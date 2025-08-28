Plus en Vivo

Municipio reunió a los medios de comunicación crespenses en el evento "Voces que unen"

En el Día Nacional de la Radiodifusión, el intendente Marcelo Cerutti y su equipo reconocieron la labor de todas las personas que se desempeñan en los medios locales. Asimismo, se le entregó un reconocimiento especial a la trayectoria de FM Estación Plus, en el año de su 25° Aniversario.

La Municipalidad de Crespo reconoció la labor de quienes trabajan en medios radiales, gráficos, televisivos y digitales. Tomándose como referencia el miércoles 27 de agosto, oportunidad en la cual se conmemora el "Día de la radiodifusión en la Argentina", se generó un encuentro de intercambio de experiencias, miradas y expectativas.  

Autoridades locales reunieron a periodistas, locutores, redactores, camarógrafos, guionistas, publicistas, operadores, diseñadores y administrativos, en una actividad que se desarrolló en el Auditorio Municipal "Eva Perón".

En el marco de bienvenida, el intendente Marcelo Cerutti, agradeció a los medios “por el trabajo que realizan todos los días”, difundiendo los diferentes acontecimientos que se producen en nuestra ciudad y destacó “el nivel con el que lo llevan adelante, elaborando productos de calidad y posicionando también a Crespo”.

En tanto, el responsable del Área de Prensa y Comunicación, Nicolás Dorsch, remarcó la importancia y el rol que cumplen los medios periodísticos. Con respecto a la celebración, denominada "Voces que unen", recordó que este año -para el 137º aniversario de Crespo- se hizo una transmisión especial en cadena, con la participación de integrantes de las distintas radios. Ese programa salió el aire en las frecuencias locales, también en televisión y plataformas digitales. “Las voces son importantes, porque cuentan en cada jornada lo que pasa en nuestro Crespo lindo”, destacó.

Reconocimiento Especial

En esta ocasión, se premió a FM Estación Plus 94,3 mhz que celebró 25 años de aporte a la comunicación local y regional.

"La radio se construye con voces, pero también con compromiso y trayectoria. Desde sus inicios, el 12 de junio del año 2000, FM Estación Plus ha acompañado a la comunidad de Crespo con una programación variada, de calidad y siempre atenta a los intereses de su audiencia", sostuvieron desde la organización al momento de la distinción y agregaron: "A lo largo de estos 25 años, la emisora se ha destacado por su compromiso con la información responsable, el entretenimiento y la cercanía con la gente, transmitiendo en vivo los principales acontecimientos de la ciudad y la región, así como también campañas solidarias, actividades culturales, deportivas y de interés general".

"Con una identidad que se fue construyendo junto a sus oyentes, FM Estación Plus supo adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas tendencias, sin perder nunca la esencia de estar cerca de la comunidad. Además de su programación radial, hoy complementa su labor con un sitio digital de noticias, consolidado como una fuente confiable de información", acotaron. 

A modo de reseña, se hizo saber que "su trabajo radial también fue reconocido en numerosas oportunidades, recibiendo distinciones como la Cinta Azul de la Popularidad, el Supremo en Popularidad y premios nacionales como el Faro de Oro y la Gaviota de Oro, que destacan la labor de sus programas, conductores y equipo técnico".

"FM Estación Plus es, sobre todo, un medio que supo ganarse un lugar en la vida cotidiana de los crespenses, acompañando cada jornada con noticias, música y compañía. Por todo ello, este reconocimiento, celebrando su trayectoria y el vínculo que, desde hace un cuarto de siglo, mantiene con nuestra ciudad", concluyeron.

Javier Fontana, director del medio distinguido, agradeció a cada persona que está actualmente en la emisora y a aquellas que pasaron por Estación Plus en este cuarto de siglo, “aportando lo suyo, su granito de arena para este emprendimiento, dándole contenido a la programación de la radio, con el propósito de darle otro tipo de participación a la gente y al oyente, para consolidarla y ser siempre una casa de puertas abiertas”.

La radio en tu vida

La velada contó con palabras alusivas de comunicadores locales: Nydia Kanesín de Schmidt (FM Latina), Graciela Irusta (FM Estación Plus), Mónica Leiva (FM Sol), Ezequiel Carlson (FM Boing), Sergio Viola (Centro Radial, Televisivo y Periodístico de Entre Ríos), Santiago Schonfeld (FM Flash), Gustavo Werner (Paralelo 32 y FM Sol) y Alejandro Drescher (Centro Radial, Televisivo y Periodístico de Entre Ríos), quienes dejaron sus reflexiones ante la consigna: ¿Qué significa la radio en tu vida?

Los panelistas confluyeron en el mensaje, donde destacaron la importancia del trabajo comunicacional en beneficio de la sociedad crespense, con responsabilidad, ética, honestidad, respeto y profesionalidad.

