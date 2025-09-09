Paraná Campaña: nueva fecha en las categorías teloneras

Paraná Campaña: comenzó la segunda rueda en la Copa “Gurises”
Durante el pasado sábado 6 de septiembre, se disputaron los partidos correspondientes a la sexta fecha en las categorías formativas del Fútbol Chacarero.
Las divisionales Sub 20 y Sub 17, tuvieron acción en la jornada de este domingo 7 de septiembre en el marco de la quinta fecha del Fútbol Chacarero.
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tuvo su continuidad en lo que se refiere a las categorías que disputan sus encuentros en la previa a la primera división. A continuación, resultados y estadísticas de la quinta fecha.
Zona Sur
Sarmiento 0-0 Cultural
Unión de Viale 0-3 Unión
Viale FBC 0-1 Cañadita
Dep. Tabossi 1-5 Arsenal
Libre: Seguí FBC
Zona Norte
Independiente FBC 3-0 Dep. Tuyango
Asoc. Diego Maradona 0-1 Atl. Hasenkamp
Unión Agrarios 1-1 Atl. María Grande
Litoral 5-1 Atl. Hernandarias
Libre: Juv. Sarmiento
Zona Sur
Arsenal 10
Cañadita 10
Unión 8
Viale FBC 8
Dep. Tabossi 8
Cultural 5
Sarmiento 3
Unión de Viale 1
Seguí FBC 0
Zona Norte
Litoral 10
Atl. María Grande 10
Atl. Hasenkamp 9
Independiente FBC 7
Atl. Hernandarias 5
Unión Agrarios 4
Asoc. Diego Maradona 4
Dep. Tuyango 4
Juv. Sarmiento 1
Zona Sur
Sarmiento 2-1 Cultural
Unión de Viale 0-1 Unión
Viale FBC 2-0 Cañadita
Dep. Tabossi 1-3 Arsenal
Libre: Seguí FBC
Zona Norte
Independiente FBC 0-1 Dep. Tuyango
Asoc. Diego Maradona 1-1 Atl. Hasenkamp
Unión Agrarios 1-0 Atl. María Grande
Litoral 4-0 Atl. Hernandarias
Libre: Juv. Sarmiento
Zona Sur
Unión 13
Viale FBC 13
Arsenal 9
Sarmiento 9
Cultural 6
Dep. Tabossi 6
Cañadita 3
Unión de Viale 0
Seguí FBC 0
Zona Norte
Litoral 12
Atl. María Grande 12
Unión Agrarios 9
Dep. Tuyango 9
Atl. Hasenkamp 5
Juv. Sarmiento 4
Asoc. Diego Maradona 2
Independiente FBC 2
Atl. Hernandarias 1
Zona Sur
Sarmiento - Unión de Viale
Cultural - Seguí FBC
Cañadita - Unión
Arsenal - Viale FBC
Libre: Dep. Tabossi
Zona Norte
Asoc. Diego Maradona - Independiente FBC
Atl. Hasenkamp - Unión Agrarios
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Atl. María Grande - Litoral
Libre: Dep. Tuyango
