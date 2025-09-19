TC2000: el entrerriano Emiliano Stang se prepara para los 200 kilómetros de Buenos Aires

River vs. Racing: ya hay fecha para el cruce de Copa ArgentinaDeportes19 de septiembre de 2025
River y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina.
El piloto crespense Emiliano Stang se prepara para la 19ª edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires que disputará el TC2000 el próximo 28 de septiembre, junto al Top Race y la Fórmula Nacional Argentina.Deportes19 de septiembre de 2025
El crespense tendrá de compañero a Antonio García, quien ya sabe qué es ganar esta competencia y que por primera vez se vestirá con los colores de Toyota.
El entrerriano irá por su segunda edición de la carrera, mientras que su compañero de Luis Beltrán afrontará su séptima participación, habiendo ganado tres de forma consecutiva junto a Leonel Pernía en 2021, 2022 y 2023.
En ese marco, el piloto más joven de Toyota Gazoo Racing YPF Infinia comenzó con la cuenta regresiva para disputar la mítica carrera en Buenos Aires, consigna Carburando.
River y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina.
El Club Amigos del Ciclismo de Crespo cumplió 16 años de vida institucional y lo celebró con una actividad acorde a su esencia: una pedaleada por la ciudad. La propuesta se llevó a cabo el pasado sábado 13 de septiembre, reuniendo a sus integrantes, ciclistas locales y vecinos que acompañaron el recorrido.
Por la sexta fecha del certamen asociativo, el Verde venció al elenco paranaense por 82-71.
El equipo de Lionel Scaloni cayó al tercer puesto de la nómina tras la derrota ante Ecuador. España quedó al frente
River perdió 2-1 ante Palmeiras de Brasil, en condición de local, en el marco del partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.
Durante el último sábado pasado, se desarrolló una nueva fecha destinada al Torneo Clausura correspondiente a las categorías formativas.
Luego de varias semanas de trabajo grupal, los diferentes equipos participantes en la Estudiantina 2025 acercaron el material recolectado para participar en el ‘Eco-Challenge’. El pesaje se realizó el miércoles 17 de septiembre, en el Parque Ambiental de la ciudad de Crespo.
Nutrísima SRL, cuya participación el intendente Solari le cedió a su hijo, acumula deudas por ventas anticipadas y nunca concretadas por unos 3.000 millones de pesos. Hay denuncias en la Justicia.
La policía logró llegar hasta el automóvil en que se movilizaba quien retiró los ahorros de la persona damnificada.