Paraná Campaña: 3 semifinalistas crespenses en las categorías teloneras

El Fútbol Chacarero ya conoce a los cuatro mejores equipos de las categorías Sub 20 y Sub 17.

Deportes20 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
sub 20 adyc 2025_10

Durante el sábado 18 y domingo 19, se desarrollaron los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, el detalle de los encuentros de Sub 20 y Sub 17. 

Sub 20
Atl. María Grande 1 (5) - 1 (4) Unión
Cultural 3 (7) - 3 (6) Independiente FBC
Litoral 1 (4) - 1 (2) Cañadita
Arsenal 0 (3) - 0 (2) Viale FBC

Sub 17
Unión 1 (3) - 1 (1) Dep. Tabossi
Atl. María Grande 0 (4) - 0 (2) Cultural
Sarmiento 2-1 Viale FBC
Litoral 1 (3) - 1 (4) Arsenal

Semifinales 

Sub 20
Litoral - Arsenal
Cultural - Atl. María Grande

Sub 17
Arsenal - Sarmiento
Atl. María Grande - Unión

Ramirez_Union Crespo_2025_10

El arquero de Unión fue clave en la clasificación: "No estudiamos los penales, confiamos en nosotros"

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
Deportes19 de octubre de 2025

Unión de Crespo volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, tras un intenso duelo ante Cañadita Central de Seguí que se definió desde el punto del penal. En una tarde cargada de tensión, el arquero Eduardo Ramírez se vistió de figura: contuvo un disparo clave y sostuvo a su equipo en los momentos más difíciles del partido.

