Arranca el Mundial Sub 20 con cuatro partidos: ¿cuándo debuta Argentina?

Paraná Campaña: cronograma de la octava fecha
El domingo 28 de septiembre se estará disputando una nueva fecha del fútbol chacarero. Infantiles y femenino (se jugaba el sábado) fue suspendido.
El equipo de Diego Placente tendrá su tan ansiado debut en Chile, durante este fin de semana. Conocé el fixture de las nuevas promesas del fútbol argentino.Deportes27 de septiembre de 2025
La espera para el equipo de Diego Placente terminó. A 59 días de haber logrado el título en L'Alcudia,el Mundial Sub 20 de Chile se pondrá en marcha y, a exactamente dos meses de dicha consagración, la Selección Sub 20tendrá su tan ansiado debut.
En la jornada de este sábado serán cuatro los duelos que se lleven a cabo. Los primeros dos encuentros se disputarán a las 17:00 horas y enfrentarán a Japón y Egipto en Santiago y a Corea del Sur y Ucrania en Valparaíso. Más tarde, a las 20:00 horas, Chile, el país organizador, se medirá con Nueva Zelanda en la capital chilena y Paraguay se verá las caras con Panamá en Valparaíso.
Pasada esta jornada de sábado, el domingo traerá el tan esperado debut de la Selección Argentina. A las 20 horas, en Valparaíso y con Cuba enfrente, el equipo de Placente hará su estreno en el Mundial, con la esperanza de repetir el título logrado en 2007. Antes, Australia e Italia, los otros dos rivales del grupo de Argentina, se medirán en el estadio Elías Figueroa Brander.
La sede Estados Unidos-México-Canadá, tendrá la representación de Maple, Zayu y Clutch -un alce, un jaguar y un águila-. Rinden homenaje a las culturas de cada país anfitrión y motivan a los aficionados a celebrar una nueva edición de la pasión futbolera.
Por una nueva fecha del certamen asociativo, las chicas del Verde vencieron como visitante a Talleres 54-53.
El plantel Cervecero perdió 89-85 por la séptima fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense.
River perdió esta noche como visitante por 3 a 1 frente a Palmeiras de Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo.
El ciclista de Crespo y su compañero de Santa Fe superaron el duro trazado de La Falda, con más de 2.000 metros de desnivel, y festejaron el campeonato argentino de mountain bike XCM.
El lunes 29 de septiembre coincidirán el feriado provincial por San Miguel Arcángel y el Día del Empleado de Comercio. Habrá inactividad en la administración pública y servicios reducidos, mientras que los comercios locales definirán su apertura según cada caso.
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.
También resultó impactada la mujer que acompañaba al pequeño, en su intento de impedir el riesgo al que se exponía la criatura. Lucha por su vida.
La entrerriana tiene 28 años. Piden a la población reportar datos que permitan dar con su paradero, a la Comisaría más cercana.
Las secuelas se presumen complejas, por lo que fue derivado al Hospital San Martín de Paraná.