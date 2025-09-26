Básquetbol Femenino: triunfazo de Unión

Paraná Campaña: cronograma de la octava fecha
Durante este sábado 27 y domingo 28 de septiembre se estará disputando una nueva fecha del fútbol chacarero en todas las divisionales.
Por una nueva fecha del certamen asociativo, las chicas del Verde vencieron como visitante a Talleres 54-53.
En la noche de este jueves 25 de septiembre, por la quinta fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense para la rama femenina, el plantel de Unión viajó a la capital provincial para enfrentarse a Talleres. El elenco crespense se trajo un triunfazo al ganar sobre el final por 54-53.
En el primer cuarto, el conjunto dirigido por Marco Percara sacó una diferencia de 5 puntos (14-9), con un goleo repartido entre las crespenses. En el segundo, Unión estuvo muchos minutos sin convertir y fue el elenco capitalino el que dominó las acciones y dio vuelta el resultado para irse al descanso largo con una buena diferencia a favor de 13 puntos (29-16).
El tercer período fue la antítesis del segundo, el que bajó considerablemente su goleo fue el elenco local, mientras que Unión aumentó su efectividad en tiros y se acercó en el marcador. De cara al último cuarto, Talleres seguía arriba pero solo por 4 puntos (39-35). El cuarto parcial comenzó parejo, pero Unión contó con la efectividad de Ariadna Soñéz (9 puntos) y Sofía Wolf (8 puntos), que contribuyeron a la remontada del elenco Verde que lo terminó ganando sobre el final.
Talleres (53): Agustina Lang (14), Nazarena Papes, Sol Ballejos (12), Jana Saenz, Vittoria Troppini (6), Camila Facello (10), Camila Harik (6), Johana Puchetti, Mia Salusolia, Mia Re (2), María Emilia Claria y Eugenia Paira (3). DT: Diego Noe.
Unión (54): Janet Córdoba (4), María Celeste Álvarez, Ariadna Soñéz (16), Sofía Wolf (18), Juana Wagner, Maira Goette, Martina Folmer, Carolina Lell (3), Pamela Retamar (7), Antonella Frickel (4), Camila Wagner (2) y María Julieta Rodríguez. DT: Marco Percara.
La sede Estados Unidos-México-Canadá, tendrá la representación de Maple, Zayu y Clutch -un alce, un jaguar y un águila-. Rinden homenaje a las culturas de cada país anfitrión y motivan a los aficionados a celebrar una nueva edición de la pasión futbolera.
El plantel Cervecero perdió 89-85 por la séptima fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense.
River perdió esta noche como visitante por 3 a 1 frente a Palmeiras de Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo.
El ciclista de Crespo y su compañero de Santa Fe superaron el duro trazado de La Falda, con más de 2.000 metros de desnivel, y festejaron el campeonato argentino de mountain bike XCM.
La Escuela Municipal de Crespo cumplió con un nuevo capítulo del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.
La particularidad de la decisión económica municipal, es que las propuestas de acción serán elaboradas por referentes de instituciones locales. Eliana Wendler, directora de Desarrollo Humano, explicó cuántos proyectos serán seleccionados.
El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, mantuvieron una reunión de presentación y trazado de agenda.
La edil Valeria Torresín se refirió a la compleja situación que trascendió al país, durante la reciente sesión del Concejo Deliberante. Horas antes, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una "Declaración de Repudio".
El Concejo Deliberante aprobó que el alojamiento, Punto Saludable y gimnasio, rindan homenaje desde su denominación al destacado Profesor de Educación Física crespense.
Los partícipes son oriundos de Crespo y Baradero.