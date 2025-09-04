Plus en Vivo

Se realizó la primera exportación directa de nuez pecán desde la planta de LAR

Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.

Pecan LAR

El envío corresponde al primer contenedor de un total de cuatro que serán destinados a distintos clientes internacionales. En esta oportunidad, la operación, que incluyó pecanes pelados Fancy Mammoth Halves, procesados bajo estrictos estándares de calidad y seguridad, se va a Rusia.

Este logro es fruto de un trabajo de varios meses que permitió cerrar negociaciones con un cliente directo en el exterior, consolidando la confianza de los productores que integran el sistema cooperativo.

Una habilitación que marca un antes y un después

La Planta Industrializadora de Pecán de LAR obtuvo recientemente la Habilitación para la Consolidación en Planta, otorgada por la Dirección General de Aduanas. Gracias a esta autorización, los contenedores con destino internacional pueden ser cargados directamente en la planta ubicada en calle Almafuerte 798, Crespo, Entre Ríos.

Este avance trae beneficios concretos:

  • Mejores precios de mercado para la producción de pecán.
  • Mayor competitividad internacional al optimizar los procesos logísticos.
  • Valor agregado para los productores, que podrán percibir un mejor retorno por el pecán con cáscara entregado al sistema cooperativo.

Un hito para la región

Durante la campaña 2025, la planta opera a pleno con el acopio de pecán con cáscara y su posterior industrialización, alcanzando un producto descascarado de excelente calidad, apto tanto para el mercado interno como externo. “Esta exportación es el fruto del trabajo de muchos meses. Es nuestro primer contenedor y estamos muy orgullosos de haber dado este paso. Un gran avance en lo comercial. Optimizando y reduciendo costos; y logrando un mejor precio para nuestros productores que confían en el modelo cooperativo”, expresó el responsable de la planta, Cristian Damián Axt.
Con esta primera exportación directa, La Agrícola Regional reafirma su compromiso con la innovación, la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento del modelo cooperativo, marcando un nuevo hito en el desarrollo de la industria del pecán en la región.

Equipo casi completo. Rostros felices del capital humano de la planta de nuez pecán LAR

