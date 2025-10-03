Paraná Campaña: se viene el 9° episodio

Las sorpresas de Scaloni en la lista de la selección: un arquero de Racing y un juvenil de RiverDeportes03 de octubre de 2025
La Selección argentina enfrentará a Venezuela y a Puerto Rico en dos amistosos de preparación para el Mundial 2026.
Durante este sábado 4 y domingo 5 de octubre se estará desarrollando la fecha 9 del Fútbol Chacarero en todas las divisionales. En Crespo se destaca el clásico Unión vs Cultural.Deportes03 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña está llegando al final de la fase regular, donde se conocerá a los clasificados a la siguiente instancia en todas las divisiones y categorías. En Crespo, se destaca el clásico en las categorías mayores masculinas entre Unión y Cultural. Mientras que en las categorías formativas y primera división femenina se destaca el clásico entre Sarmiento y Unión.
Sábado 4 - Categorías formativas (Sub 11, Sub 13 y Sub 15)
Zona 1
Unión Verde - Sarmiento Rojo
Arsenal Verde - Cultural Blanco
Libre: Cultural Celeste
Zona 2
Sarmiento Blanco - Unión Blanco
Dep. Tabossi - Cañadita
Libre: Seguí FBC
Zona 3
Atl. María Grande - Litoral
Unión de Viale - Viale FBC
Libre: Arsenal Blanco
Zona 4
Dep. Tuyango - Atl. Hasenkamp
Independiente FBC - Atl. Hernandarias
Libre: Juv. Sarmiento
Zona 5
Unión Agrarios - Juv. Unida
Sauce de Luna - Unión FC
Libre: Dep. Bovril
Zona 1
Sarmiento - Unión
Dep. Tabossi - Cañadita
Libre: Seguí FBC
Zona 2
Unión de Viale - Viale FBC
Atl. María Grande - Litoral
Libre: Arsenal
Zona 3
Independiente FBC - Atl. Hernandarias
Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento
Zona 4
Unión Agrarios - Juv. Unida
Sauce de Luna - Unión FC
Libre: Dep. Bovril
Zona Sur
Unión - Cultural
Viale FBC - Sarmiento
Unión de Viale - Arsenal
Dep. Tabossi - Seguí FBC
Libre: Cañadita
Zona Norte
Independiente FBC - Atl. Hernandarias
Litoral - Unión Agrarios
Juv. Sarmiento - Asoc. Diego Maradona
Dep. Tuyango - Atl. Hasenkamp
Libre: Atl. María Grande
El certamen federal ya tiene a sus cuatro mejores de la presente edición, por lo que se acerca la gran definición. Los detalles.
Maxi Salas puso el 1 a 0 ante su ex club y se enfrentará a Independiente Rivadavia en la siguiente ronda.
El pasado fin de semana se jugaron los partidos correspondientes a la fecha 5 del Torneo Clausura. La Academia Crack Fútbol Total igualó ante Neuquén, mientras que San Rafael venció a Asociación River.
La Escuela Municipal de Crespo sumó una nueva presentación en el certamen oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.
La "Academia" y el "Millonario" juegan un clásico especial, en busca de meterse en semifinales. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
El pasado sábado 27 de septiembre se concretó una nueva edición de la suelta de libros en la Biblioteca Popular Orientación, evento que volvió a despertar un marcado interés en la comunidad.
Se pudo constatar que un familiar ingresó por fuera del horario de visita y le entregó un cigarrillo y un encendedor.
La comunidad vivirá una semana más corta, con dos jornadas no laborables que marcarán cambios en la dinámica social y laboral.
Una de las unidades llevaba enganchado un acoplado de dos ejes. Circulaban en igual sentido.