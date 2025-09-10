Todos los nominados a los premio Martín Fierro 2025

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la lista completa de nominados a los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025, que reconocen lo mejor de la producción televisiva del año 2024. Las ficciones "El Encargado" y "Margarita", el fenómeno de "Gran Hermano" y las figuras de Susana Giménez y Natalia Oreiro se perfilan como grandes protagonistas de la noche.

La ceremonia, que se realizará el domingo 29 de septiembre, promete una dura competencia en ternas clave como Ficción, Periodístico y Labor en Conducción. Eltrece y telefe lideran la cantidad de nominaciones, consolidando su peso en la pantalla chica.

Las ternas y sus nominados:

Ficción

· El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity

· El Método (elnueve) – Paola Barrientos

· Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro

· Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

Periodístico

· A La Tarde (América) - Karina Mazzocco

· GPS (América) - Rolando Graña

· LAM (América) - Ángel De Brito

Humorístico / De Actualidad

· Bendita (elnueve) - “Beto” Casella

· Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio

· Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli

Deportivo

· Carburando (eltrece)

· Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

· Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

· Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans

Noticiero Diurno

· Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro

· El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini

· Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino

Noticiero Nocturno

· América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi

· Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili

· Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger

Interés General

· La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand

· Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut

· Susana Giménez (telefe) Susana Giménez

Musical

· La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco

· Pasión De Sábado (América) Marcela Baños

· Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra

Magazine

· A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa

· Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano

· DDM (América) Mariana Fabbiani

· Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri

Cultural / Educativo

· Argentina De Película (América) - Tete Coustárot

· Proyecto Tierras (telefe) - Germán Martitegui

· Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei

Entretenimientos

· Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi

· Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa

· Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka

Big Show

· Bake Off Famosos (telefe) - Wanda Nara

· La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich

· Noche Al Dente (América) Fernando Dente

Reality

· Cantando 2024 (América) - Florencia Peña

· Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro

· Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe

Gastronomía

· Ariel En Su Salsa (telefe) - Ariel Rodríguez Palacios

· Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez

· Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo

Viajes / Turismo

· Iván De Viaje (telefe) - Iván De Pineda

· Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal

· Tenés Que Ir (elnueve) - Hernán Lirio

Programa De Servicios

· ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz

· BA Emergencias (elnueve)

· Intelexis Mujer (NET)

Jurados

· Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)

· Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)

· Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)

Branded Content

· El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – telefe)

· Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - telefe)

· Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - telefe)

Labor En Conducción Femenina

· David, Pamela (Desayuno Americano – América)

· Fabbiani, Mariana (DDM – América)

· Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)

· Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)

· Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)

· Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)

Labor En Conducción Masculina

· Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)

· De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)

· Del Moro, Santiago (Gran Hermano - telefe)

· Kaczka, Guido (Los 8 Escalones - eltrece)

Labor Periodística Femenina

· Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)

· Larghi, Soledad (América Noticias – América)

· Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)

· Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe)

Labor Periodística Masculina

· Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - telefe)

· Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)

· Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)

Cronista / Movilero

· Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)

· Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)

· Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)

· Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente - telefe)

Panelista

· Bremer, Luís (A La Tarde – América)

· García Sáez, Diego (Todas Las Tardes - elnueve)

· Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve)

· Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)

Actor Protagonista De Ficción

· Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)

· Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)

· Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece)

Actriz Protagonista De Ficción

· Macedo, Isabel (Margarita – telefe)

· Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

· Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)

Actor De Reparto

· Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

· Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

· Ferro, Rafael (Margarita – telefe)

Actriz De Reparto

· Calvo, Julia (Margarita – telefe)

· Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)

· Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)

Revelación

· Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)

· Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)

· Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)

Labor Humorística

· Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)

· Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)

· Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)

Autor/Guionista

· Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

· Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)

· Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)

Director

· Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)

· Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

· Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

Director De No Ficción

· Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)

· Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)

· Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)

· Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)

Aviso Publicitario

· Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

· Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América

· Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis

· Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Producción Integral

· Bake Off Famosos (Wanda Nara - telefe)

· Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – telefe)

· Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - elnueve)