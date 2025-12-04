Plus en Vivo

Se oficializó el calendario de pago para las Autoridades de Mesa de las elecciones 2025

La Secretaría Electoral Nacional precisó las fechas de pago para quienes se desempeñaron en los comicios del 26 de octubre.

Ya está disponible el monto que percibirán las autoridades de mesay delegados judiciales que trabajaron en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El Correo Argentino publicó el cronograma oficial y la información clave para que cada persona pueda verificar cuándoy cómo acceder a su viático.

La Secretaría Electoral Nacional informó que la próxima semana comenzarán a abonar. Las fechas de cobro serán según la terminación del DNI.

Calendario

-DNI terminados en 0 y 1: 10 de diciembre

-DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

-DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

-DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

-DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre 

El pago de los viáticos se realizará por ventanilla en todo el país, y para acceder es necesario:

-Consultar previamente qué día corresponde cobrar.

-Presentarse con DNI.

-Comunicarse al WhatsApp 3624 115020, disponible de 7 a 13 horas, para consultas.

-Si se eligió cobrar mediante billetera virtual, ingresar a: www.correoargentino.com.ar/electorales/pago-autoridades/metodo-de-pago 

