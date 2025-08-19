Jorge Aguilar tras la caída de Sarmiento: “Hay que levantar la cabeza y seguir trabajando”

¿La despedida?: Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina frente a VenezuelaDeportes19 de agosto de 2025
La Selección jugará su último partido en el estadio Monumental de las Eliminatorias Sudamericanas.
Tras la derrota de Sarmiento frente a Arsenal de Viale, Jorge Aguilar analizó el partido y aseguró que el equipo no bajará los brazos. El jugador destacó el buen desempeño en el primer tiempo, valoró la paridad del torneo y remarcó que el objetivo sigue siendo la clasificación.
El pasado fin de semana, Sarmiento de Crespo cayó en condición de local frente a Arsenal de Viale en el marco del Torneo de Paraná Campaña. Tras el encuentro, el jugador Jorge Aguilar (Sarmiento) dialogó con FM Estación Plus Crespo y dejó en claro que, pese al resultado adverso, el equipo mantiene la confianza en el trabajo y en sus objetivos.
Aguilar analizó lo sucedido dentro del campo de juego y sostuvo que el equipo realizó un buen primer tiempo, aunque no logró concretar las situaciones generadas. “Se hace difícil cuando vas, no encontrás, no convertís y te golpean del otro lado. Obviamente no nos gusta perder, pero en el primer tiempo dominamos, tuvimos chances claras, después ellos encontraron los goles y así es el fútbol”, expresó.
El mediocampista destacó la actitud de Sarmiento y remarcó que no hay que bajar los brazos: “No estuvimos mal en lo futbolístico, intentamos, jugamos, pusimos la pelota en el piso, fuimos constantes. Hay que levantar la cabeza, seguir trabajando y no aflojar”.
Respecto a la competencia, Aguilar reconoció la paridad de la Liga de Paraná Campaña: “Es una de las zonas más difíciles, todos los partidos van a ser duros, de local o de visitante. Con un triunfo o un empate te podés acomodar. Tenemos que buscar y vamos a seguir buscando”.
En lo personal, el futbolista recordó su paso previo por la institución y su recorrido en otros clubes de la región: “En 2018 estuve en Sarmiento, después jugué en Unión, en la Liga Paranaense, y ahora venía de Belgrano de Diamante, donde jugamos la final. Cuando recibí el llamado, me vine porque volver a competir en este nivel es lindo”.
Consultado sobre el aporte de los jugadores de ligas vecinas, subrayó: “En nuestra liga también hay buenos futbolistas, muchos son conocidos y amigos. Cuando competimos en distintos equipos se nota el trabajo que se hace”.
De cara a lo que viene, Aguilar puso el foco en el clásico que Sarmiento afrontará nuevamente como local: “Tenemos el fin de semana para descansar, pero después vamos a trabajar fuerte. Se viene el clásico y queremos levantar. El objetivo es la clasificación y no vamos a bajar los brazos. Esto es partido a partido y lo vamos a seguir demostrando”.
