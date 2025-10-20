Paraná Campaña: 3 semifinalistas crespenses en las categorías teloneras

Marruecos le ganó 2-0 a la Selección argentina y se consagró campeón del Mundial Sub 20Deportes19 de octubre de 2025
Los africanos se impusieron gracias a los dos goles del delantero Yassir Zabiri en el primer tiempo.
El Fútbol Chacarero ya conoce a los cuatro mejores equipos de las categorías Sub 20 y Sub 17.Deportes20 de octubre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el sábado 18 y domingo 19, se desarrollaron los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, el detalle de los encuentros de Sub 20 y Sub 17.
Sub 20
Atl. María Grande 1 (5) - 1 (4) Unión
Cultural 3 (7) - 3 (6) Independiente FBC
Litoral 1 (4) - 1 (2) Cañadita
Arsenal 0 (3) - 0 (2) Viale FBC
Sub 17
Unión 1 (3) - 1 (1) Dep. Tabossi
Atl. María Grande 0 (4) - 0 (2) Cultural
Sarmiento 2-1 Viale FBC
Litoral 1 (3) - 1 (4) Arsenal
Sub 20
Litoral - Arsenal
Cultural - Atl. María Grande
Sub 17
Arsenal - Sarmiento
Atl. María Grande - Unión
Unión de Crespo volvió a meterse entre los cuatro mejores de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, tras un intenso duelo ante Cañadita Central de Seguí que se definió desde el punto del penal. En una tarde cargada de tensión, el arquero Eduardo Ramírez se vistió de figura: contuvo un disparo clave y sostuvo a su equipo en los momentos más difíciles del partido.
Los equipos crespenses avanzaron a las semifinales de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Sarmiento venció 3 a 1 a Sarmiento de Hasenkamp, mientras que Unión eliminó a Cañadita Central por penales tras empatar sin goles. Cultural cayó ante Viale FBC y se despidió del torneo.
Durante el Gran Premio de Estados Unidos, el argentino ignoró la orden de su ingeniero de mantener posiciones y superó a su compañero: los detalles.
Con goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, el “Millonario” superó 2-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes y dejó atrás su mala racha.
Boca perdió 2-1 con Belgrano de Córdoba, en condición de local, en el marco de la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Al amanecer, un Fiat Palio despistó y volcó en la ruta entre Estación Puíggari y General Racedo. El conductor, único ocupante, sufrió traumatismos y fue derivado a un centro asistencial de Crespo.
Una violenta pelea en el evento, dejó sin vida a una jovencita. Quien se presume el autor, habría sido apuñalado.
El cuerpo fue identificado en Diamante, pero será trasladado a la morgue judicial de Oro Verde, para su correspondiente autopsia.