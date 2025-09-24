Rubén Butvilofsky logró el título argentino en parejas de la Gold Race

Sigue la agenda deportiva del voleibol crespense
El ciclista de Crespo y su compañero de Santa Fe superaron el duro trazado de La Falda, con más de 2.000 metros de desnivel, y festejaron el campeonato argentino de mountain bike XCM.Deportes24 de septiembre de 2025Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
El ciclista crespense Rubén Butvilofsky volvió a destacarse en una de las competencias más exigentes del mountain bike nacional. Junto a su compañero José Outeiral, oriundo de San Cristóbal (Santa Fe), logró el primer puesto en su categoría dentro de la Gold Race IV edición, desarrollada en el desafiante escenario de La Falda, en las Sierras de Córdoba.
La competencia, que forma parte del Campeonato Argentino de XCM (maratón), se disputa en formato de parejas y propone un recorrido de 120 kilómetros por caminos de rally, senderos serranos y paisajes únicos. El trazado, con un desnivel acumulado superior a los 2.000 metros, es considerado uno de los más duros del circuito nacional.
En declaraciones a Estación Plus Crespo, Butvilofsky remarcó la dificultad y el atractivo de la carrera: “Es una carrera de distancia larga, son 120 kilómetros y es el campeonato argentino de maratón XCM. En este caso la modalidad es en parejas y es una distancia considerable en un terreno complicado de por sí en la sierra. Tuvimos un ingrediente adicional que fue el viento muy fuerte, que hizo estirar los tiempos, pero es una carrera muy linda y bien organizada”.
El crespense destacó la buena labor en conjunto con su compañero santafesino: “Competí con José Outeiral y terminamos primeros en nuestra categoría. Fue una carrera exigente, pero muy conforme con el resultado”.
Si bien el viento marcó el ritmo de la jornada, las condiciones generales fueron favorables: “El día acompañó, salvo por el viento. Estuvo lindo de temperatura y de sol, así que lo disfrutamos sufriendo, como decimos muchas veces. Todo salió bien, sin problemas mecánicos de ningún tipo. Terminamos contentos con el resultado y nos consagramos campeones argentinos en parejas XCM”, expresó con satisfacción.
La Gold Race volvió a consolidarse como una cita de alto nivel en el ciclismo argentino, y el triunfo de Butvilofsky en tierras cordobesas suma una nueva página a su destacada trayectoria en el mountain bike.
La Escuela Municipal de Crespo cumplió con un nuevo capítulo del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.
Las categorías Sub 12 y Sub 14 de la entidad Celeste tuvieron triunfos en un nuevo episodio del Torneo Provincial.
El Millonario, que cayó por 2 a 1 en la ida, necesita pisar con fuerza en territorio brasileño para meterse entre los mejores cuatro de la competencia.
Dianela Tibaldo, junto a la santafesina Cintia Gregoret, logró el subcampeonato argentino en la Gold Race, una exigente competencia de 120 km en La Falda, Córdoba.
Racing le ganó a Vélez por 2 a 0 en el resultado global, luego de vencer por 1 a 0 al terminó del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
Atletas de la ciudad de Crespo estuvieron presentes en dos competencias nacionales, para las categorías U20 y Máster, que se desarrollaron en los últimos días.
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
A pesar de que, presuntamente, se había reconocido su cuerpo, el joven apareció en su domicilio mientras su familia velaba otro cuerpo. La Justicia aún no logra identificar los restos que habían sido entregados.
La víctima tenía 45 años. Se disponía a pintar. En la misma situación, un compañero alcanzó a salvar su vida.
A raíz de actuaciones instruidas en Comisaría General Ramírez, la Policía obtuvo autorización judicial para proceder al allanamiento de un inmueble en Crespo, lográndose también la restricción de libertad del sospechado.
Numerarios de Comisaría Crespo llevaron adelante un allanamiento, dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 7 de Paraná, a cargo del Dr. Mariano Budasoff.