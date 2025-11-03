Un hombre habría intentado prender fuego múltiples autos y un complejo de viviendas

Dictaron la prisión preventiva para Pablo Laurta por el doble femicidio de CórdobaPoliciales/Judiciales03 de noviembre de 2025
El hombre está acusado de asesinar a su ex mujer y ex suegra.
Intenso operativo por un hombre que habría provocado un incendio en un complejo de departamentosPoliciales/Judiciales03 de noviembre de 2025
El hecho ocurrió en un complejo de departamentos ubicados en Boulevard San Lorenzo al 760 aproximadamente, entre calles Maipú y Lucas González, de Concordia. En el lugar, un incendio se desató dentro del garaje y provocó un amplio operativo de asistencia.
Un cronista de Diario Río Uruguay presente en el lugar pudo observar que frente al edificio, llamativamente, se encontraba una camioneta Renault Kangoo color gris oscuro con una soga asomando desde el tanque de combustible.
Previamente, vecinos de la zona habrían alertado a la policía de que una persona estaría intentando prender fuego distintos vehículos. Según sus testimonios, el hombre en cuestión, que sería el dueño del complejo habitacional, habría actuado a raíz de un proceso de separación con su pareja.
Por el momento, se pudo saber que el presunto autor del hecho habría prendido fuego un vehículo en el interior del garaje, con el objetivo de que el avance de las llamas afectara al resto de los vehículos y, finalmente, al edificio junto a la camioneta que se encontraba fuera del lugar.
A raíz de las circunstancias conocidas, funcionarios de la Comisaría Décima se presentaron, atravesaron las llamas que salían del garaje y lograron detener al hombre, que se encontraba herido en el rostro y desvanecido, en la parte trasera de los departamentos.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Décima por jurisdicción y actuó personal de Bomberos Voluntarios, junto con una dotación de Bomberos Zapadores y el servicio de ambulancias de la Municipalidad de Concordia.
El hombre está acusado de asesinar a su ex mujer y ex suegra.
Un conductor realizaba maniobras peligrosas a alta velocidad, lo que resultó en un vuelco y múltiples lesiones.
Un partícipe fue expulsado, pero regresó armado y disparó contra los presentes, provocando la muerte de un hombre de 63 años.
Operativos y averiguaciones llevaron hasta los acusados, por la faltante de medio centenar de ladrillos.
Un hombre y una mujer de la vecina provincia, quedaron a disposición de la justicia entrerriana. Hubo secuestros que los comprometen.
La gresca se produjo en General Ramírez, siendo todos los partícipes conocidos entre sí e incluso alguno con vínculo familiar. La policía disuadió el problema.
Ocurrió en Barrio San Lorenzo. El pequeño se desplazaba en moto junto a su mamá.
Una decoración que hacía referencia a un asesinato, molestó a un grupo de clientes y no tardó en viralizarse. La imagen, vinculada a Halloween, fue considerada inapropiada.
Personal municipal y la Policía, desalojaron el predio donde se estaba desarrollando un bailable temático.
El capitán de Sarmiento, Lucas Repp, analizó la derrota por 2 a 0 ante Unión de Crespo en la semifinal del Torneo de Paraná Campaña. Reconoció errores en el primer tiempo, destacó la fortaleza del rival y aseguró que el equipo trabajará para revertir la serie en la revancha.