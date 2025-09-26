La Biblioteca Popular Orientación invita a dejarse sorprender en su nueva suelta de libros

En el marco de la conmemoración del Día de las Bibliotecas Populares, celebrado el pasado 23 de septiembre, la Biblioteca Popular Orientación llevará adelante este fin de semana una nueva edición de la “suelta de libros”, actividad que ya se ha instalado como una verdadera fiesta cultural en la ciudad.

Liliana Müller, integrante de la institución, explicó a Estación Plus Crespo que se trata de la cuarta edición de esta propuesta, que surgió en diferentes fechas significativas vinculadas al mundo del libro y la lectura. “La primera fue en un Día del Libro, después otra en el aniversario de la biblioteca, el año pasado con el Día Internacional del Libro, y este año elegimos septiembre, el mes de las bibliotecas populares”, recordó.

La actividad se desarrollará este sábado 27 de septiembre, desde las 17:00, en la sede de la biblioteca. “Digo bien puntual el horario, porque todas las veces tuvimos gente haciendo cola para empezar a revisar lo que tenemos para soltar”, destacó Müller, anticipando el entusiasmo que suele despertar la iniciativa.

Los ejemplares que se pondrán a disposición surgen de donaciones, adquisiciones que fueron reemplazadas por ediciones nuevas o simplemente duplicados que la biblioteca no puede seguir almacenando. “La biblioteca es como una casa, no hay tanto lugar para seguir llenando y llenando. Entonces hacemos esta suelta porque creemos que es una fiesta. Nunca pensamos que la gente iba a estar tan interesada en llevarse libros a su casa”, señaló.

La referente subrayó que los ejemplares no vuelven a la biblioteca, sino que pasan a integrar las bibliotecas personales de los vecinos o circulan de mano en mano. “Es una forma de devolverle a la sociedad lo que nosotros recibimos de la sociedad. No se pide nada a cambio, no es un trueque. La gente simplemente viene y se deja elegir por un libro”, enfatizó.

Müller invitó a la comunidad a acercarse y dejarse sorprender por las obras disponibles: “Va a haber de todas las temáticas. Los esperamos para que vengan, recorran y encuentren ese libro que quizás les hable y decidan llevarse a su casa”.