En diálogo con ESPN, el volante dio a conocer el diagnóstico que lo hizo comenzar la temporada entre algodones: un edema óseo en la rodilla. “Estuve hablando con el cuerpo médico porque tuve un problema en la rodilla estos últimos 4 meses, vengo con un edema óseo que creo que me empeoró en las últimas semanas porque al final son muchos partidos los que jugamos”, explicó el jugador surgido de River.
Preocupación en la Selección: una figura se bajó del partido con Angola
Un titular indiscutido de "la Scaloneta" aseguró que no formará parte de la fecha FIFA del 14 de noviembre, cuando la Albiceleste visite tierras africanas, con Lionel Messi a la cabeza.Deportes08 de noviembre de 2025
La Selección argentina calienta motores de cara al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México y los amistosos internacionales previo serán claves para delinear el plantel definitivo para la cita mundialista. Y en la antesala de una nueva fecha FIFA, el equipo de Lionel Scaloni ya tiene una baja de peso para el partido contra Angola, que se llevará a cabo el 14 de noviembre, desde las 13:00, en Luanda, en tierras africanas.
Se trata del capitán y figura del Chelsea, Enzo Fernández, quien tras la goleada de su equipo ante el Wolverhampton por 3-0 por la fecha 11 de la Premier League, encendió las alarmas en el cuerpo técnico argentino y confirmó su baja para el próximo partido con la Albiceleste. "Tomamos juntos la decisión de descansar", anunció.
"No tengo tiempo para descansar, y creo que lo más importante se viene sobre el final de la temporada. Es bueno tomar esta decisión en conjunto, para mi rodilla, que en la última semana sufrí mucho dolor", contó Enzo, ante lo exigente del calendario europeo.
Tras ser figura ante los Wolves, Enzo será otra de las bajas en la Selección argentina. El entrenador Lionel Scaloni no había citado a los jugadores del fútbol argentino ya que los equipos del país se encuentran en medio de la definición por la clasificación a los torneos internacionales. Por este motivo, no fueron convocados Leandro Paredes (Boca), Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña (River) y Facundo Cambeses (Racing). La determinación había sido adelantada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.
Argentina viene de disputar dos amistosos en la fecha FIFA de octubre, tras ganar de punta a punta las Eliminatorias Sudamericanas y conseguir varias fechas antes el boleto al Mundial 2026. El equipo que dirige Scaloni le ganó a Venezuela, por 1-0, con gol de Giovani Lo Celso, mientras que no tuvo rival ante Puerto Rico y lo vapuleó por 6-0 en su gira por Estados Unidos.
