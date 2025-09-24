Impulsan la creación de un fondo vial para reconstruir rutas en Entre Ríos

A pesar de la incertidumbre nacional de los últimos meses, el INTA de Entre Ríos se mantuvo en movimientoEntre Ríos24 de septiembre de 2025
Tras la restitución de la autarquía del organismo, luego del rechazo de los decretos del Poder Ejecutivo, el director regional del INTA Entre Ríos, Jorge Gvozdenovich, destacó que las actividades en la provincia se mantuvieron operativas, ya que “al no parar seguimos con la iniciativa del trabajo del organismo, de este sector privado o externo que apoya al INTA y forma parte de las comisiones, y hace que siga en movimiento”.