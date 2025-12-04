En estado de alerta, Agmer pidió la inmediata convocatoria a paritarias

Se oficializó el calendario de pago para las Autoridades de Mesa de las elecciones 2025
La Secretaría Electoral Nacional precisó las fechas de pago para quienes se desempeñaron en los comicios del 26 de octubre.
También se pidió la negociación de salarios que cubran “el costo de vida” y la titularización de docentes en todos los niveles. Qué estableció el Congreso Extraordinario de San Salvador.Entre Ríos04 de diciembre de 2025
Este jueves se realizó un nuevo Congreso Extraordinario de Agmer, llevado a cabo en esta ocasión en San Salvador. Allí los delegados se declararon en Estado de Alerta y Movilización y pidieron el llamado urgente del Gobierno a reabrir la paritaria docente.
Otras de las resoluciones fue solicitar en dichas paritaria un nuevo acuerdo salarial que “de respuesta” a fin de garantizar haberes que cubran el costo de vida. Además, la estabilidad laboral mediante la titularización de los docentes en todos los niveles.
El último encuentro entre los gremios docentes y la Provincia se realizaron en marzo de este año, donde se acordó una actualización mensual de los salarios según IPC. La actualización se iba a llevar a cabo con diferentes bases de cálculo: haberes de marzo se toma como base de cálculo el sueldo de enero; con los haberes de abril a agosto se tomará como base de cálculo el sueldo de marzo; con los haberes de septiembre a noviembre se tomará como base de cálculo el sueldo de agosto; mientras que con los haberes de diciembre en adelante, se tomará como base el sueldo de noviembre del 2025.
Por otra parte, se anunció la convocatoria a una jornada de lucha en los Institutos de Nivel Superior antes de que culmine el año por el posible cierre de cohortes y carreras en la provincia. (APFDigital)
El gobierno provincial confirmó la fecha de pago del sueldo Anual Complementario (SAC) para activos y pasivos de la administración pública.
El vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Ricardo García, expuso un balance que oscila entre avances administrativos, decisiones incómodas y deudas todavía abiertas con los afiliados.
Una madre denunció que su hijo de 16 años sufrió conductas inapropiadas durante un examen de intensificación de saberes en una escuela de Concordia. La docente fue citada por el establecimiento.
Proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992, busca promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad, así lo anticipo el titular de Iprodi, Diego Vélez al confirmar con integrantes de CD del Sedapper la capacitación 2026 para empleados públicos de toda la provincia.
Extienden el Plan Especial de Facilidades de Pago de ATER. Se mantienen los beneficios vigentes de la tercera etapa, y la adhesión podrá realizarse hasta el 30 de diciembre de 2025.
Marcelo Cerutti mantuvo una reciente reunión con autoridades del IAPV, que llevaría a implementar una nueva modalidad en la ciudad, en respuesta a la demanda habitacional.
Un joven de 23 años se llevó un auto que estaba estacionado sin llave, pero lo atropelló contra un camión en la ruta y se fue de copas. La Policía lo encontró y quedó detenido.
El juez Pablo Zoff resolvió aplicar medidas cautelares de carácter patrimonial sobre los activos de la familia Etchevehere.
Los automóviles estaban en garajes abiertos en Barrio del Lago. Un sujeto con antecedentes fue ligado a las actuaciones penales.