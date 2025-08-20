Este domingo, gran festejo por el Día del Niño en Parque Evita

Lluvia en Crespo: se registraron 80 mm, no hubo familias asistidas por anegamientos
Crespo registró 80 milímetros de lluvia hasta la tarde del martes, sin reportarse evacuados ni intervenciones por parte de Bomberos. ¿Cuándo cambia el clima?
De 14:00 a 18:00 habrá juegos, variados espectáculos musicales, proyección de cine, paseo de emprendedores, sorteos y merienda. Organizadores detallaron los atractivos para toda la familia.Crespo20 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Emiliano Mayer y Solana Piedrabuena transmitieron lo que un nutrido grupo de jóvenes justicialistas de Crespo está preparando para el disfrute de las familias, este 24 de agosto. Los agasajados serán los que transitan la infancia, aunque los atractivos han sido proyectados también para los adultos que los acompañen.
En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Mayer explicó: "A los juegos que el Parque Evita ofrece, le incorporamos peloteros inflables, pintacaritas, estatuas vivientes, juegos de actividad física y entretenimientos por postas. Hemos perfeccionado la organización y este año implementamos pulseritas, que les serán entregadas a los chicos en un gacebo, donde se los va a inscribir para participar de los sorteos. Esto ayuda a que todos tengan la oportunidad de contar con un único numerito asignado para los obsequios y nadie quede afuera. Felizmente y gracias a la colaboración de todo el sector privado de Crespo, tenemos unos 800 regalos para sortear".
"Recomendamos a las familias llevar sillones, su equipo de mate y también una taza o vaso para la chocolatada, que se brindará a todo el que desee. También estarán funcionando dos cantinas, con ricas opciones para merendar. Ambas serán explotadas a beneficio de instituciones locales", agregó Piedrabuena y continuó: "Además, tendrán la oportunidad de recorrer los 80 stands de emprendedores que nos están acompañando, en su mayoría locales. Son creaciones de variados rubros, que la gente podrá apreciar y adquirir. Incluso hubo una mayor cantidad de interesados en formar parte de la exposición, pero por cuestiones de espacios y habilitaciones, se cerró en ese número de emprendedores".
Solana Piedrabuena destacó que "desde hace varios años la Juventud Peronista lleva adelante esta celebración, que crece en cada edición y justamente ese respaldo de la ciudadanía que asiste, como así también la modalidad en que se hace; genera que los comercios, empresas y otras instituciones de la ciudad, colaboren, acompañanen, se sumen a través de sus aportes para lo que es esta propuesta".
"A partir de las 15:00 se sucederán en el escenario shows en vivo para todos los gustos, porque se estarán presentando Juan Manuel Bilat, La Sin Nombre, Betina Exner, el Grupo Coreográfico Edelweiss, la Compañía de Danzas Montielera y Federal, Valentino Neiff, Danzas Áreabes Kamar, y el Conjunto Juvenil femenino estilizado".
Dentro de las novedades, los organizadores contaron que "el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo se suma una vez más a este festejo y en su salón institucional -frente al Parque Evita-, estarán proyectando cine, que también despierta interés en el público en general, ya que no se cuenta con estas proyecciones a nivel local. El tránsito estará cortado durante los horarios de festejo, por lo que es un cruce seguro dirigirse al salón".
En el marco de la asamblea general ordinaria realizada anoche, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo llevó adelante la renovación de su comisión directiva, en un encuentro que contó con la participación de los socios de la institución.
Falleció a los 85 años en un geriátrico de Paraná. Había recibido libertad condicional por su delicada salud. Su historia marcó el ascenso y la caída de un grupo empresario que dejó más de 1.500 damnificados, un perjuicio millonario al fisco y 200 trabajadores en la calle.
El Ejecutivo giró el Decreto al Honorable Concejo Deliberante, dado que el monto excede los movimientos económicos que puede efectuar de manera independiente bajo esa condición. En qué consiste la inversión.
El espacio, esencial para el tratamiento y recreación de los alumnos, se renueva tras más de dos décadas de uso. La Escuela Integral N° 11 reconstruye ese espacio, símbolo de terapias y esperanzas para decenas de chicos con discapacidad.
El impacto se produjo en Ruta 131 y acceso Pte. Illia. Hubo traslado de ocupantes a una guardia médica.
El hombre violó a la víctima desde el nivel inicial hasta los primeros años de la secundaria.
Un hombre de 82 años sufrió un accidente en plena tormenta al despistarse con su auto sobre un puente sin señalizar en la Ruta 18.
