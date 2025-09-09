Plus en Vivo

Paraná Campaña: nueva fecha en las categorías teloneras

Las divisionales Sub 20 y Sub 17, tuvieron acción en la jornada de este domingo 7 de septiembre en el marco de la quinta fecha del Fútbol Chacarero.

09 de septiembre de 2025
La Liga de Fútbol de Paraná Campaña tuvo su continuidad en lo que se refiere a las categorías que disputan sus encuentros en la previa a la primera división. A continuación, resultados y estadísticas de la quinta fecha. 

Resultados Sub 20

Zona Sur
Sarmiento 0-0 Cultural
Unión de Viale 0-3 Unión
Viale FBC 0-1 Cañadita
Dep. Tabossi 1-5 Arsenal
Libre: Seguí FBC 

Zona Norte
Independiente FBC 3-0 Dep. Tuyango
Asoc. Diego Maradona 0-1 Atl. Hasenkamp
Unión Agrarios 1-1 Atl. María Grande
Litoral 5-1 Atl. Hernandarias
Libre: Juv. Sarmiento

Posiciones

Zona Sur
Arsenal 10
Cañadita 10
Unión 8
Viale FBC 8
Dep. Tabossi 8
Cultural 5
Sarmiento 3
Unión de Viale 1
Seguí FBC 0

Zona Norte
Litoral 10
Atl. María Grande 10
Atl. Hasenkamp 9
Independiente FBC 7
Atl. Hernandarias 5
Unión Agrarios 4
Asoc. Diego Maradona 4
Dep. Tuyango 4
Juv. Sarmiento 1

Resultados Sub 17

Zona Sur
Sarmiento 2-1 Cultural
Unión de Viale 0-1 Unión
Viale FBC 2-0 Cañadita
Dep. Tabossi 1-3 Arsenal
Libre: Seguí FBC 

Zona Norte
Independiente FBC 0-1 Dep. Tuyango
Asoc. Diego Maradona 1-1 Atl. Hasenkamp
Unión Agrarios 1-0 Atl. María Grande
Litoral 4-0 Atl. Hernandarias
Libre: Juv. Sarmiento

Posiciones

Zona Sur
Unión 13
Viale FBC 13
Arsenal 9
Sarmiento 9
Cultural 6
Dep. Tabossi 6
Cañadita 3
Unión de Viale 0
Seguí FBC 0

Zona Norte
Litoral 12
Atl. María Grande 12
Unión Agrarios 9
Dep. Tuyango 9
Atl. Hasenkamp 5
Juv. Sarmiento 4
Asoc. Diego Maradona 2
Independiente FBC 2
Atl. Hernandarias 1

Próxima fecha (5°)

Zona Sur
Sarmiento - Unión de Viale
Cultural - Seguí FBC
Cañadita - Unión
Arsenal - Viale FBC
Libre: Dep. Tabossi

Zona Norte
Asoc. Diego Maradona - Independiente FBC
Atl. Hasenkamp - Unión Agrarios
Atl. Hernandarias - Juv. Sarmiento
Atl. María Grande - Litoral
Libre: Dep. Tuyango

