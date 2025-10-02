Fútbol Femenino: 5° episodio de la Liga Paranaense

Pasó un nuevo capítulo del Torneo Clausura organizado por la Liga Paranaense de Fútbol para la rama femenina. La Academia Crack Fútbol Total igualó 1-1 frente a Neuquen, el gol de las crespenses fue obra de Priscila Aranda.

El plantel estuvo integrado por Natalia Gregorutti, Melanie Migueles, Celeste Gieco, Daniela Orrego, Belén Cáceres, Elizabeth Toddone, Priscila Aranda, Aimará Schneider, Gilda Barreto Sarai Vergara, Noelia Wernli y Cynthia Wolosko. DT: Claudio Soñéz.

Por su parte, el Club Atlético San Rafael derrotó por 3-0 a Asociación River por 3-0 con goles de Carolina Roth, Candela Hollmann y Abigail Siebenlist.

El equipo Verde contó con: Melissa Fontana, Sheila Marrón, Yohana Espíndola, Jael Cairo, Melina Schaab, Aylin Suárez, Candela Hollmann, Luana Fischer, Carolina Roth, Abril Mazzoni, Fiorella Jacob, Celeste Correa, Abigail Siebenlist y Jennifer Moreira. DT: Jésica Buch.

Otros resultados

Don Bosco 2-2 Escuelas River

Belgrano 2-1 Arenas FC

San Benito (Paraná) 4-0 Camioneros

Atl. Paraná 1-0 San Benito

Oro Verde 5-0 Universitario

Posiciones

Atl. Paraná 13

San Benito (Paraná) 12

San Rafael 11

Academia Crack 10

San Benito 10

Camioneros 10

Neuquen 9

Belgrano 9

Arenas FC 4

Escuelas River 4

Oro Verde 3

Don Bosco 2

Asoc. River 1

Universitario 0

Próxima fecha (6°)

Atl. Paraná - Academia Crack

San Rafael - Belgrano

San Benito - Universitario

Don Bosco - Neuquen

Camioneros - Asoc. River

Arenas FC - Escuelas River

San Benito (Paraná) - Oro Verde