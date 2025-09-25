Básquetbol: Unión cayó de visitante frente a Recreativo

Estación Plus CrespoCrespo20 de septiembre de 2025
La responsable del video difundido en redes aseguró que la idea, producción y protagonismo fueron suyos y lamentó las repercusiones negativas. La firma propietaria de la estación ya había publicado horas antes un pedido de disculpas y reconociendo que “puede interpretarse” como apología a la violencia de género.
Darío Rodríguez | Estación Plus CrespoDeportes24 de septiembre de 2025
Dianela Tibaldo, junto a la santafesina Cintia Gregoret, logró el subcampeonato argentino en la Gold Race, una exigente competencia de 120 km en La Falda, Córdoba.
Estación Plus CrespoCrespo23 de septiembre de 2025
A raíz de actuaciones instruidas en Comisaría General Ramírez, la Policía obtuvo autorización judicial para proceder al allanamiento de un inmueble en Crespo, lográndose también la restricción de libertad del sospechado.
Estación Plus CrespoCrespo23 de septiembre de 2025
Numerarios de Comisaría Crespo llevaron adelante un allanamiento, dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 7 de Paraná, a cargo del Dr. Mariano Budasoff.
Estación Plus CrespoCrespo24 de septiembre de 2025
El ministro de Justicia y Seguridad, Néstor Roncaglia; y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, mantuvieron una reunión de presentación y trazado de agenda.