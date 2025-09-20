Malestar en ciudad entrerriana por una ofrenda-ritual con juguetes y golosinas

Un extraño hallazgo inquietó a vecinos del barrio San Miguel Segundo de Concordia, donde encontraron dos canastos con golosinas y juguetes destinados a pequeños niños. La ofrenda ritual, que incluía mamaderas de bebé y chupetes, generó preocupación en la zona.

Según testigos, los canastos fueron encontrados en un lugar público del barrio, lo que ha generado inquietud y especulación sobre el propósito y el origen de la ofrenda.

Aunque no se han revelado detalles sobre la identidad de las personas responsables de dejar los canastos, la comunidad está alarmada y solicita una investigación exhaustiva para determinar el contexto y la intención detrás de este hallazgo, consignó Ahora.