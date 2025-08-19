Colectivo despistó en Ruta 12 tras embestir una cubierta desprendida de un camión

Perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choquePoliciales/Judiciales19 de agosto de 2025
Un hombre de 82 años sufrió un accidente en plena tormenta al despistarse con su auto sobre un puente sin señalizar en la Ruta 18.
El hecho ocurrió en la zona de El Palenque, sobre la Ruta Nacional 12. Un colectivo que viajaba hacia Cerrito, chocó contra una cubierta que se había desprendido de un camión. El chofer evitó el vuelco y los 14 pasajeros resultaron ilesos.Policiales/Judiciales19 de agosto de 2025
Un accidente de tránsito se registró en horas de este martes sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de El Palenque, departamento Paraná. Un ómnibus que se dirigía hacia la localidad de Cerrito embistió una cubierta que se había desprendido de un camión que circulaba en sentido contrario.
Tras el impacto, el colectivo perdió estabilidad y despistó sobre la banquina, lo que obligó a la restricción parcial del tránsito en la zona hasta que se garantizó la seguridad de los pasajeros, indicó FM Cerrito.
De acuerdo con lo relatado por el conductor del camión, no se percató de la pérdida de la cubierta hasta que detuvo su marcha más adelante, al ver lo ocurrido. En ese momento, regresó al lugar para auxiliar al micro siniestrado y colaborar con las autoridades viales que trabajaron en el operativo.
En el ómnibus viajaban 14 pasajeros que, según manifestaron, resaltaron la rápida reacción y pericia del chofer, quien logró mantener el control del vehículo y evitar un vuelco que podría haber tenido consecuencias graves.
A pesar del susto, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, aunque se registraron demoras en la circulación vehicular debido a las tareas de asistencia y remoción de la unidad afectada.
FM Cerrito
El hombre violó a la víctima desde el nivel inicial hasta los primeros años de la secundaria.
Un hombre de 47 años murió en una obra de construcción en Nogoyá. La Fiscalía trasladó el cuerpo a la morgue de Oro Verde para determinar si se trató de un accidente por caída de altura.
En horas de la noche de este domingo, un altercado en el cual un hombre amenazó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, terminó con una persecución, golpes y la detención del muchacho.
Un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este lunes en la ruta provincial 16, en la zona de Larroque, dejó como saldo la muerte de un joven de 21 años que conducía un Fiat Duna.
Un hecho trágico conmocionó a la ciudad en la noche del domingo 17 de agosto, cuando un incendio en la planta de tratamiento de residuos, ubicada en calle 25 de mayo al final, se cobró la vida de una persona.
La aplicación que tenía cientos de miles de usuarios registrados en todo el país dejará de funcionar para siempre. Los detalles.
El Ejecutivo giró el Decreto al Honorable Concejo Deliberante, dado que el monto excede los movimientos económicos que puede efectuar de manera independiente bajo esa condición. En qué consiste la inversión.
Falleció a los 85 años en un geriátrico de Paraná. Había recibido libertad condicional por su delicada salud. Su historia marcó el ascenso y la caída de un grupo empresario que dejó más de 1.500 damnificados, un perjuicio millonario al fisco y 200 trabajadores en la calle.
El hombre violó a la víctima desde el nivel inicial hasta los primeros años de la secundaria.