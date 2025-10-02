Fútbol Femenino: 5° episodio de la Liga Paranaense

Plus en Vivo

El pasado fin de semana se jugaron los partidos correspondientes a la fecha 5 del Torneo Clausura. La Academia Crack Fútbol Total igualó ante Neuquén, mientras que San Rafael venció a Asociación River.

Pasó un nuevo capítulo del Torneo Clausura organizado por la Liga Paranaense de Fútbol para la rama femenina. La Academia Crack Fútbol Total igualó 1-1 frente a Neuquen, el gol de las crespenses fue obra de Priscila Aranda. 

El plantel estuvo integrado por Natalia Gregorutti, Melanie Migueles, Celeste Gieco, Daniela Orrego, Belén Cáceres, Elizabeth Toddone, Priscila Aranda, Aimará Schneider, Gilda Barreto Sarai Vergara, Noelia Wernli y Cynthia Wolosko. DT: Claudio Soñéz. 

Por su parte, el Club Atlético San Rafael derrotó por 3-0 a Asociación River por 3-0 con goles de Carolina Roth, Candela Hollmann y Abigail Siebenlist. 

El equipo Verde contó con: Melissa Fontana, Sheila Marrón, Yohana Espíndola, Jael Cairo, Melina Schaab, Aylin Suárez, Candela Hollmann, Luana Fischer, Carolina Roth, Abril Mazzoni, Fiorella Jacob, Celeste Correa, Abigail Siebenlist y Jennifer Moreira. DT: Jésica Buch. 

Otros resultados

Don Bosco 2-2 Escuelas River
Belgrano 2-1 Arenas FC
San Benito (Paraná) 4-0 Camioneros
Atl. Paraná 1-0 San Benito
Oro Verde 5-0 Universitario

Posiciones

Atl. Paraná 13
San Benito (Paraná) 12
San Rafael 11
Academia Crack 10
San Benito 10
Camioneros 10
Neuquen 9
Belgrano 9
Arenas FC 4
Escuelas River 4
Oro Verde 3
Don Bosco 2
Asoc. River 1
Universitario 0

Próxima fecha (6°)

Atl. Paraná - Academia Crack
San Rafael - Belgrano
San Benito - Universitario
Don Bosco - Neuquen
Camioneros - Asoc. River
Arenas FC - Escuelas River
San Benito (Paraná) - Oro Verde

