Básquetbol: Unión cayó de visitante frente a Recreativo

Durante esta semana se desarrollaron los partidos correspondientes a la séptima fecha de la Asociación Paranaense de Básquetbol. Unión visitó a Recreativo y fue derrotado 89-85. Los parciales fueron muy desparejos en cuanto a goleo, y en el último fue donde los paranaenses encontraron la diferencia para quedarse con el triunfo.

El primer cuarto fue favorable a Unión que logró remontar el parcial tras ir siempre en desventaja inclusive con una máxima diferencia de 7 puntos. El final fue 22-27 favorable al equipo de Percara. En el segundo, Recreativo aumentó su efectividad en tiros de campo sacando una diferencia de 13 puntos en ese segmento en el que ganó 31-18 para irse al descanso largo ganando 53-45.

En el tercer período, Unión tuvo su máxima efectividad del partido, volviendo a dominar el juego y dio vuelta el marcador para llegar a la recta final con un punto de diferencia (73-72). En el último cuarto, ambos equipos bajaron considerablemente su efectividad de tiros y quién sacó la diferencia fue el equipo capitalino que triunfó 17-12 y se quedó con el triunfo 89-85.

Formaciones

Recreativo (89): Juan Ignacio Benet (9), Alfredo Mercado (3), Juan Krapp, Alan Guanco (11), Facundo Mackinnon (11), Lucio Fravega (9), Facundo Buffa (14), Santino Valdemarín (12), Juan Ignacio Berta (1), Marcos Melchior, Santiago Pérez (10) y Aquiles Feder (9). DT: Oscar Heis.

Unión (85): Santiago Gelroth, Martín Porrchneg (2), Francisco Folmer (13), Juan Manuel Copetti, Tomás Herbel (3), Rodrigo Gieco (16), Juan Pablo Folmer (23), Alan Hainze (6), Elías Jaime (4), Alan Cardozo (5) y Manuel Robles (13). DT: Marco Percara.

Otros resultados

Patronato 59-80 Echagüe

Olimpia 67-86 Sionista

Quique 50-71 Talleres

Rowing 43-60 Ciclista

San Martín - Estudiantes (jueves 25, 22 hs.)

Posiciones

Sionista 13

Recreativo 12

Estudiantes 11

Olimpia 11

Unión 10

Ciclista 9

Quique 9

Rowing 9

Talleres 8

Patronato 8

Paracao 8

Echagüe 7

San Martín 5

Próxima fecha (8°)

Unión - Sionista

Recreativo - Estudiantes

Quique - Echagüe

Rowing - Talleres

Ciclista - San Martín

Paracao - Patronato

Libre: Olimpia