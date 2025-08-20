Este domingo, gran festejo por el Día del Niño en Parque Evita

Emiliano Mayer y Solana Piedrabuena transmitieron lo que un nutrido grupo de jóvenes justicialistas de Crespo está preparando para el disfrute de las familias, este 24 de agosto. Los agasajados serán los que transitan la infancia, aunque los atractivos han sido proyectados también para los adultos que los acompañen.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Mayer explicó: "A los juegos que el Parque Evita ofrece, le incorporamos peloteros inflables, pintacaritas, estatuas vivientes, juegos de actividad física y entretenimientos por postas. Hemos perfeccionado la organización y este año implementamos pulseritas, que les serán entregadas a los chicos en un gacebo, donde se los va a inscribir para participar de los sorteos. Esto ayuda a que todos tengan la oportunidad de contar con un único numerito asignado para los obsequios y nadie quede afuera. Felizmente y gracias a la colaboración de todo el sector privado de Crespo, tenemos unos 800 regalos para sortear".

"Recomendamos a las familias llevar sillones, su equipo de mate y también una taza o vaso para la chocolatada, que se brindará a todo el que desee. También estarán funcionando dos cantinas, con ricas opciones para merendar. Ambas serán explotadas a beneficio de instituciones locales", agregó Piedrabuena y continuó: "Además, tendrán la oportunidad de recorrer los 80 stands de emprendedores que nos están acompañando, en su mayoría locales. Son creaciones de variados rubros, que la gente podrá apreciar y adquirir. Incluso hubo una mayor cantidad de interesados en formar parte de la exposición, pero por cuestiones de espacios y habilitaciones, se cerró en ese número de emprendedores".

Solana Piedrabuena destacó que "desde hace varios años la Juventud Peronista lleva adelante esta celebración, que crece en cada edición y justamente ese respaldo de la ciudadanía que asiste, como así también la modalidad en que se hace; genera que los comercios, empresas y otras instituciones de la ciudad, colaboren, acompañanen, se sumen a través de sus aportes para lo que es esta propuesta".

"A partir de las 15:00 se sucederán en el escenario shows en vivo para todos los gustos, porque se estarán presentando Juan Manuel Bilat, La Sin Nombre, Betina Exner, el Grupo Coreográfico Edelweiss, la Compañía de Danzas Montielera y Federal, Valentino Neiff, Danzas Áreabes Kamar, y el Conjunto Juvenil femenino estilizado".

Dentro de las novedades, los organizadores contaron que "el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo se suma una vez más a este festejo y en su salón institucional -frente al Parque Evita-, estarán proyectando cine, que también despierta interés en el público en general, ya que no se cuenta con estas proyecciones a nivel local. El tránsito estará cortado durante los horarios de festejo, por lo que es un cruce seguro dirigirse al salón".