Argentina recibe a Venezuela en la despedida de Messi: horario, TV y formaciones

Básquetbol: Unión cayó en Paraná ante Paracao
Por el cuarto episodio de la Asociación Paranaense, el conjunto crespense fue derrotado por Paracao 73-71.
En el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina recibe este jueves a Venezuela.
El encuentro se juega desde las 20.30 en el estadio Monumental.
El equipo campeón del mundo y de América ya tiene su lugar asegurado y hasta el primer puesto, pero se trata de un partido especial: el último por Eliminatorias y oficial en el país para Lionel Messi.
Enfrente, el conjunto del “Bocha” Batista llega en zona de repechaje y hasta con posibilidades matemáticas de acceder de forma directa al Mundial.
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TyC Sports, y por la de aire Telefe. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Telecentro Play y Directv Go; y por la app MiTelefe.
El combinado nacional, a falta de varios miembros de la nómina, tuvo su primera práctica de cara a la doble fecha.
El fútbol argentino tiene una nueva final este fin de semana, en medio de la fecha FIFA.
Durante el pasado sábado 30 de agosto, se jugaron los partidos correspondientes a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.
Durante el último sábado, las chicas del Verde vencieron 10-0 a Seguí FBC y aumentan su diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores.
El seleccionado argentino finalizó cuarto en la Copa América de San Pablo y no logró clasificar al Mundial de Costa Rica 2026. Entre los integrantes del plantel estuvo el crespense Alan Villanueva.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Se desempeñó en el Concejo Deliberante durante el período 2015 - 2019. Conocido productor en la ruralidad de la zona. Desde diferentes sectores trascendieron sentidos mensajes de despedida.
Se realizará este sábado 6 de septiembre, en las instalaciones de Club Sarmiento. "El evento es con entrada voluntaria, para que no sea un impedimento y toda la comunidad pueda acompañarnos en este festejo", resaltaron desde la organización.