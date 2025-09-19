Plus en Vivo

TC2000: el entrerriano Emiliano Stang se prepara para los 200 kilómetros de Buenos Aires

El piloto crespense Emiliano Stang se prepara para la 19ª edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires que disputará el TC2000 el próximo 28 de septiembre, junto al Top Race y la Fórmula Nacional Argentina.

Deportes19 de septiembre de 2025
stang emiliano

El crespense tendrá de compañero a Antonio García, quien ya sabe qué es ganar esta competencia y que por primera vez se vestirá con los colores de Toyota.

El entrerriano irá por su segunda edición de la carrera, mientras que su compañero de Luis Beltrán afrontará su séptima participación, habiendo ganado tres de forma consecutiva junto a Leonel Pernía en 2021, 2022 y 2023.

En ese marco, el piloto más joven de Toyota Gazoo Racing YPF Infinia comenzó con la cuenta regresiva para disputar la mítica carrera en Buenos Aires, consigna Carburando. 

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
amigos ciclismo2

El Club Amigos del Ciclismo celebró 16 años con una pedaleada por Crespo

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
Deportes18 de septiembre de 2025

El Club Amigos del Ciclismo de Crespo cumplió 16 años de vida institucional y lo celebró con una actividad acorde a su esencia: una pedaleada por la ciudad. La propuesta se llevó a cabo el pasado sábado 13 de septiembre, reuniendo a sus integrantes, ciclistas locales y vecinos que acompañaron el recorrido.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo