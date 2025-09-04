Virginia Lago será la gran estrella de la vuelta de la "Fiesta Popular de Teatro" en Crespo

Grupos de teatro independientes de la ciudad, junto a artistas locales, están aunando sus esfuerzos y coordinando lo que será reeditar la "Fiesta Popular de Teatro".

En diálogo con Estación Plus Crespo, Jessica Exner anunció: "Volveremos a tener nuevamente la Fiesta Popular de Teatro, después de 6 años en los que no se estuvo realizando y tenemos la expectativa de regresar con todo. En mi caso, es la primera vez que participo en la organización y estoy con mucho entusiasmo, sorprendida de lo bien que se está proyectando. En el 2024 empezaron las primeras charlas y desde hace unos 5 meses, trabajando con más intensidad en ofrecer una buena propuesta. Lo viviremos a partir del miércoles 24 de septiembre y hasta el domingo 28 inclusive, con 3 escenarios -salón polifuncional municipal, auditorio Eva Perón y Plaza Sarmiento-. Y habrá alguna que otra actividad al aire libre, como intervalos de música y danza".

Cristela Martínez, también integrante del grupo organizador, manifestó: "Hicimos una convocatoria a diferentes elencos -hace tres a cuatro meses atrás-, para que nos acompañen en la cartelera de esta 15ª edición y tenemos confirmadas obras que provienen de San Fernando (provincia de Buenos Aires), Bariloche (provincia de Río Negro), de Rosario (provincia de Santa Fe) y Santa Fe capital, Jujuy, Corrientes y también elencos entrerrianos de Nogoyá, Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Viale, Villa Elisa, Crespo; y una visita particular de un grupo teatral italiano".

"El elenco italiano estará llegando para el primer día de la Fiesta y se va a quedar a todo el desarrollo; otros vendrán puntualmente a su jornada de presentación y algunos como los de Bariloche, estarán en parte de las fechas programadas. Es algo que lo decide cada grupo, pero que obviamente instamos a que más allá del contacto con el público, podamos tener momentos de encuentro, de intercambio de ideas y de actividiades compartidas -tipo fogón-, como se ha hecho y que fue muy fructífero para todos", comentó Exner.

"En esta ocasión lo estamos impulsando los elencos independientes de la ciudad, es una prueba piloto, todo a pulmón; más allá de que la Municipalidad de Crespo nos ha prestado las salas y algunas colaboraciones más, que acordamos al reunirnos con el director de Cultura, Andrés Spreáfico. Nos solventamos a través de auspiciantes y también habilitamos una vía de transferencia para las personas que quieran hacer su donación. Es al alias: fiestadeteatro", apuntó Martínez y agregó: "Todas las obras van a ser a colaboración voluntaria, de manera que podrán dejar algún aporte en las alcancías, pero esto no será restrictiva a que puedan disfrutar de las obras que se van a presentar. Igualmente, con lo que pueda colaborar cada uno es bienvenido, para solventar gastos. El único espectáculo con costo fijado es la obra de teatro nacional".

Respecto de la figura que llega en este 2025, anticiparon: "La estrella de la Fiesta Popular de Teatro será Virginia Lago, con una presentación en la que canta y actúa. Pronto pondremos en venta las entradas, que tendrán un valor de $15.000 la anticipada y ese fin de semana, ya en puerta costarán $20.000".

Ambas partícipes de la organización señalaron que "se están definiendo cuestiones vinculadas al cierre del evento. De hecho, hemos estado pintando una especie de obsequio, de premio, de recordatorio que le queremos entregar a cada grupo. Mientras plasmamos algunas ideas más, ya transmitimos las fechas como para que toda la gente que gusta del teatro en Crespo y la zona, planifique llegarse hasta los lugares donde se presentarán los elencos".