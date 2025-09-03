Cooperadora tiene todo listo para la Gran Peña Aniversario de la Escuela N° 105

Cáritas San José organiza la Feria de Primavera en Crespo
Este sábado 6 de septiembre se realizará la tradicional Feria de Primavera de Cáritas Parroquia San José, una propuesta solidaria que combina moda, música y un fin solidario.
Se realizará este sábado 6 de septiembre, en las instalaciones de Club Sarmiento. "El evento es con entrada voluntaria, para que no sea un impedimento y toda la comunidad pueda acompañarnos en este festejo", resaltaron desde la organización.Crespo03 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
La Escuela N° 105 "Patria Libre" estará celebrando su 96° Aniversario con una Gran Peña Familiar, que promete no sólo ser una noche de disfrute folclórico, sino también una ocasión especial para el encuentro de promociones, ex docentes y directivos, todos aquellos que dejaron su impronta y huella en la institución escolar.
Melina Otamendi y Cintia Villanueva, integrantes de la comisión Cooperadora, precisaron a Estación Plus Crespo que "se está trabajando intensamente, para garantizar una buena atención en todo sentido. La comisión tiene una nueva conformación y para este equipo es el primer evento de esta dimensión, por lo que es un desafío importante".
"A partir de las 21:00 se estarán abriendo las puertas del salón del Club Sarmiento, a cuya institución le agradecemos la predisposición de prestarnos las instalaciones, ya que nuestro patio no tendría la dimensión como para recibir a la cantidad de gente que proyectamos reunir. Las familias de quienes hoy cursan, acompañan siempre nuestros eventos, pero además son muchísimos años en los que con la educación se ha tocado la vida de buena parte de esta población", comentó Otamendi.
Villanueva confirmó que sobre el escenario, brindarán su show Generación Folklore, Nahuel Borrá, y Padularrosa Romero. "Todos tienen un buen nivel artístico y además, se dará la participación especial de los alumnos de la institución". Al respecto, la docente Otamendi agregó: "Tenemos 24 divisiones en total -entre la mañana y la tarde- y todos participan. Para que no sea demasiado extenso, se generaron presentaciones uniendo los primeros, los segundos, los terceros y así hasta los sextos grados".
"Queremos pasar un grato momento para festejar así este cumpleaños", anticipó Cintia Villanueva y acotó: "Nos hemos preparado fuertemente en los ofrecimientos de la cantina, con empanadas, panchos, choripanes, papas fritas, tortas fritas, agua caliente y bebidas frías. El evento es con entrada voluntaria, para que no sea un impedimento y toda la comunidad pueda acompañarnos en este festejo; entonces por ahí el hecho de no tener que abonar una entrada fija, permite que el público aproveche lo que dispone de dinero para degustar estas ricas opciones que vamos a tener en la cantina".
Este sábado 6 de septiembre se realizará la tradicional Feria de Primavera de Cáritas Parroquia San José, una propuesta solidaria que combina moda, música y un fin solidario.
El pan resiste en la mesa diaria, pero los productos dulces muestran una fuerte merma en las ventas. Los panaderos trabajan más horas para sostener la producción y advierten que pronto deberán actualizar precios.
El crespense Jorge Soto emprendió este martes su desafío de recorrer 1.600 kilómetros por Entre Ríos. En la primera jornada unió Crespo con Nogoyá, atravesando Diamante y Victoria, en un tramo de 145 km bajo condiciones climáticas adversas.
Se desempeñó en el Concejo Deliberante durante el período 2015 - 2019. Conocido productor en la ruralidad de la zona. Desde diferentes sectores trascendieron sentidos mensajes de despedida.
Necesita reunir fondos para costear el viaje desde Crespo a Buenos Aires y la permanencia. Por contar con obra social, no puede acceder a los beneficios de estadía que ofrece el Hospital Garrahan, donde el pequeño Elías permanece internado. Conocé cómo ayudar.
Se le endilgan situaciones con dos mujeres. Hace 8 meses, un fallo en instancia de apelación, dejó sin responsabilidad penal al acusado. Ahora, la Cámara de Casación revocó esa sentencia y la causa volvería a activarse con miras a Juicio.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Se desempeñó en el Concejo Deliberante durante el período 2015 - 2019. Conocido productor en la ruralidad de la zona. Desde diferentes sectores trascendieron sentidos mensajes de despedida.
Necesita reunir fondos para costear el viaje desde Crespo a Buenos Aires y la permanencia. Por contar con obra social, no puede acceder a los beneficios de estadía que ofrece el Hospital Garrahan, donde el pequeño Elías permanece internado. Conocé cómo ayudar.