“Seguí de Fiesta”: sábado y domingo a pura fiesta con espectáculos, gastronomía y expositores

La propuesta reunirá a artistas locales y regionales, más de 200 emprendedores y empresas, concursos gastronómicos y espectáculos musicales de primer nivel, con entrada libre y gratuita.

Carlos Santos, coordinador de Desarrollo Humano del Municipio de Seguí, dialogó con Estación Plus Crespo y adelantó que “todo el personal municipal está trabajando a full, ultimando detalles. Estamos muy emocionados y ansiosos de que llegue el sábado y podamos recibir a toda la gente de la región”.

Programa del sábado

La actividad abrirá sus puertas desde las 16:00. En el escenario mayor se presentarán la Academia Estilo Dance, Bocha Regner con Hernán Rondán y, a las 20:00, se realizará el acto protocolar con la presencia de autoridades locales, provinciales y regionales. También se estrenará la canción oficial de la fiesta, interpretada por Silvina Voltolini.

La cartelera musical incluirá a La Klave, el grupo santafesino Combo 10, Maravillas Alemanas y el cierre con Kaniche.

Propuesta del domingo

El predio abrirá desde las 15:00. Actuarán las academias Nuevos Horizontes, Passion Dance y el Taller de Danzas Folclóricas “Mi Tierra Argentina”. Luego será el turno del grupo local Kunkalla, de Sofi Drey, y se desarrollará el concurso gastronómico que reunirá a 14 instituciones de la localidad, con la preparación de cortes de cerdo en discos y ollas. La premiación será a las 20:00.

El cierre musical contará con la uruguaya Catherine Vergnes, quien brindará un show internacional, y finalmente Padularosa-Romero y su conjunto despedirán la fiesta.

Expositores y servicios

La propuesta contará con más de 190 emprendedores y artesanos y alrededor de 30 empresas, que agotaron los cupos disponibles. “La verdad es que estamos sorprendidos y agradecidos por la confianza depositada por la gente que nos va a visitar”, señaló Santos.

El predio del ferrocarril dispondrá de un amplio espacio verde de 100 por 100 metros frente al escenario, donde los asistentes podrán llevar sillones para mayor comodidad. Además, las cantinas estarán a cargo de instituciones locales.

“Seguí de Fiesta” se perfila como un evento que no solo mostrará el desarrollo productivo y cultural de la localidad, sino que también invitará a toda la región a disfrutar de un fin de semana de encuentro, música y tradición.