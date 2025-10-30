Boleta Única de Papel: En Entre Ríos se registró mayor cantidad de votos en blanco en la sección Diputados

Comenzaron los trabajos para reactivar la obra de la ruta nacional 12 en ParanáEntre Ríos30 de octubre de 2025
La Municipalidad de Paraná reactivó la obra de la ruta nacional 12 que contempla una mejora del acceso al Parque Industrial.
Entre Ríos30 de octubre de 2025
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) realizó un análisis de cómo fueron repartidos los votos en las elecciones legislativas nacionales, llevadas a cabo este domingo, con la implementación de la Boleta Única de Papel.
De acuerdo al informe, en Entre Ríos votaron 1.155.693 ciudadanos, de los cuales 762.230 personas votaron de forma válida la sección de Senadores mientras que 709.403 entrerrianos votaron correctamente la categoría de Diputados.
En cuanto a los votos en blanco, se observó una diferencia elevada de porcentaje entre ambos casilleros: 3.36 % no eligieron representantes para la Cámara Alta mientras que 9.90% descartaron marcar una equis en los candidatos para la Cámara Baja.
Esta situación se repitió en todas las demás provincias que tenían voto cruzado: CABA, Neuquén, Río Negro, Salta, Chaco, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Según lo observado por Cippec, esta diferencia notoria de votos en blancos entre ambos casilleros no de manera intencional sino que hubo omisión parcial del voto. Cabe aclarar que en la BUP, la categoría de candidatos a senadores estaba primera. Debajo se ubicó a los candidatos a diputados.
A nivel nacional, el análisis refleja que hubo un incremento de voto en blanco y nulo respecto a la última elección nacional llevada a cabo en 2023 para la elección de Presidente. En la jornada del domingo hubo 2,46% sufragios nulos y 2,72 en blanco mientras que en 2023 se registró 0,8% y 2% respectivamente. El dato positivo fue que se redujo el tiempo de escrutinio provisorio: de 8 horas paso a 4 horas el recuento de votos.
La medida, dispuesta desde la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización está vigente desde el 15 de agosto y sólo permite la pesca deportiva con devolución inmediata de la pieza cobrada desde el 16 de marzo al 14 de agosto de cada año.
Este 29 de octubre, el calendario resalta a los exponentes de este estilo musical, con raíces en un sentido homenaje a Linares Cardozo, una figura emblemática de la cultura y el cancionero popular entrerriano. Miguel González, integrante del colectivo cultural “Entre Ríos sin fronteras”, analizó el género en estos tiempos.
El personal técnico constató condiciones operativas normales, sin indicios de desbordes o fallas en el sistema de tratamiento. Aseguran que podría tratarse de un "fenómeno natural".
Los primeros en cobrar serán aquellos que perciban haberes de hasta $900 mil. El cronograma de pagos completo
El recuento de votos comenzará a las 18 la sede de la Secretaría Electoral Nacional, es decir 48 horas después de la jornada electoral celebrada este domingo. Cabe indicar que según el escrutinio provisorio, la Alianza La Libertad Avanza se consolidó como la Lista ganadora con un 52,93%.
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
Efectivos policiales demoraron al estudiante, tras haber sido advertidos por directivos del establecimiento escolar. Se anticipó que convocarán a reunión de padres del alumnado.
El adolescente fue derivado al centro asistencial de referencia en esa zona, recibiendo el diagnóstico de trauma cerrado de tórax, fractura costal y neumotórax.
Un hombre y una mujer protagonizaron un violento episodio de convivencia en el que, tras una discusión, se produjo un incendio en una camioneta.