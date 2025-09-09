Paraná Campaña: nueva fecha en las categorías teloneras

Te puede interesar

Paraná Campaña: comenzó la segunda rueda en la Copa “Gurises” Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 09 de septiembre de 2025 Durante el pasado sábado 6 de septiembre, se disputaron los partidos correspondientes a la sexta fecha en las categorías formativas del Fútbol Chacarero.

La Escuela Municipal de Crespo sacó boleto para jugar la copa argentina de clubes en Chapadmalal Estación Plus Crespo Deportes 09 de septiembre de 2025 La categoría Sub 18 de la Escuela Municipal de Crespo cumplió un gran desempeño en la ‘Copa de Oro’ de la Liga Provincial de Menores (LIPROME), que se jugó el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en las instalaciones de Rowing y Quique, en la ciudad de Paraná.