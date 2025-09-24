Rubén Butvilofsky logró el título argentino en parejas de la Gold Race

El ciclista crespense Rubén Butvilofsky volvió a destacarse en una de las competencias más exigentes del mountain bike nacional. Junto a su compañero José Outeiral, oriundo de San Cristóbal (Santa Fe), logró el primer puesto en su categoría dentro de la Gold Race IV edición, desarrollada en el desafiante escenario de La Falda, en las Sierras de Córdoba.

La competencia, que forma parte del Campeonato Argentino de XCM (maratón), se disputa en formato de parejas y propone un recorrido de 120 kilómetros por caminos de rally, senderos serranos y paisajes únicos. El trazado, con un desnivel acumulado superior a los 2.000 metros, es considerado uno de los más duros del circuito nacional.

En declaraciones a Estación Plus Crespo, Butvilofsky remarcó la dificultad y el atractivo de la carrera: “Es una carrera de distancia larga, son 120 kilómetros y es el campeonato argentino de maratón XCM. En este caso la modalidad es en parejas y es una distancia considerable en un terreno complicado de por sí en la sierra. Tuvimos un ingrediente adicional que fue el viento muy fuerte, que hizo estirar los tiempos, pero es una carrera muy linda y bien organizada”.

El crespense destacó la buena labor en conjunto con su compañero santafesino: “Competí con José Outeiral y terminamos primeros en nuestra categoría. Fue una carrera exigente, pero muy conforme con el resultado”.

Si bien el viento marcó el ritmo de la jornada, las condiciones generales fueron favorables: “El día acompañó, salvo por el viento. Estuvo lindo de temperatura y de sol, así que lo disfrutamos sufriendo, como decimos muchas veces. Todo salió bien, sin problemas mecánicos de ningún tipo. Terminamos contentos con el resultado y nos consagramos campeones argentinos en parejas XCM”, expresó con satisfacción.

La Gold Race volvió a consolidarse como una cita de alto nivel en el ciclismo argentino, y el triunfo de Butvilofsky en tierras cordobesas suma una nueva página a su destacada trayectoria en el mountain bike.