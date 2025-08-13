Con una gran Peña Folclórica, la Escuela 105 festejará sus 96 años

El Concejo Deliberante convocó a sesión: qué temas serán sometidos a votación
Este miércoles a las 20:00, será abordado un temario cuyos proyectos fueron analizados en comisión.
"El 29 de agosto tendremos los actos alusivos y desde la Cooperadora, se organiza un evento abierto a la comunidad para el 6 de septiembre", puntualizó la directora Paola Gelroth.
Desde el aspecto educativo como desde el aspecto social, el nuevo aniversario de la Escuela N° 105 "Patria Libre" convocará a buena parte de la sociedad crespense. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, la directora Paola Gelroth, precisó las fechas a considerar: "El 29 de agosto tendremos los actos alusivos -tanto en el turno mañana, como turno tarde- y desde la Cooperadora, se organiza un evento abierto a la comunidad para el 6 de septiembre, que es una Peña Folclórica, bien familiar".
"Habitualmente nuestras instalaciones quedan chicas para este tipo de eventos, por lo que agradecemos al Club Atlético Sarmiento, que nos brinda su salón. A partir de las 21:00, estaremos recibiendo a quienes deseen acompañarnos en esta celebración, que es con entrada voluntaria y no limita el acceso, ya que queremos que todos tengan la oportunidad de asistir", comentó la directiva.
Desde la organización, se confirmó a FM Estación Plus Crespo que la cartelera artística estará conformada por "Padularrosa Romero", destacada agrupación chamamecera de la ciudad de Victoria, con una extensa trayectoria musical, quienes se encuentran recorriendo gran parte del litoral, presentándose en los principales escenarios del género. Desde Viale, llegará el joven cantautor "Nahuel Borrá", de reciente presentación en la capital entrerriana a sala llena. Ofrecerá un repertorio de clásicos del litoral, como así también, obras de su propia autoría. Y "Generación Folklore", músicos locales, que con su particular estilo pondrán en consideración su repertorio peñero, para deleite de los bailarines. Además, se brindarán números artísticos de alumnos del establecimiento.
Gelroth anticipó que "habrá un esmerado servicio de cantina, con venta de tortas fritas, empanadas, choripanes, panchos, papas fritas, variedad en bebidas y agua caliente para quienes deseen tomar mates. Tenemos un gran acompañamiento de las mamás y los papás, que acompañan de esta manera a ampliar lo que brinda el espectáculo y al mismo tiempo, permite reunir algo de dinero para las reparaciones que siempre son necesarias".
La Peña 96° Aniversario de la Escuela N° 105 "Patria Libre" promete ser un evento para el disfrute de los seguidores de estas propuestas artísticas, como así también un espacio de encuentro y anécdotas para quienes han pasado por dicha escuela de Crespo.
La Fundación Rayito de Sol, que gestiona el Jardín de Infantes “Rayito de Sol” y la Escuela Primaria “El Redentor” de Crespo, atraviesa un momento de gran actividad. A la par del avance de obras de ampliación en su sede escolar, impulsa durante todo el mes de agosto una campaña solidaria para asistir al Hogar de Ancianos San Francisco de Asís.
En una de las instancias más desafiantes del reality musical de TELEFE, la crespense María Paz Velázquez deslumbró con su interpretación en una difícil batalla del programa. Sin embargo, a pesar de su notable actuación, no consiguió pasar a la siguiente etapa. Mira aquí la actuación de Ma. Paz Velázquez
Así lo calificó Bomberos Voluntarios de Crespo al dimensionar los daños materiales originados por el fuego.
La Policía de Crespo lo descubrió y tras una breve corrida, fue detenido. El acusado quedó en serio riesgo de perder la modalidad de su pena preventiva.
Pesaba sobre el ciudadano un pedido de detención reciente. Comisaría Crespo lo entregó a la justicia.
El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.
Este fin de semana incluye un día no laborable con fines turísticos. ¿Que pasará con los “feriados” del 15 y 17 de agosto 2025?
Ese registro correspondió al primer semestre de 2025, según Capia, que agrupa a los productores de la actividad; fuerte baja en los precios
El Ministerio de Salud indicó cuáles son los síntomas principales de la afección y explicó cómo prevenir contagios