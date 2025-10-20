Paraná Campaña: 3 semifinalistas crespenses en las categorías teloneras

Durante el sábado 18 y domingo 19, se desarrollaron los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, el detalle de los encuentros de Sub 20 y Sub 17.

Sub 20

Atl. María Grande 1 (5) - 1 (4) Unión

Cultural 3 (7) - 3 (6) Independiente FBC

Litoral 1 (4) - 1 (2) Cañadita

Arsenal 0 (3) - 0 (2) Viale FBC

Sub 17

Unión 1 (3) - 1 (1) Dep. Tabossi

Atl. María Grande 0 (4) - 0 (2) Cultural

Sarmiento 2-1 Viale FBC

Litoral 1 (3) - 1 (4) Arsenal

Semifinales

Sub 20

Litoral - Arsenal

Cultural - Atl. María Grande

Sub 17

Arsenal - Sarmiento

Atl. María Grande - Unión