Básquetbol: Unión ganó y se metió en play off

El Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol para la primera división, llegó al final de la fase regular, en la que se definieron los 8 equipos clasificados a los play off.

Este jueves 6 de noviembre, se disputó el último encuentro de la fecha 13, con triunfo de Unión sobre San Martín en Paraná por 68-57. Con este resultado, el equipo crespense clasificó a los play off en el octavo puesto.

En el primer segmento, Unión impuso condiciones sacando diferencias en el marcador desde el comienzo mostrando la necesidad de obtener el triunfo (11-19). El segundo cuarto fue ganado por los locales, pero ambos equipos tuvieron una muy baja efectividad (13-11). Unión se fue al descanso largo ganando 30-24.

El tercer período fue ganado nuevamente por Unión para nuevamente sacar diferencias y adueñarse del resultado (16-11). En la última parte del encuentro se vio la mejor producción goleadora de ambos equipos que empataron en 22, por lo que Unión mantuvo la diferencia a su favor y obtuvo el último boleto de clasificación a los play off tras ganar 68-57.

Formaciones

San Martín (57): Jerónimo Rochi, Augusto Martínez (4), Julio Montorfano (9), Marcos Barbaglia (11), Joaquín Rochi (2), Valentín Martínez (11), Adriel Barrios (2), Facundo Brunner (2), Facundo Benedetich, Sebastián Brandolín (2) y Santiago Favrat (14). DT: Javier Benedetich.

Unión (68): Thiago Castro, Martín Porrchneg (2), Francisco Folmer (6), Martiniano Morales (2), Juan Saluzzio (2), Tomás Herbel, Rodrigo Gieco (22), Juan Pablo Folmer (15), Elías Jaime (5), Juan Manuel Copetti (3), Alan Cardozo (11) y Manuel Robles. DT: Marco Percara.

Otros resultados (Fecha 13)

Estudiantes 75-64 Echagüe

Talleres 81-63 Paracao

Rowing 56-90 Recreativo

Ciclista 74-56 Olimpia

Quique 71-78 Sionista

Libre: Patronato

Posiciones

Recreativo 22

Sionista 21

Ciclista 20

Olimpia 20

Talleres 19

Estudiantes 19

Quique 18

Unión 18

Paracao 17

Rowing 16

Echagüe 14

Patronato 14

San Martín 13

Cruces de play off (al mejor de 3 partidos)

Recreativo - Unión

Sionista - Quique

Ciclista - Estudiantes

Olimpia - Talleres