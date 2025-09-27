Plus en Vivo

Arranca el Mundial Sub 20 con cuatro partidos: ¿cuándo debuta Argentina?

El equipo de Diego Placente tendrá su tan ansiado debut en Chile, durante este fin de semana. Conocé el fixture de las nuevas promesas del fútbol argentino.

Deportes27 de septiembre de 2025
mys0Z6XgF_1256x620__1

La espera para el equipo de Diego Placente terminó. A 59 días de haber logrado el título en L'Alcudia,el Mundial Sub 20 de Chile se pondrá en marcha y, a exactamente dos meses de dicha consagración, la Selección Sub 20tendrá su tan ansiado debut.

En la jornada de este sábado serán cuatro los duelos que se lleven a cabo. Los primeros dos encuentros se disputarán a las 17:00 horas y enfrentarán a Japón y Egipto en Santiago y a Corea del Sur y Ucrania en Valparaíso. Más tarde, a las 20:00 horas, Chile, el país organizador, se medirá con Nueva Zelanda en la capital chilena y Paraguay se verá las caras con Panamá en Valparaíso.

Placente durante los entrenamientos de la Sub 20 en Ezeiza (Prensa AFA).

Pasada esta jornada de sábado, el domingo traerá el tan esperado debut de la Selección Argentina. A las 20 horas, en Valparaíso y con Cuba enfrente, el equipo de Placente hará su estreno en el Mundial, con la esperanza de repetir el título logrado en 2007. Antes, Australia e Italia, los otros dos rivales del grupo de Argentina, se medirán en el estadio Elías Figueroa Brander.

El estadio Elías Figueroa Brander, donde el equipo de Placente debutará.
Pasada la fase de grupos, los octavos de final, a los que clasificarán los dos mejores de cada grupo, se llevarán a cabo entre el martes 7 y el jueves 9 de octubre. Pasada esta fase, los cuartos se disputarán el sábado 12 y el domingo 13, las semifinales el miércoles 15, el tercer puesto el sábado 18 y la tan ansiada final el domingo 19.

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 20

  • 28 de septiembre: Cuba vs. Argentina, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander
  • 1 de octubre: Argentina vs. Australia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander
  • 4 de octubre: Argentina vs. Italia, a las 20, Valparaíso, Estadio Elías Figueroa Brander

Los convocados por Placente

  • Santino Barbi (Talleres)
  • Álvaro Busso (Vélez Sarsfield)
  • Alain Gómez (Valencia)
  • Dylan Gorosito (Boca Juniors)
  • Santiago Fernández (Talleres)
  • Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)
  • Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
  • Juan Manuel Villalba (Gimnasia y Esgrima La Plata)
  • Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
  • Julio Soler (Bournemouth)
  • Tomás Pérez (Porto)
  • Milton Delgado (Boca Juniors)
  • Tobías Andrada (Vélez Sarsfield)
  • Álvaro Montoro (Botafogo)
  • Valentino Acuña (Newell’s Old Boys)
  • Santino Andino (Godoy Cruz)
  • Alejo Sarco (Bayer 04 Leverkusen)
  • Ian Subiabre (River Plate)
  • Mateo Silvetti (Inter Miami)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Maher Carrizo (Vélez Sarsfield)

