Cooperadora tiene todo listo para la Gran Peña Aniversario de la Escuela N° 105

La Escuela N° 105 "Patria Libre" estará celebrando su 96° Aniversario con una Gran Peña Familiar, que promete no sólo ser una noche de disfrute folclórico, sino también una ocasión especial para el encuentro de promociones, ex docentes y directivos, todos aquellos que dejaron su impronta y huella en la institución escolar.

Melina Otamendi y Cintia Villanueva, integrantes de la comisión Cooperadora, precisaron a Estación Plus Crespo que "se está trabajando intensamente, para garantizar una buena atención en todo sentido. La comisión tiene una nueva conformación y para este equipo es el primer evento de esta dimensión, por lo que es un desafío importante".

"A partir de las 21:00 se estarán abriendo las puertas del salón del Club Sarmiento, a cuya institución le agradecemos la predisposición de prestarnos las instalaciones, ya que nuestro patio no tendría la dimensión como para recibir a la cantidad de gente que proyectamos reunir. Las familias de quienes hoy cursan, acompañan siempre nuestros eventos, pero además son muchísimos años en los que con la educación se ha tocado la vida de buena parte de esta población", comentó Otamendi.

Villanueva confirmó que sobre el escenario, brindarán su show Generación Folklore, Nahuel Borrá, y Padularrosa Romero. "Todos tienen un buen nivel artístico y además, se dará la participación especial de los alumnos de la institución". Al respecto, la docente Otamendi agregó: "Tenemos 24 divisiones en total -entre la mañana y la tarde- y todos participan. Para que no sea demasiado extenso, se generaron presentaciones uniendo los primeros, los segundos, los terceros y así hasta los sextos grados".

"Queremos pasar un grato momento para festejar así este cumpleaños", anticipó Cintia Villanueva y acotó: "Nos hemos preparado fuertemente en los ofrecimientos de la cantina, con empanadas, panchos, choripanes, papas fritas, tortas fritas, agua caliente y bebidas frías. El evento es con entrada voluntaria, para que no sea un impedimento y toda la comunidad pueda acompañarnos en este festejo; entonces por ahí el hecho de no tener que abonar una entrada fija, permite que el público aproveche lo que dispone de dinero para degustar estas ricas opciones que vamos a tener en la cantina".