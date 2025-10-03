Paraná Campaña: se viene el 9° episodio

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña está llegando al final de la fase regular, donde se conocerá a los clasificados a la siguiente instancia en todas las divisiones y categorías. En Crespo, se destaca el clásico en las categorías mayores masculinas entre Unión y Cultural. Mientras que en las categorías formativas y primera división femenina se destaca el clásico entre Sarmiento y Unión.

Cronograma

Sábado 4 - Categorías formativas (Sub 11, Sub 13 y Sub 15)

Zona 1

Unión Verde - Sarmiento Rojo

Arsenal Verde - Cultural Blanco

Libre: Cultural Celeste

Zona 2

Sarmiento Blanco - Unión Blanco

Dep. Tabossi - Cañadita

Libre: Seguí FBC

Zona 3

Atl. María Grande - Litoral

Unión de Viale - Viale FBC

Libre: Arsenal Blanco

Zona 4

Dep. Tuyango - Atl. Hasenkamp

Independiente FBC - Atl. Hernandarias

Libre: Juv. Sarmiento

Zona 5

Unión Agrarios - Juv. Unida

Sauce de Luna - Unión FC

Libre: Dep. Bovril

Sábado 4 - Primera División Femenina

Zona 1

Sarmiento - Unión

Dep. Tabossi - Cañadita

Libre: Seguí FBC

Zona 2

Unión de Viale - Viale FBC

Atl. María Grande - Litoral

Libre: Arsenal

Zona 3

Independiente FBC - Atl. Hernandarias

Libres: Dep. Tuyango y Juv. Sarmiento

Zona 4

Unión Agrarios - Juv. Unida

Sauce de Luna - Unión FC

Libre: Dep. Bovril

Domingo 5 - Categorías mayores masculinas (Sub 20, Sub 17 y Primera División).

Zona Sur

Unión - Cultural

Viale FBC - Sarmiento

Unión de Viale - Arsenal

Dep. Tabossi - Seguí FBC

Libre: Cañadita

Zona Norte

Independiente FBC - Atl. Hernandarias

Litoral - Unión Agrarios

Juv. Sarmiento - Asoc. Diego Maradona

Dep. Tuyango - Atl. Hasenkamp

Libre: Atl. María Grande