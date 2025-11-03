Paraná Campaña: se disputaron las semifinales en Sub 20 y Sub 17

En las categorías teloneras a la primera división, Cultural triunfó en Sub 20, mientras que Sarmiento y Unión obtuvieron empates en Sub 17.

Se disputaron los partidos de ida correspondientes a las semifinales del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En las categorías teloneras, Cultural pegó primero en Sub 20, mientras que Sarmiento y Unión, igualaron en sus respectivas presentaciones como visitante en Sub 17. El próximo fin de semana, las revanchas. A continuación, el detalle:

Resultados Sub 20

Cultural 2-0 Atl. María Grande

Litoral 0-3 Arsenal

Resultados Sub 17

Atl. María Grande 0-0 Unión

Arsenal 0-0 Sarmiento