En estado de alerta, Agmer pidió la inmediata convocatoria a paritarias

También se pidió la negociación de salarios que cubran “el costo de vida” y la titularización de docentes en todos los niveles. Qué estableció el Congreso Extraordinario de San Salvador.

Entre Ríos04 de diciembre de 2025
Este jueves se realizó un nuevo Congreso Extraordinario de Agmer, llevado a cabo en esta ocasión en San Salvador. Allí los delegados se declararon en Estado de Alerta y Movilización y pidieron el llamado urgente del Gobierno a reabrir la paritaria docente.

Otras de las resoluciones fue solicitar en dichas paritaria un nuevo acuerdo salarial que “de respuesta” a fin de garantizar haberes que cubran el costo de vida. Además, la estabilidad laboral mediante la titularización de los docentes en todos los niveles.

El último encuentro entre los gremios docentes y la Provincia se realizaron en marzo de este año, donde se acordó una actualización mensual de los salarios según IPC. La actualización se iba a llevar a cabo con diferentes bases de cálculo: haberes de marzo se toma como base de cálculo el sueldo de enero; con los haberes de abril a agosto se tomará como base de cálculo el sueldo de marzo; con los haberes de septiembre a noviembre se tomará como base de cálculo el sueldo de agosto; mientras que con los haberes de diciembre en adelante, se tomará como base el sueldo de noviembre del 2025.

Por otra parte, se anunció la convocatoria a una jornada de lucha en los Institutos de Nivel Superior antes de que culmine el año por el posible cierre de cohortes y carreras en  la provincia. (APFDigital)

