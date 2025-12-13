29 docentes en vilo ante la reestructuración de los profesorados en Ramírez

Mientras a nivel provincial -desde el Ejecutivo y Legislativo- las versiones son encontradas, quienes componen la comunidad educativa de las sedes del Nivel Superior, se mantienen expectantes y con sensación de incertidumbre, desde los diferentes puntos de Entre Ríos.

Elena Dubner, secretaria académica del Instituto Superior de Formación Docente "Pablo Freire" de General Ramírez, reveló a Estación Plus Crespo: "Desde el Instituto de Educación Superior se mantuvo una reunión con todos los institutos de formación docente de la provincia, y se nos comunicó que los profesorados fijos -como los que tenemos nosotros-, dejarían de pertenecer a Planta Permanente y pasarían al sistema profesorado a término. Esto repercute en el acceso de los estudiantes a la educación superior y también en los docentes que están trabajando, que son suplentes en cargos vacantes desde hace muchos años. Repercute en una inestabilidad laboral para quienes llevan adelante una cátedra".

En cuanto al cuadro de situación, Dubner indicó que "tenemos en total unos 128 estudiantes en todas las carreras. Tenemos Educación Primaria, que es la de planta permanente; y después los profesorados a término, como Educación Especial, Inicial, Música y Ciencias de la Educación. Son a término, porque se van renovando dependiendo de las necesidades que haya en cuanto a las vacancias de materias en general. Los docentes que se quedarían sin trabajo, son alrededor de 29, que hasta ahora pertenecen a la planta permanente de la institución. Son docentes que hace más de 7 u 8 años, que están a cargos de sus respectivas cátedras y que hubiesen estado con posibilidades de titularizar, pero no han salido titularizaciones tampoco desde hace muchísimos años en el Nivel Superior, lo que ha sido una complicación más. Es una cuestión que venimos reclamando a la vez".

"Nuestro Profesorado de Educación Primaria, es el único de gestión pública en el departamento Diamante, hay que tener en cuenta esa condición, ya que hay vacancias", dijo la directiva y reflejó la trascendencia social de la casa de estudios: "Tenemos plantel docente de Crespo, Nogoyá y Paraná. Los estudiantes vienen de Crespo, de Nogoyá, Hernández, Aranguren, Seguí y toda la zona rural de esta región. Tenemos una área de influencia importante en ese sentido y esta modificación, nos argumentan que son por razones netamente cuantitativas. El profesorado siempre fue planta permanente, parte de la institución con la que se creó. Nuestro Instituto está 1989, con una trayectoria de 36 años de educación superior".

Dubner explicó que "todos los años, iniciábamos las inscripciones en octubre y se hacían en cada Instituto. Ahora las inscripciones las tomó la Dirección de Educación Superior, a través de un QR, y los estudiantes se inscriben directamente. Ellos excluisvamente tienen la información de todas las inscripciones". En esa línea de pensamiento, agregó: "Nosotros pretendíamos abrir para el 2026 un Profesorado de Inglés, que fue una vacancia importante advertida, y pedir otra cohorte del Profesorado de Música, que también es importante para sostener la continuidad de la carrera y de los estudiantes. Pero solamente nos dieron una cohorte del Profesorado de Primaria, y aún evaluando si siguen con el profesorado en planta permanente".

Esa realidad que es compartida por otros Institutos de igual nivel, tornó necesario que los directivos de cada uno estén trabajando en conjunto para diseñar acciones de cara al venidero ciclo. "Aguardamos lo que la Dirección de Educación Superior nos esté contestando a los reclamos que se han hecho, pero todavía no ha habido ninunga contestación. nos han dado ninguna contestación. Estamos poniendo en conocimiento a la comunidad, para sumar su apoyo, para que nuestros representantes también se hagan eco. Queremos que nos sigan respetando que el profesorado es de planta permanente y que las horas pertenecen a la institución, como ha sido desde hace 36 años. La mayoría de las maestras y directivos que tenemos en funciones, son egresados del Instituto Freire, que está distribuido en el interior de la provincia y eso da oportunidades, favorece la movilidad social, y nos lleva a defender la educación pública", concluyó Elena Dubner.