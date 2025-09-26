Plus en Vivo

Básquetbol Femenino: triunfazo de Unión

Por una nueva fecha del certamen asociativo, las chicas del Verde vencieron como visitante a Talleres 54-53.

Deportes26 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
union basquet 2025_9

En la noche de este jueves 25 de septiembre, por la quinta fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense para la rama femenina, el plantel de Unión viajó a la capital provincial para enfrentarse a Talleres. El elenco crespense se trajo un triunfazo al ganar sobre el final por 54-53. 

En el primer cuarto, el conjunto dirigido por Marco Percara sacó una diferencia de 5 puntos (14-9), con un goleo repartido entre las crespenses. En el segundo, Unión estuvo muchos minutos sin convertir y fue el elenco capitalino el que dominó las acciones y dio vuelta el resultado para irse al descanso largo con una buena diferencia a favor de 13 puntos (29-16). 

El tercer período fue la antítesis del segundo, el que bajó considerablemente su goleo fue el elenco local, mientras que Unión aumentó su efectividad en tiros y se acercó en el marcador. De cara al último cuarto, Talleres seguía arriba pero solo por 4 puntos (39-35). El cuarto parcial comenzó parejo, pero Unión contó con la efectividad de Ariadna Soñéz (9 puntos) y Sofía Wolf (8 puntos), que contribuyeron a la remontada del elenco Verde que lo terminó ganando sobre el final. 

Formaciones

Talleres (53): Agustina Lang (14), Nazarena Papes, Sol Ballejos (12), Jana Saenz, Vittoria Troppini (6), Camila Facello (10), Camila Harik (6), Johana Puchetti, Mia Salusolia, Mia Re (2), María Emilia Claria y Eugenia Paira (3). DT: Diego Noe. 

Unión (54): Janet Córdoba (4), María Celeste Álvarez, Ariadna Soñéz (16), Sofía Wolf (18), Juana Wagner, Maira Goette, Martina Folmer, Carolina Lell (3), Pamela Retamar (7), Antonella Frickel (4), Camila Wagner (2) y María Julieta Rodríguez. DT: Marco Percara.

mascotasmundial2026.jpg

Estación Plus Crespo
Deportes26 de septiembre de 2025

mensaje

Plus facebook

