Paraná Campaña: actualidad en Sub 20 y Sub 17

En la previa a los partidos de primera división, tuvieron acción las otras dos categorías mayores del Fútbol Chacarero.

Deportes16 de septiembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Union sub 20 -17_2025_9

Durante el pasado domingo, las categorías teloneras a la primera división de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, también tuvieron acción por la sexta fecha. 

Resultados Sub 20

Zona Sur
Sarmiento 1-0 Unión de Viale
Cultural 2-1 Seguí FBC
Cañadita 2-6 Unión
Arsenal 2-0 Viale FBC
Libre: Dep. Tabossi

Zona Norte
Asoc. Diego Maradona 0-0 Independiente FBC
Atl. Hasenkamp 0-3 Unión Agrarios
Atl. Hernandarias 0-1 Juv. Sarmiento
Atl. María Grande 1-0 Litoral
Libre: Dep. Tuyango

Posiciones 

Zona Sur
Arsenal 13
Unión 11
Cañadita 10
Cultural 8
Viale FBC 8
Dep. Tabossi 8
Sarmiento 6
Unión de Viale 1

Zona Norte
Atl. María Grande 13
Litoral 10
Atl. Hasenkamp 9
Independiente FBC 8
Unión Agrarios 7
Asoc. Diego Maradona 5
Atl. Hernandarias 5
Juv. Sarmiento 4
Dep. Tuyango 4

Resultados Sub 17

Zona Sur
Sarmiento 7-0 Unión de Viale
Cultural 9-0 Seguí FBC
Cañadita 0-3 Unión
Arsenal 1-1 Viale FBC
Libre: Dep. Tabossi

Zona Norte
Asoc. Diego Maradona 1-0 Independiente FBC
Atl. Hasenkamp 1-1 Unión Agrarios
Atl. Hernandarias 1-0 Juv. Sarmiento
Atl. María Grande 0-2 Litoral
Libre: Dep. Tuyango

Posiciones

Zona Sur
Unión 16
Viale FBC 14
Sarmiento 12
Arsenal 10
Cultural 9
Dep. Tabossi 6
Cañadita 3
Unión de Viale 0
Seguí FBC 0

Zona Norte
Litoral 15
Atl. María Grande 12
Unión Agrarios 10
Dep. Tuyango 9
Atl. Hasenkamp 6
Asoc. Diego Maradona 5
Juv. Sarmiento 4
Atl. Hernandarias 4
Independiente FBC 2

Próxima fecha (7°)

Zona Sur
Unión - Arsenal
Seguí FBC - Sarmiento
Dep. Tabossi - Cultural
Unión de Viale - Cañadita
Libre: Viale FBC

Zona Norte
Unión Agrarios - Asoc. Diego Maradona
Dep. Tuyango - Atl. Hernandarias
Litoral - Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento - Atl. María Grande
Libre: Independiente FBC

