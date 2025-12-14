Murió Ernesto Acher, integrante de Les Luthiers y creador de La Banda Elástica

Murió el actor Héctor Alterio, un ícono del cine y el teatroEspectáculos14 de diciembre de 2025
Tenía 96 años y una extensa trayectoria. Dejó una huella profunda en el arte, el público y varias generaciones de actores.
El emblemático artista falleció este sábado a los 86 años. Fue actor, músico, compositor, director orquestal y figura del humor escénico argentino.Espectáculos14 de diciembre de 2025
El mundo del arte y el humor lamentó este sábado el fallecimiento de Ernesto Acher, pieza clave de la formación de Les Luthiers desde 1971 hasta 1986 y creador de La Banda Elástica.
La trayectoria de Acher fue una admirable combinación de talentos: un graduado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA (donde además fue docente) que encontró su verdadera vocación en el escenario.
"Despedimos a Ernesto Acher, actor, músico, compositor, director orquestal y figura del humor escénico argentino, integrante de Les Luthiers y fundador La Banda Elástica. Acompañamos en su dolor a su familia y seres queridos, enviándoles nuestras más sentidas condolencias", indicaron desde la Asociación Argentina de Actores.
Acher, nacido el 9 de octubre de 1939, cultivó una pasión por la música desde muy joven, formándose en piano, clarinete e incursionando activamente en el jazz.
Su entrada a Les Luthiers en abril de 1971 se dio inicialmente como reemplazo temporal de Marcos Mundstock. Sin embargo, su talento instrumental y su capacidad de composición lo consolidaron como miembro indispensable del quinteto.
Durante su tiempo en el grupo que revolucionó el humor musical, Acher fue reconocido por:
Destreza Instrumental: Fue el principal instrumentista de viento del conjunto, sumando además su habilidad como pianista.
Aportes Composicionales: De su pluma nacieron obras célebres que son pilares del repertorio de Les Luthiers. Se destacan la compleja “La Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras” y la hilarante “La gallina dijo Eureka”.
Personajes Icónicos: Su versatilidad interpretativa le permitió dar vida a personajes inolvidables, incluyendo al “Bufón Copoletto”, el “Capitán del bergantín” y “Carlitos II”, dejando una marca indeleble en la historia del grupo.
La contribución de Acher fue esencial para la consolidación de Les Luthiers como el fenómeno cultural que fue en los años setenta y ochenta. Dos años después de su salida, creó el grupo musical La Banda Elástica, recordó Minuto Uno.
En este caso, se trató de una formación de jazz que se caracterizó por una audaz fusión de géneros, incluyendo folclore, tango y rock, manteniendo siempre un tono humorístico.
Con este proyecto, Acher estrenó cuatro espectáculos y grabó tres discos, extendiendo su influencia musical y cómica más allá del grupo que lo hizo famoso.
Tenía 96 años y una extensa trayectoria. Dejó una huella profunda en el arte, el público y varias generaciones de actores.
La concursante, oriunda de Valle María, Entre Ríos, reveló una condición física que ocultó, incluso, durante su carrera como cantante.
Tenía previstos escenarios en Paraná, Mar del Plata, Salta, Río Cuarto, Córdoba, entre otras ciudades. La noticia generó inquietud entre sus seguidores y aliento de sus amistades.
El ícono del rock nacional fue distinguido con el máximo galardón de la Fundación Konex, en una gala que reunió a figuras como Divididos, Babasónicos, David Lebón, Abel Pintos, Lali y Fito Páez, entre otros.
El escándalo legal de Los Palmeras sigue escalando. Marcos Camino busca crear una nueva sociedad y mantener la banda. Cacho Deicas ya se presenta como solista
La entrerriana brilló en la Billboard Latin Music Week al presentar la canción oficial de Telemundo para el Mundial de la FIFA 2026. Emilia Mernes compartió escenario con Carlos Vives, Wisin y Xavi, y fue elogiada por los artistas internacionales.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor advierte por el incremento de estafas telefónicas y fraudes en redes sociales, y pide a la población extremar cuidados ante una logística delictiva cada vez más activa y sofisticada.
Los hechos fueron cometidos en una misma zona y con poco tiempo de diferencia. Comisaría Crespo los resolvió dentro de las primeras 24 horas de acaecidos. Autor y partícipe a disposición de la Justicia, tras acertiva y celérica investigación.
El impacto entre un camión vialense y una camioneta, derivó en la hospitalización de un conductor.
Ocurrió en pleno día. De milagro, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales.