Paraná Campaña: se viene el 9° episodio

Durante este sábado 4 y domingo 5 de octubre se estará desarrollando la fecha 9 del Fútbol Chacarero en todas las divisionales. En Crespo se destaca el clásico Unión vs Cultural.

Deportes03 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña está llegando al final de la fase regular, donde se conocerá a los clasificados a la siguiente instancia en todas las divisiones y categorías. En Crespo, se destaca el clásico en las categorías mayores masculinas entre Unión y Cultural. Mientras que en las categorías formativas y primera división femenina se destaca el clásico entre Sarmiento y Unión. 

Cronograma

Sábado 4 - Categorías formativas (Sub 11, Sub 13 y Sub 15)

Zona 1
Unión Verde - Sarmiento Rojo
Arsenal Verde - Cultural Blanco
Libre: Cultural Celeste

Zona 2
Sarmiento Blanco - Unión Blanco
Dep. Tabossi - Cañadita
Libre: Seguí FBC

Zona 3
Atl. María Grande - Litoral
Unión de Viale - Viale FBC
Libre: Arsenal Blanco

Zona 4
Dep. Tuyango - Atl. Hasenkamp
Independiente FBC - Atl. Hernandarias
Libre: Juv. Sarmiento

Zona 5
Unión Agrarios - Juv. Unida
Sauce de Luna - Unión FC
Libre: Dep. Bovril

Sábado 4 - Primera División Femenina

Zona 1
Sarmiento - Unión
Dep. Tabossi - Cañadita
Libre: Seguí FBC

Zona 2
Unión de Viale - Viale FBC
Atl. María Grande - Litoral
Libre: Arsenal

Zona 3
Independiente FBC - Atl. Hernandarias 
Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento

Zona 4
Unión Agrarios - Juv. Unida
Sauce de Luna - Unión FC
Libre: Dep. Bovril

Domingo 5 - Categorías mayores masculinas (Sub 20, Sub 17 y Primera División). 

Zona Sur
Unión - Cultural
Viale FBC - Sarmiento
Unión de Viale - Arsenal
Dep. Tabossi - Seguí FBC

Libre: Cañadita

Zona Norte
Independiente FBC - Atl. Hernandarias
Litoral - Unión Agrarios
Juv. Sarmiento - Asoc. Diego Maradona
Dep. Tuyango - Atl. Hasenkamp

Libre: Atl. María Grande

