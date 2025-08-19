Colectivo despistó en Ruta 12 tras embestir una cubierta desprendida de un camión

Un accidente de tránsito se registró en horas de este martes sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de El Palenque, departamento Paraná. Un ómnibus que se dirigía hacia la localidad de Cerrito embistió una cubierta que se había desprendido de un camión que circulaba en sentido contrario.

Tras el impacto, el colectivo perdió estabilidad y despistó sobre la banquina, lo que obligó a la restricción parcial del tránsito en la zona hasta que se garantizó la seguridad de los pasajeros, indicó FM Cerrito.

De acuerdo con lo relatado por el conductor del camión, no se percató de la pérdida de la cubierta hasta que detuvo su marcha más adelante, al ver lo ocurrido. En ese momento, regresó al lugar para auxiliar al micro siniestrado y colaborar con las autoridades viales que trabajaron en el operativo.

En el ómnibus viajaban 14 pasajeros que, según manifestaron, resaltaron la rápida reacción y pericia del chofer, quien logró mantener el control del vehículo y evitar un vuelco que podría haber tenido consecuencias graves.

A pesar del susto, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, aunque se registraron demoras en la circulación vehicular debido a las tareas de asistencia y remoción de la unidad afectada.

FM Cerrito