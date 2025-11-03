Plus en Vivo

Paraná Campaña: se disputaron las semifinales en Sub 20 y Sub 17

En las categorías teloneras a la primera división, Cultural triunfó en Sub 20, mientras que Sarmiento y Unión obtuvieron empates en Sub 17.

Deportes03 de noviembre de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
Sub 20 ADYC 2025_11
Sub 20 de ADYC

En las categorías teloneras a la primera división, Cultural triunfó en Sub 20, mientras que Sarmiento y Unión obtuvieron empates en Sub 17. 

Se disputaron los partidos de ida correspondientes a las semifinales del Torneo Clausura organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En las categorías teloneras, Cultural pegó primero en Sub 20, mientras que Sarmiento y Unión, igualaron en sus respectivas presentaciones como visitante en Sub 17. El próximo fin de semana, las revanchas. A continuación, el detalle: 

Resultados Sub 20

Cultural 2-0 Atl. María Grande
Litoral 0-3 Arsenal

Resultados Sub 17

Atl. María Grande 0-0 Unión
Arsenal 0-0 Sarmiento

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Zapata Matias 2025_11 reduccion

El DT de Unión valoró la solidez del equipo y la eficacia en el juego aéreo

Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
Deportes02 de noviembre de 2025

El técnico de Unión de Crespo, Matías Zapata, destacó la eficacia del equipo en las pelotas detenidas tras la victoria por 2 a 0 frente a Sarmiento en la semifinal de ida. Valoró el juego leal entre ambos y anticipó cómo afrontarán la doble competencia del torneo local y el Regional Federal Amateur.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo