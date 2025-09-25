Plus en Vivo

Básquetbol: Unión cayó de visitante frente a Recreativo

El plantel Cervecero perdió 89-85 por la séptima fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense.

25 de septiembre de 2025
Durante esta semana se desarrollaron los partidos correspondientes a la séptima fecha de la Asociación Paranaense de Básquetbol. Unión visitó a Recreativo y fue derrotado 89-85. Los parciales fueron muy desparejos en cuanto a goleo, y en el último fue donde los paranaenses encontraron la diferencia para quedarse con el triunfo. 

El primer cuarto fue favorable a Unión que logró remontar el parcial tras ir siempre en desventaja inclusive con una máxima diferencia de 7 puntos. El final fue 22-27 favorable al equipo de Percara. En el segundo, Recreativo aumentó su efectividad en tiros de campo sacando una diferencia de 13 puntos en ese segmento en el que ganó 31-18 para irse al descanso largo ganando 53-45. 

En el tercer período, Unión tuvo su máxima efectividad del partido, volviendo a dominar el juego y dio vuelta el marcador para llegar a la recta final con un punto de diferencia (73-72). En el último cuarto, ambos equipos bajaron considerablemente su efectividad de tiros y quién sacó la diferencia fue el equipo capitalino que triunfó 17-12 y se quedó con el triunfo 89-85. 

Formaciones

Recreativo (89): Juan Ignacio Benet (9), Alfredo Mercado (3), Juan Krapp, Alan Guanco (11), Facundo Mackinnon (11), Lucio Fravega (9), Facundo Buffa (14), Santino Valdemarín (12), Juan Ignacio Berta (1), Marcos Melchior, Santiago Pérez (10) y Aquiles Feder (9). DT: Oscar Heis. 

Unión (85): Santiago Gelroth, Martín Porrchneg (2), Francisco Folmer (13), Juan Manuel Copetti, Tomás Herbel (3), Rodrigo Gieco (16), Juan Pablo Folmer (23), Alan Hainze (6), Elías Jaime (4), Alan Cardozo (5) y Manuel Robles (13). DT: Marco Percara. 

Otros resultados

Patronato 59-80 Echagüe
Olimpia 67-86 Sionista
Quique 50-71 Talleres
Rowing 43-60 Ciclista
San Martín - Estudiantes (jueves 25, 22 hs.)

Posiciones

Sionista 13
Recreativo 12
Estudiantes 11
Olimpia 11
Unión 10
Ciclista 9
Quique 9
Rowing 9
Talleres 8
Patronato 8
Paracao 8
Echagüe 7
San Martín 5

Próxima fecha (8°)

Unión - Sionista
Recreativo - Estudiantes
Quique - Echagüe
Rowing - Talleres
Ciclista - San Martín
Paracao - Patronato

Libre: Olimpia

