguez por Marcos Campos (C), 34m. Tobías Andrada por Valentino Acuña y Mateo Silvetti por Alejo Sarco (A), 39m. Emmanuel Torres por Alessio Raballo y Anier Casanova por Jade Quiñónes (C).