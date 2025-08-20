Diputados mantuvo el veto de Javier Milei al aumento para jubilados

En una candente sesión en la Cámara de Diputados, la oposición no logró reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones

Los proyectos vetados por el Presidente de la Nación implicaban un incremento excepcional del 7,2% de las jubilaciones en todos los niveles, una suba del bono extraordinario de $70.000 (congelado desde noviembre del 2023) a $110.000 que perciben los jubilados y la recomposición de la moratoria previsional, vencida en marzo de este año y que imposibilita a recibir haberes a trabajadores que aportaron menos de 30 años.

Con 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, la oposición no logró los 2/3 para rechazar el veto al aumento y bono para los jubilados que cobran el haber mínimo.