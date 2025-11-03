Paraná Campaña: se disputaron las semifinales en Sub 20 y Sub 17

River cayó ante Gimnasia y perdió una chance clave en el MonumentalDeportes02 de noviembre de 2025
Luis Marcelo Torres marcó el único gol del encuentro desde el punto penal, e Insfrán le contuvo un tiro a Borja sobre el final
En las categorías teloneras a la primera división, Cultural triunfó en Sub 20, mientras que Sarmiento y Unión obtuvieron empates en Sub 17.Deportes03 de noviembre de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Se disputaron los partidos de ida correspondientes a las semifinales del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En las categorías teloneras, Cultural pegó primero en Sub 20, mientras que Sarmiento y Unión, igualaron en sus respectivas presentaciones como visitante en Sub 17. El próximo fin de semana, las revanchas. A continuación, el detalle:
Cultural 2-0 Atl. María Grande
Litoral 0-3 Arsenal
Atl. María Grande 0-0 Unión
Arsenal 0-0 Sarmiento
El técnico de Unión de Crespo, Matías Zapata, destacó la eficacia del equipo en las pelotas detenidas tras la victoria por 2 a 0 frente a Sarmiento en la semifinal de ida. Valoró el juego leal entre ambos y anticipó cómo afrontarán la doble competencia del torneo local y el Regional Federal Amateur.
El capitán de Sarmiento, Lucas Repp, analizó la derrota por 2 a 0 ante Unión de Crespo en la semifinal del Torneo de Paraná Campaña. Reconoció errores en el primer tiempo, destacó la fortaleza del rival y aseguró que el equipo trabajará para revertir la serie en la revancha.
En una nueva edición del clásico crespense, Unión de Crespo se impuso como visitante por 2 a 0 ante Sarmiento, en el encuentro de ida correspondiente a una de las semifinales del Torneo de Fútbol de la Liga de Paraná Campaña.
Boca venció este domingo como visitante por 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.
Más de 600 personas participaron del maratón. Entre los crespenses mejores ubicados estuvieron Solange Tropini y Walter Jacob. Aquí los podios completos.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
Una decoración que hacía referencia a un asesinato, molestó a un grupo de clientes y no tardó en viralizarse. La imagen, vinculada a Halloween, fue considerada inapropiada.
Personal municipal y la Policía, desalojaron el predio donde se estaba desarrollando un bailable temático.