Con una gran Peña Folclórica, la Escuela 105 festejará sus 96 años

Desde el aspecto educativo como desde el aspecto social, el nuevo aniversario de la Escuela N° 105 "Patria Libre" convocará a buena parte de la sociedad crespense. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la directora Paola Gelroth, precisó las fechas a considerar: "El 29 de agosto tendremos los actos alusivos -tanto en el turno mañana, como turno tarde- y desde la Cooperadora, se organiza un evento abierto a la comunidad para el 6 de septiembre, que es una Peña Folclórica, bien familiar".

"Habitualmente nuestras instalaciones quedan chicas para este tipo de eventos, por lo que agradecemos al Club Atlético Sarmiento, que nos brinda su salón. A partir de las 21:00, estaremos recibiendo a quienes deseen acompañarnos en esta celebración, que es con entrada voluntaria y no limita el acceso, ya que queremos que todos tengan la oportunidad de asistir", comentó la directiva.

Desde la organización, se confirmó a FM Estación Plus Crespo que la cartelera artística estará conformada por "Padularrosa Romero", destacada agrupación chamamecera de la ciudad de Victoria, con una extensa trayectoria musical, quienes se encuentran recorriendo gran parte del litoral, presentándose en los principales escenarios del género. Desde Viale, llegará el joven cantautor "Nahuel Borrá", de reciente presentación en la capital entrerriana a sala llena. Ofrecerá un repertorio de clásicos del litoral, como así también, obras de su propia autoría. Y "Generación Folklore", músicos locales, que con su particular estilo pondrán en consideración su repertorio peñero, para deleite de los bailarines. Además, se brindarán números artísticos de alumnos del establecimiento.

Gelroth anticipó que "habrá un esmerado servicio de cantina, con venta de tortas fritas, empanadas, choripanes, panchos, papas fritas, variedad en bebidas y agua caliente para quienes deseen tomar mates. Tenemos un gran acompañamiento de las mamás y los papás, que acompañan de esta manera a ampliar lo que brinda el espectáculo y al mismo tiempo, permite reunir algo de dinero para las reparaciones que siempre son necesarias".

La Peña 96° Aniversario de la Escuela N° 105 "Patria Libre" promete ser un evento para el disfrute de los seguidores de estas propuestas artísticas, como así también un espacio de encuentro y anécdotas para quienes han pasado por dicha escuela de Crespo.