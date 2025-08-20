A la hora de definir los aumentos jubilatorios, resultaron definitorias las abstenciones de María Eugenia Vidal, cuatro diputados misioneros de Innovación Federal y la entrerriana Marcela Antola, ya que se necesitaban 166 votos afirmativos para revertir el veto.
Diputados mantuvo el veto de Javier Milei al aumento para jubilados
El oficialismo resistió y la oposición no logró los dos tercios para rechazar el veto presidencial. No prosperaron el aumento a las jubilaciones, un incremento al bono y la moratoria previsional.Nacionales20 de agosto de 2025
En una candente sesión en la Cámara de Diputados, la oposición no logró reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto del presidente Javier Milei al aumento de las jubilaciones
Los proyectos vetados por el Presidente de la Nación implicaban un incremento excepcional del 7,2% de las jubilaciones en todos los niveles, una suba del bono extraordinario de $70.000 (congelado desde noviembre del 2023) a $110.000 que perciben los jubilados y la recomposición de la moratoria previsional, vencida en marzo de este año y que imposibilita a recibir haberes a trabajadores que aportaron menos de 30 años.
Con 160 votos afirmativos, 83 negativos y 6 abstenciones, la oposición no logró los 2/3 para rechazar el veto al aumento y bono para los jubilados que cobran el haber mínimo.
Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector del bloque de la UCR votaron en contra del veto, mientras que La Libertad Avanza y el PRO se abroquelaron, junto a otro sector del bloque de la UCR, y levantaron un muro para defender la decisión presidencial.
También hubo ocho ausencias que terminaron jugando a favor del Gobierno. Fueron las de Manuel Aguirre (Democracia para Siempre); Tanya Bertoldi y Dante López Rodríguez (Unión por la Patria); Agustín Domingo (Innovación Federal), Gerardo González y Florencia Klipauka (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO), consignó Minuto Uno.
El Congreso debatirá un proyecto para modificar el huso horario en Argentina: cómo sería el cambioNacionales20 de agosto de 2025
La iniciativa busca ahorrar energía y mejorar la calidad de vida
Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de emergencia en discapacidadNacionales20 de agosto de 2025
Fue con 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones. Ahora deberá ser tratado por el Senado. A esta hora, se debate el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y los fondos para Bahía Blanca.
Precipitaciones récord en Santa Fe: en solo un día llovió el triple de lo previsto para agostoNacionales20 de agosto de 2025
Frente a la gran cantidad de agua acumulada, las autoridades se vieron obligadas a cortar la circulación en la Ruta Nacional 33, entre Pujato y el empalme con la A012
La Justicia anuló el veto presidencial a la ley de Emergencia en DiscapacidadNacionales19 de agosto de 2025
El Juzgado Federal de Campana declaró inconstitucional el veto a la ley 27.793, que protege derechos de personas con discapacidad. La decisión responde a un amparo de una familia con hijos con discapacidad.
Fin a la escasez de patentes: vuelven a circular con normalidad en todo el paísNacionales19 de agosto de 2025
Esta situación no solo complicó a los conductores, sino que también abrió una peligrosa grieta en el sistema de seguridad, ya que sin dominio visible es imposible rastrear a un vehículo en controles o cámaras.
Ocho de cada diez argentinos cambiaron sus hábitos de consumo por el aumento del costo de vidaNacionales18 de agosto de 2025
Un sondeo privado reveló que la mayoría de los argentinos ajustaron sus hábitos de consumo: menos compras de indumentaria, menor ingesta de carne y reemplazo de primeras marcas.
El Centro Comercial de Crespo renovó autoridades en su asamblea anual
En el marco de la asamblea general ordinaria realizada anoche, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo llevó adelante la renovación de su comisión directiva, en un encuentro que contó con la participación de los socios de la institución.
Carlos Victorio Siegfried
Viajaban en el mismo auto, chocaron y el acompañante demandó al conductor: obtuvo una alta indemnizaciónInformación General20 de agosto de 2025
El acompañante no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió despedido del vehículo. Aun así, la Justicia lo favoreció con un resarcimiento de más de 15 millones de pesos
Detuvieron a dos hombres armados tras volcar con un auto robado en Ruta 12Policiales/Judiciales20 de agosto de 2025
Los detenidos tenían un arma de fuego, celulares, precintos y guantes. El vehículo presentaba pedido de secuestro por robo en Buenos Aires.
Este domingo, gran festejo por el Día del Niño en Parque Evita
De 14:00 a 18:00 habrá juegos, variados espectáculos musicales, proyección de cine, paseo de emprendedores, sorteos y merienda. Organizadores detallaron los atractivos para toda la familia.