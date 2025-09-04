Se realizó la primera exportación directa de nuez pecán desde la planta de LAR

Virginia Lago será la gran estrella de la vuelta de la "Fiesta Popular de Teatro" en Crespo
El evento reunirá elencos de diferentes puntos del país y una obra nacional. Será del 24 al 28 de septiembre, con tres escenarios locales.
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.Crespo04 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
El envío corresponde al primer contenedor de un total de cuatro que serán destinados a distintos clientes internacionales. En esta oportunidad, la operación, que incluyó pecanes pelados Fancy Mammoth Halves, procesados bajo estrictos estándares de calidad y seguridad, se va a Rusia.
Este logro es fruto de un trabajo de varios meses que permitió cerrar negociaciones con un cliente directo en el exterior, consolidando la confianza de los productores que integran el sistema cooperativo.
La Planta Industrializadora de Pecán de LAR obtuvo recientemente la Habilitación para la Consolidación en Planta, otorgada por la Dirección General de Aduanas. Gracias a esta autorización, los contenedores con destino internacional pueden ser cargados directamente en la planta ubicada en calle Almafuerte 798, Crespo, Entre Ríos.
Durante la campaña 2025, la planta opera a pleno con el acopio de pecán con cáscara y su posterior industrialización, alcanzando un producto descascarado de excelente calidad, apto tanto para el mercado interno como externo. “Esta exportación es el fruto del trabajo de muchos meses. Es nuestro primer contenedor y estamos muy orgullosos de haber dado este paso. Un gran avance en lo comercial. Optimizando y reduciendo costos; y logrando un mejor precio para nuestros productores que confían en el modelo cooperativo”, expresó el responsable de la planta, Cristian Damián Axt.
Con esta primera exportación directa, La Agrícola Regional reafirma su compromiso con la innovación, la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento del modelo cooperativo, marcando un nuevo hito en el desarrollo de la industria del pecán en la región.
Con motivo del Día del Inmigrante, el Museo Municipal de Crespo será escenario de una propuesta especial este jueves 4 de septiembre a partir de las 19.45.
La Sociedad Italiana de Crespo participará activamente en las celebraciones por el Día del Inmigrante, que se conmemora este jueves 4 de septiembre, y también confirmó una agenda cultural para este mes con actividades artísticas de relevancia. Este jueves se presentan en Crespo y el viernes en Paraná.
En agosto, diez estudiantes de intercambio, participantes de AFS Programas Interculturales, arribaron a las localidades de Crespo, Ramírez y Hasenkamp. Los jóvenes, provenientes de Alemania, Italia, Brasil, Francia y Polonia, se integrarán al ciclo escolar argentino mientras viven una experiencia intercultural en nuestra comunidad.
Se realizará este sábado 6 de septiembre, en las instalaciones de Club Sarmiento. "El evento es con entrada voluntaria, para que no sea un impedimento y toda la comunidad pueda acompañarnos en este festejo", resaltaron desde la organización.
Este sábado 6 de septiembre se realizará la tradicional Feria de Primavera de Cáritas Parroquia San José, una propuesta solidaria que combina moda, música y un fin solidario.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
La investigación se inició con la denuncia del Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná.
Se desempeñó en el Concejo Deliberante durante el período 2015 - 2019. Conocido productor en la ruralidad de la zona. Desde diferentes sectores trascendieron sentidos mensajes de despedida.