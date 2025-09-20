Malestar en ciudad entrerriana por una ofrenda-ritual con juguetes y golosinas

Todo Entre Ríos bajo alerta naranja por tormentasEntre Ríos20 de septiembre de 2025
Los fenómenos podrían ser de altísima intensidad en la región. Los detalles.
Los vecinos piden a las autoridades, que se investigue la aparición.Entre Ríos20 de septiembre de 2025
Un extraño hallazgo inquietó a vecinos del barrio San Miguel Segundo de Concordia, donde encontraron dos canastos con golosinas y juguetes destinados a pequeños niños. La ofrenda ritual, que incluía mamaderas de bebé y chupetes, generó preocupación en la zona.
Según testigos, los canastos fueron encontrados en un lugar público del barrio, lo que ha generado inquietud y especulación sobre el propósito y el origen de la ofrenda.
Aunque no se han revelado detalles sobre la identidad de las personas responsables de dejar los canastos, la comunidad está alarmada y solicita una investigación exhaustiva para determinar el contexto y la intención detrás de este hallazgo, consignó Ahora.
La tasa creció un 1% respecto al primer trimestre y 1,9% en comparación con segundo semestre del 2024. En Concordia la situación fue diferente ya que hubo descenso en el balance con ambos semestres: 2,2% y 0,1% respectivamente.
Con el Sistema de Alerta Temprana (SAT), el CGE busca prevenir el abandono escolar en el nivel medio en Entre Ríos y acompañar las trayectorias educativas
Un ciervo axis fue perseguido por vecinos en Chajarí, faenado y preparado para consumo en un asado. El hecho ocurre en zona urbana y constituye una caza ilegal con riesgos sanitarios.
El presidente municipal salpicado por sospechas de estafa, deslizó entender que se aprovecha políticamente la circunstancia: "Estoy con la conciencia tranquila, creo que la gente de María Grande sabe cuál fue mi participación y hasta cuándo. No tengo problema en aclararlo y poner la cara", afirmó.
Esta fecha representa un hito en la historia de la educación y los derechos de la comunidad sorda en nuestro país, y es una oportunidad para reflexionar sobre la igualdad de oportunidades y la inclusión, expreso el secretario General del Sedapper en este 19 de septiembre.
Vecinos de Chajarí protagonizaron una escena insólita al lograr atrapar a un ciervo que andaba suelto por las calles.
El organismo nacional avaló el envío de la fruta sin cáscara, desde esta ciudad entrerriana hacia Rusia y Países Bajos.
