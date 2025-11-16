Policía retiró de la circulación pública una veintena de motos este fin de semana

Entre viernes, sábado y hasta las primeras horas de la tarde de este domingo, la dependencia policial acumuló unas 20 motos retenidas, las cuales se encuentran a disposición del Juzgado de Faltas Municipal. De hecho, en forma paulatina son trasladadas hasta el depósito del municipio, organismo a través del que los propietarios o tenedores deberán afrontar los trámites inherentes.

El Jefe policial de la ciudad, Crio. Ppal. Daniel Roldán, hizo saber a Estación Plus Crespo a modo de referencia: "Puntualmente en la noche del sábado, contamos con refuerzos para implementar un operativo nocturno masivo, que tuvo puntos estratégicos como Otto Sagemuller y Alberdi, la zona del pórtico, Buenos Aires y De Las Azucenas, Almafuerte y Los Constituyentes, esquinas claves de Avda. Independencia, entre otros. Sumado a ello, se intervino en algunas situaciones que fueron detectadas durante los patrullajes preventivos. La mayor dinámica estuvo concrentada previo a la tormenta, y luego se observaron circunstancias aisladas, ya en el amanecer".

Puntualizando en los resultados cuantitativos, Roldán sostuvo: "Se identificaron 270 personas; se controlaron 97 automóviles -de los cuales 2 quedaron retenidos-; y se chequeó la legalidad de circulación administrativa y mecánica de 157 motovehículos -quedando 13 retenidos-. A ello se le suman las 5 retenciones de la noche anterior y un par que se materializaron en lo que va de este domingo".

El accionar pudo llevarse adelante con la participación y colaboración brindada y dispuesta desde la superioridad de la Jefatura Departamental Paraná, incluyendo División Operaciones y Seguridad Pública; Comisarías Crespo, Seguí, Tabossi, María Luisa; Guardia Especial de la Departamental; División Sustracción Automotores; y Tránsito Municipal de la ciudad.