Arranca el Mundial Sub 20 con cuatro partidos: ¿cuándo debuta Argentina?

La espera para el equipo de Diego Placente terminó. A 59 días de haber logrado el título en L'Alcudia,el Mundial Sub 20 de Chile se pondrá en marcha y, a exactamente dos meses de dicha consagración, la Selección Sub 20 tendrá su tan ansiado debut .

En la jornada de este sábado serán cuatro los duelos que se lleven a cabo . Los primeros dos encuentros se disputarán a las 17:00 horas y enfrentarán a Japón y Egipto en Santiago y a Corea del Sur y Ucrania en Valparaíso. Más tarde, a las 20:00 horas, Chile, el país organizador, se medirá con Nueva Zelanda en la capital chilena y Paraguay se verá las caras con Panamá en Valparaíso.

Pasada esta jornada de sábado, el domingo traerá el tan esperado debut de la Selección Argentina. A las 20 horas, en Valparaíso y con Cuba enfrente, el equipo de Placente hará su estreno en el Mundial, con la esperanza de repetir el título logrado en 2007. Antes, Australia e Italia, los otros dos rivales del grupo de Argentina, se medirán en el estadio Elías Figueroa Brander.

Pasada la fase de grupos, los octavos de final, a los que clasificarán los dos mejores de cada grupo, se llevarán a cabo entre el martes 7 y el jueves 9 de octubre. Pasada esta fase, los cuartos se disputarán el sábado 12 y el domingo 13, las semifinales el miércoles 15, el tercer puesto el sábado 18 y la tan ansiada final el domingo 19.