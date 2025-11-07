Básquetbol: Unión ganó y se metió en play off

Plus en Vivo

En la noche de este jueves 6 de noviembre, Unión derrotó a San Martín en Paraná 68-57 y clasificó a los cruces en el octavo puesto.

Deportes07 de noviembre de 2025
union basquet primera 2025_10

El Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol para la primera división, llegó al final de la fase regular, en la que se definieron los 8 equipos clasificados a los play off. 

Este jueves 6 de noviembre, se disputó el último encuentro de la fecha 13, con triunfo de Unión sobre San Martín en Paraná por 68-57. Con este resultado, el equipo crespense clasificó a los play off en el octavo puesto. 

En el primer segmento, Unión impuso condiciones sacando diferencias en el marcador desde el comienzo mostrando la necesidad de obtener el triunfo (11-19). El segundo cuarto fue ganado por los locales, pero ambos equipos tuvieron una muy baja efectividad (13-11). Unión se fue al descanso largo ganando 30-24. 

El tercer período fue ganado nuevamente por Unión para nuevamente sacar diferencias y adueñarse del resultado (16-11). En la última parte del encuentro se vio la mejor producción goleadora de ambos equipos que empataron en 22, por lo que Unión mantuvo la diferencia a su favor y obtuvo el último boleto de clasificación a los play off tras ganar 68-57.

Formaciones

San Martín (57): Jerónimo Rochi, Augusto Martínez (4), Julio Montorfano (9), Marcos Barbaglia (11), Joaquín Rochi (2), Valentín Martínez (11), Adriel Barrios (2), Facundo Brunner (2), Facundo Benedetich, Sebastián Brandolín (2) y Santiago Favrat (14). DT: Javier Benedetich.

Unión (68): Thiago Castro, Martín Porrchneg (2), Francisco Folmer (6), Martiniano Morales (2), Juan Saluzzio (2), Tomás Herbel, Rodrigo Gieco (22), Juan Pablo Folmer (15), Elías Jaime (5), Juan Manuel Copetti (3), Alan Cardozo (11) y Manuel Robles. DT: Marco Percara. 

Otros resultados (Fecha 13)

Estudiantes 75-64 Echagüe
Talleres 81-63 Paracao
Rowing 56-90 Recreativo
Ciclista 74-56 Olimpia
Quique 71-78 Sionista
Libre: Patronato

Posiciones 

Recreativo 22
Sionista 21
Ciclista 20
Olimpia 20
Talleres 19
Estudiantes 19
Quique 18
Unión 18
Paracao 17
Rowing 16 
Echagüe 14
Patronato 14
San Martín 13

Cruces de play off (al mejor de 3 partidos)

Recreativo - Unión
Sionista - Quique
Ciclista - Estudiantes
Olimpia - Talleres

