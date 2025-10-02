Fútbol Femenino: 5° episodio de la Liga Paranaense

Nueva presentación del voleibol crespense
La Escuela Municipal de Crespo sumó una nueva presentación en el certamen oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.
El pasado fin de semana se jugaron los partidos correspondientes a la fecha 5 del Torneo Clausura. La Academia Crack Fútbol Total igualó ante Neuquén, mientras que San Rafael venció a Asociación River.Deportes02 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Pasó un nuevo capítulo del Torneo Clausura organizado por la Liga Paranaense de Fútbol para la rama femenina. La Academia Crack Fútbol Total igualó 1-1 frente a Neuquen, el gol de las crespenses fue obra de Priscila Aranda.
El plantel estuvo integrado por Natalia Gregorutti, Melanie Migueles, Celeste Gieco, Daniela Orrego, Belén Cáceres, Elizabeth Toddone, Priscila Aranda, Aimará Schneider, Gilda Barreto Sarai Vergara, Noelia Wernli y Cynthia Wolosko. DT: Claudio Soñéz.
Por su parte, el Club Atlético San Rafael derrotó por 3-0 a Asociación River por 3-0 con goles de Carolina Roth, Candela Hollmann y Abigail Siebenlist.
El equipo Verde contó con: Melissa Fontana, Sheila Marrón, Yohana Espíndola, Jael Cairo, Melina Schaab, Aylin Suárez, Candela Hollmann, Luana Fischer, Carolina Roth, Abril Mazzoni, Fiorella Jacob, Celeste Correa, Abigail Siebenlist y Jennifer Moreira. DT: Jésica Buch.
Don Bosco 2-2 Escuelas River
Belgrano 2-1 Arenas FC
San Benito (Paraná) 4-0 Camioneros
Atl. Paraná 1-0 San Benito
Oro Verde 5-0 Universitario
Atl. Paraná 13
San Benito (Paraná) 12
San Rafael 11
Academia Crack 10
San Benito 10
Camioneros 10
Neuquen 9
Belgrano 9
Arenas FC 4
Escuelas River 4
Oro Verde 3
Don Bosco 2
Asoc. River 1
Universitario 0
Atl. Paraná - Academia Crack
San Rafael - Belgrano
San Benito - Universitario
Don Bosco - Neuquen
Camioneros - Asoc. River
Arenas FC - Escuelas River
San Benito (Paraná) - Oro Verde
La Escuela Municipal de Crespo sumó una nueva presentación en el certamen oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.
La "Academia" y el "Millonario" juegan un clásico especial, en busca de meterse en semifinales. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
La Asociación Deportiva y Cultural de Crespo será sede del 69º Campeonato Argentino de Frontón, del 3 al 5 de octubre. Carlos Dorato, campeón vigente con la selección entrerriana, expresó su entusiasmo y compromiso por defender el título en su ciudad, en un certamen que reunirá a los mejores pelotaris del país.
La Selección argentina Sub-20 goleó 4-1 a su par de Australia, en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la segunda fecha del Grupo D del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino y clasificó a los octavos de final.
Durante el último fin de semana, los planteles de Sub 12 y Sub 16, tuvieron acción en el Torneo Promocional fiscalizado por la Federación Entrerriana.
Durante el último fin de semana se desarrolló el Torneo Provincial destinado a la categoría 2012, la entidad Celeste quedó eliminada por penales en cuartos de final.
La Administración de Recaudación y Control (ARCA) anunció que a partir de octubre entrarán en vigencia nuevos topes para las transferencias.
El vehículo, no contaba con habilitación para este tipo de traslados, se dirigía desde Crespo hasta Concordia.
Por hechos ocurridos sólo en el mes de septiembre, la reposición de gastos asciende a $1.508.315. Cómo fueron los casos.
La causa se inició a partir de dos denuncias presentadas en julio de este año.