Policía retiró de la circulación pública una veintena de motos este fin de semana

Un automóvil ardió en llamas en Ruta 12 y acceso Libertad
Precisamente a la altura del ingreso a Aldea San Rafael y la desembocadura del acceso Libertad a Crespo, se produjo un siniestro que movilizó a casi una decena de bomberos.
Entre viernes, sábado y hasta las primeras horas de la tarde de este domingo, la dependencia policial acumuló unas 20 motos retenidas, las cuales se encuentran a disposición del Juzgado de Faltas Municipal. De hecho, en forma paulatina son trasladadas hasta el depósito del municipio, organismo a través del que los propietarios o tenedores deberán afrontar los trámites inherentes.
El Jefe policial de la ciudad, Crio. Ppal. Daniel Roldán, hizo saber a Estación Plus Crespo a modo de referencia: "Puntualmente en la noche del sábado, contamos con refuerzos para implementar un operativo nocturno masivo, que tuvo puntos estratégicos como Otto Sagemuller y Alberdi, la zona del pórtico, Buenos Aires y De Las Azucenas, Almafuerte y Los Constituyentes, esquinas claves de Avda. Independencia, entre otros. Sumado a ello, se intervino en algunas situaciones que fueron detectadas durante los patrullajes preventivos. La mayor dinámica estuvo concrentada previo a la tormenta, y luego se observaron circunstancias aisladas, ya en el amanecer".
Puntualizando en los resultados cuantitativos, Roldán sostuvo: "Se identificaron 270 personas; se controlaron 97 automóviles -de los cuales 2 quedaron retenidos-; y se chequeó la legalidad de circulación administrativa y mecánica de 157 motovehículos -quedando 13 retenidos-. A ello se le suman las 5 retenciones de la noche anterior y un par que se materializaron en lo que va de este domingo".
El accionar pudo llevarse adelante con la participación y colaboración brindada y dispuesta desde la superioridad de la Jefatura Departamental Paraná, incluyendo División Operaciones y Seguridad Pública; Comisarías Crespo, Seguí, Tabossi, María Luisa; Guardia Especial de la Departamental; División Sustracción Automotores; y Tránsito Municipal de la ciudad.
Tremendas postales dejan ver la incidencia que tuvo la tormenta en ese sector crespense.
Los mayores destrozos a nivel local se registraron en la zona industrial. Ante la masiva concurrencia, agentes de Guardia Urbana Municipal y Tránsito debieron implementar regulaciones en el tráfico.
Practicaban maniobras peligrosas cuando se vieron sorprendidos por un operativo que en ese momento se llevaba adelante en Barrio Jardín. El intento de fuga derivó en accidente y resistieron la intervención de los uniformados.
Bomberos Voluntarios fueron una vez más el centro de coordinación de la Defensa Civil local, recibiendo numerosos pedidos de asistencia por diversas cuestiones vinculadas a los efectos de la tormenta.
Se desarrollará en Crespo la Jornada de la Música en la Liturgia, una propuesta formativa impulsada por la Delegación Episcopal para la Liturgia de la Arquidiócesis de Paraná, destinada a todos los ministerios de música de la diócesis y a la comunidad que desee profundizar en el sentido litúrgico del canto.
Durante controles aleatorios en procura de una mejor convivencia, se detectaron irregularidades en 5 motovehículos, que no superaron el operativo policial.
La interrupción se producirá en horas de la mañana y responde a la necesidad de realizar tareas en líneas de Media Tensión.
Tiene 16 años. Su madre formalizó el pedido de localización y la Fiscalía autorizó una búsqueda pública en toda la provincia.
