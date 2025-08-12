El consumo de huevo en la Argentina alcanzó una cifra histórica

Alertan por un brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagioNacionales12 de agosto de 2025
El consumo de huevo en el primer semestre de 2025 alcanzó una marca histórica, según un relevamiento dado a conocer por la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia). De acuerdo con la entidad, en los primeros seis meses del año cada argentino consumió el equivalente a 380 unidades. Además, para destacar, el maple de 30 unidades tuvo una baja de casi el 30% desde mayo último, al compararse los precios.
En un comunicado, Capia remarcó, además de la marca máxima en el consumo, que la producción en igual período se ubicó en 384 huevos per cápita, “un récord histórico total en la Argentina”.
En 2024, vale recordar, la ingesta se ubicó en 363 unidades, lo que significó un aumento del 7,98% en comparación con 2023. Según había informado el año pasado la cámara avícola, con el resultado de consumo de 2024 la Argentina se posicionó como el segundo mayor consumidor mundial, superado únicamente por México (378 unidades por habitante) y por encima de Colombia (343 unidades).
Ahora, según indicó Capia, el consumo equivalente del primer trimestre de 2025 trepó a 380 unidades.“Mediante la incorporación de tecnología, ampliación y creación de nuevas granjas y nuevos sistemas de manejo, se producen más de 18.000 millones de huevos, abasteciendo eficientemente el mercado interno y exportando a más de 65 destinos”,indicó la cámara hoy.
