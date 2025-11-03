Un hombre habría intentado prender fuego múltiples autos y un complejo de viviendas

El hecho ocurrió en un complejo de departamentos ubicados en Boulevard San Lorenzo al 760 aproximadamente, entre calles Maipú y Lucas González, de Concordia. En el lugar, un incendio se desató dentro del garaje y provocó un amplio operativo de asistencia.

Un cronista de Diario Río Uruguay presente en el lugar pudo observar que frente al edificio, llamativamente, se encontraba una camioneta Renault Kangoo color gris oscuro con una soga asomando desde el tanque de combustible.

Previamente, vecinos de la zona habrían alertado a la policía de que una persona estaría intentando prender fuego distintos vehículos. Según sus testimonios, el hombre en cuestión, que sería el dueño del complejo habitacional, habría actuado a raíz de un proceso de separación con su pareja.

Fuego y detención

Por el momento, se pudo saber que el presunto autor del hecho habría prendido fuego un vehículo en el interior del garaje, con el objetivo de que el avance de las llamas afectara al resto de los vehículos y, finalmente, al edificio junto a la camioneta que se encontraba fuera del lugar.

A raíz de las circunstancias conocidas, funcionarios de la Comisaría Décima se presentaron, atravesaron las llamas que salían del garaje y lograron detener al hombre, que se encontraba herido en el rostro y desvanecido, en la parte trasera de los departamentos.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Décima por jurisdicción y actuó personal de Bomberos Voluntarios, junto con una dotación de Bomberos Zapadores y el servicio de ambulancias de la Municipalidad de Concordia.