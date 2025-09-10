Todos los nominados a los premio Martín Fierro 2025

Ricardo Arjona sumó dos fechas en Buenos Aires, tras agotar ocho Movistar ArenaEspectáculos04 de septiembre de 2025
El guatemalteco habilitó su noveno y décimo show en Argentina y demuestra, una vez más, el furor de sus fans a nivel mundial.
Este martes se dieron a conocer los nominados a los Martín Fierro, que premia lo mejor de la televisión argentina. “El Encargado”, “Gran Hermano” y Susana Giménez, entre los candidatos.Espectáculos10 de septiembre de 2025
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) dio a conocer la lista completa de nominados a los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025, que reconocen lo mejor de la producción televisiva del año 2024. Las ficciones "El Encargado" y "Margarita", el fenómeno de "Gran Hermano" y las figuras de Susana Giménez y Natalia Oreiro se perfilan como grandes protagonistas de la noche.
La ceremonia, que se realizará el domingo 29 de septiembre, promete una dura competencia en ternas clave como Ficción, Periodístico y Labor en Conducción. Eltrece y telefe lideran la cantidad de nominaciones, consolidando su peso en la pantalla chica.
Ficción
· El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity
· El Método (elnueve) – Paola Barrientos
· Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro
· Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte
Periodístico
· A La Tarde (América) - Karina Mazzocco
· GPS (América) - Rolando Graña
· LAM (América) - Ángel De Brito
Humorístico / De Actualidad
· Bendita (elnueve) - “Beto” Casella
· Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio
· Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli
Deportivo
· Carburando (eltrece)
· Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
· Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
· Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans
Noticiero Diurno
· Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro
· El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini
· Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Noticiero Nocturno
· América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi
· Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili
· Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger
Interés General
· La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand
· Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut
· Susana Giménez (telefe) Susana Giménez
Musical
· La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco
· Pasión De Sábado (América) Marcela Baños
· Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra
Magazine
· A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa
· Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano
· DDM (América) Mariana Fabbiani
· Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri
Cultural / Educativo
· Argentina De Película (América) - Tete Coustárot
· Proyecto Tierras (telefe) - Germán Martitegui
· Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei
Entretenimientos
· Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi
· Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa
· Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka
Big Show
· Bake Off Famosos (telefe) - Wanda Nara
· La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich
· Noche Al Dente (América) Fernando Dente
Reality
· Cantando 2024 (América) - Florencia Peña
· Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro
· Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe
Gastronomía
· Ariel En Su Salsa (telefe) - Ariel Rodríguez Palacios
· Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez
· Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo
Viajes / Turismo
· Iván De Viaje (telefe) - Iván De Pineda
· Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal
· Tenés Que Ir (elnueve) - Hernán Lirio
Programa De Servicios
· ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz
· BA Emergencias (elnueve)
· Intelexis Mujer (NET)
Jurados
· Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)
· Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
· Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)
Branded Content
· El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – telefe)
· Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - telefe)
· Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - telefe)
Labor En Conducción Femenina
· David, Pamela (Desayuno Americano – América)
· Fabbiani, Mariana (DDM – América)
· Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)
· Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)
· Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)
· Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)
Labor En Conducción Masculina
· Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
· De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)
· Del Moro, Santiago (Gran Hermano - telefe)
· Kaczka, Guido (Los 8 Escalones - eltrece)
Labor Periodística Femenina
· Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
· Larghi, Soledad (América Noticias – América)
· Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
· Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe)
Labor Periodística Masculina
· Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - telefe)
· Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
· Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)
Cronista / Movilero
· Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)
· Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)
· Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)
· Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente - telefe)
Panelista
· Bremer, Luís (A La Tarde – América)
· García Sáez, Diego (Todas Las Tardes - elnueve)
· Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve)
· Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)
Actor Protagonista De Ficción
· Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)
· Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)
· Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece)
Actriz Protagonista De Ficción
· Macedo, Isabel (Margarita – telefe)
· Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
· Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)
Actor De Reparto
· Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
· Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
· Ferro, Rafael (Margarita – telefe)
Actriz De Reparto
· Calvo, Julia (Margarita – telefe)
· Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)
· Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)
Revelación
· Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)
· Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)
· Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)
Labor Humorística
· Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)
· Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)
· Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)
Autor/Guionista
· Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
· Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)
· Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)
Director
· Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)
· Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
· Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)
Director De No Ficción
· Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
· Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)
· Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)
· Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)
Aviso Publicitario
· Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
· Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
· Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
· Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Producción Integral
· Bake Off Famosos (Wanda Nara - telefe)
· Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – telefe)
· Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - elnueve)
El guatemalteco habilitó su noveno y décimo show en Argentina y demuestra, una vez más, el furor de sus fans a nivel mundial.
El rapero Psy enfrenta cargos por presunta obtención irregular de ansiolíticos y somníferos sin control médico.
El deceso fue confirmado por su representante en redes sociales. Fue una figura clave del género, tocó por todo el mundo y grabó con figuras como Astor Piazzolla y Mercedes Sosa.
Paloma Fort es hija de Carlos Fort. Por ende, hermana de Jorge, Eduardo y del fallecido y recordado Ricardo. Una nueva composición del árbol genealógico de una familia con peleas millonarias.
Brilló en televisión, cine y teatro. Considerado uno de los "históricos" actores, que han dejado huella en la cultura nacional.
La defensa de Juan Darthés pidió la nulidad del juicio, tras conocerse que un perito clave en la causa, estaría vinculado a una banda de abogados que armaba juicios falsos en una de Buenos Aires.
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
Un ciudadano de 38 años fue imputado por Hurto, acaecido en la zona céntrica. Rápida resolución.
A más de 23 años de la desaparición, Marcos Rodríguez Allende asume como nuevo abogado querellante con el objetivo de dar un nuevo impulso a la investigación.
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
La Municipalidad y técnicos de la empresa Brocart -en convenio con la Policía de Entre Ríos- dieron a conocer el trabajo encarado para la implementación de los dispositivos y qué incidencia tendrán las "fotomultas" que se generen.